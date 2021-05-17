«Саутгемптон» – «Лидс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Лидс», который состоится 18 мая 2021 года.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» провел очередной невыразительный сезон и перед началом очередного тура занимает 14 место. Команда не смогла достичь высоких мест и доигрывает чемпионат без серьезных турнирных задач. Матч с «Лидсом» обещает быть интересным для всех любителей английского футбола, ведь матч первого круга закончился уверенной победой «Лидса» (0:3).

15 мая «Саутгемптон» обыграл «Фулхем» (3:1), а 11 числа оказался сильнее и «Кристал Пэлас» (3:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Англии.

«Лидс»

«Лидс» провел отличный сезон, как для команды, которая в прошлом сезоне вернулась в главный чемпионат Англии. Подопечные Марсело Бьелсы радовали своих болельщиков грамотным футболом, но случались и осечки. Этот сезон команда заканчивает на достойном 10 месте. В матче с «Саутгемптоном» тренерский штаб может проверить некоторых игроков и попробовать новые игровые связки.

15 мая «Лидс» разгромил «Бернли» (4:0), а восьмого числа уверенно выиграл у «Тотенхема» (3:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 2.7

Ничья – 3.84

Победит «Лидс» – 2.51

Статистика

«Лидс» проиграл два матча из последних десяти, в то время, как «Саутгемптон» проиграл пять матчей

Последние семь домашних матчей «Саутгемптона» закончились исходом «обе забьют»

«Саутгемптон» выиграл пять из последних шести матчей с «Лидсом» на своем поле

«Саутгемптон» не проигрывает четыре домашних матча подряд

Прогноз

Поставить на «Лидс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.51. Гости выглядят более уверенно на заключительном отрезке чемпионата и скорее всего, сможет подправить статистику выездных матчей с «Саутгемптоном» уверенной победой.