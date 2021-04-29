«Арсенал» Тула – «Спартак»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:40

«Арсенал» Тула

Коллектив из города Тулы уже не решает никаких турнирных задач. «Арсенал» идет на 13-ой позиции. До спасительного двенадцатого места отрыв составляет восемь баллов. Отыграть такой гандикап, при учете что до завершения чемпионата осталось три тура попросту невозможно. В прошлом туре команда уступила «Ростову» (0:1).

«Спартак»

«Спартак» идет на третьем месте с отрывом от ближайшего преследователя в лице «Рубина» в четыре зачетных пункта. Стоит сказать о том, что отставание от «Локомотива», который расположился на втором месте составляет два очка. Учитывая, что до финиша сезона еще три тура и «железнодорожники» еще играют в финале Кубка России, то шансы зацепиться за вторую позицию выглядят весьма перспективно.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Арсенал» Тулы – 4,95

Ничья – 4,05

Победа «Спартака» — 1,74

Статистика

«Арсенал» проиграл два из 10 последних домашних матчей

«Спартак» победил в трех из 10 последних выездных поединках

«Спартак» был сильнее «Арсенала» в двух последних очных противостояниях

Прогноз

Букмекерская контора Pinnacle предлагает довольно солидный коэффициент на победу «Спартака» мотивируя это не лучшей игрой «красно-белых» в выездных поединках. Правда сейчас подопечным Доменико Тедеско не до экспериментов. Необходимо выходить на футбольное поле и демонстрировать свою лучшую игру, так как только так можно настигнуть «Локомотив» и получить право сыграть в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Чемпионов. Учитывая это ставка на победу «Спартака» с такой котировкой выглядит перспективным решением для пари.