«Лидс» – «Вест Бромвич»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1621691785

сегодня, 16:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» – «Вест Бромвич», который состоится 23 мая 2021 года.

«Лидс»

Команда провела отличный сезон как для команды, которая вернулась в АПЛ спустя много лет. Подопечные Бьелсы идут на 10 месте и выиграли несколько матчей подряд. Команда не решает турнирных задач, поэтому просто доигрывает сезон. Болельщики ждут уверенной победы в заключительном туре чемпионата над аутсайдером.

18 мая «Лидс» оказался сильнее на выезде «Саутгемптона» (2:0), а 15 числа команда крупно обыграла «Бернли» (4:0). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Вест Бромвич»

Команда, несмотря на все попытки в середине сезона набирать очки и сохранить себе место в АПЛ , по завершению чемпионата покидает главную лигу Англии и начнет свой путь в Чемпионшипе. Коллектив покинул главный тренер и летом его ждут серьезные изменения. Матч с «Лидсом» станет последним для клуба матчем в АПЛ как минимум на один футбольный год.

19 мая «Вест Бромвич» проиграл «Вест Хэму» на своем поле (1:3), а 16 числа на последних минутах уступил «Ливерпулю» (1:2)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 1.442

Ничья – 5.22

Победит «Вест Бромвич» – 6.65

Статистика

«Лидс» проиграл всего одну игру из последних десяти встреч, а «Вест Бромвич» уступил пять раз

Четыре последних поединка «Вест Бромвича» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лидс» выиграл три из четырех последних встреч с «Вест Бромвичем»

Матч первого круга между командами завершился крупной выездной победой «Лидса» (5:0)

Прогноз

Поставить на победу «Лидса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.11. Хозяева находятся в хорошей форме и вероятнее всего, легко и уверенно обыграют предпоследнюю команду чемпионата.