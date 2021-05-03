«Челси» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:59

Букмекер Pinnacle открыл линию на ответный матч ½ финала Лиги Чемпионов «Челси» — «Реал» Мадрид, который состоится 5 мая 2021 года в Лондоне.

«Челси»

«Челси», сыграв вничью с «Реалом» в гостях (1:1), несколько повысил собственные шансы пройти в финал Лиги Чемпионов. Команда из Лондона идет на серии без поражений, которая насчитывает пять поединков во всех турнирах.

После поединка в Мадриде подопечные Томаса Тухеля добились победы над «Фулхэмом» (2:0) в АПЛ . Три последних матча на своем поле «Челси» завершил без пропущенных голов. Кроме того, ставка ТМ(2,5) сыграла в шести предыдущих играх «синих» во всех турнирах.

«Реал»

По итогам первой полуфинальной встречи Лиги Чемпионов «Реал» снизил шансы стать участником финала Лиги Чемпионов. Команда Зинедина Зидана теперь вынуждена побеждать «Челси» в гостях, или не проигрывать сопернику, при условии минимум двух забитых голов.

В последней игре чемпионата Испании «Реал» добился домашней победы над «Осасуной» (2:0). Пять из шести предыдущих поединков во всех турниров команда из Мадрида завершала выигрышем ставки ТМ(2,5), а серия без поражений «сливочных» затянулась на 19 поединков во всех соревнованиях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» — 2.180

Ничья – 3.460

Победит «Реал» Мадрид – 3.560

Статистика

В 6 прошлых матчах «Челси» в Лиге Чемпионов забивалось меньше 2,5 голов

«Челси» не проигрывал в 10 из 11 предыдущих поединках турнира

«Реал» не уступал в 6 последних играх Лиги Чемпионов

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.719. «Челси» надежно обороняется в домашних матчах, а «Реал» забил всего один гол за три последних выездных встречи в Лиге Чемпионов.