«Интернасьональ» — «Спорт Ресифи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Интернасьональ»
Футболисты «Интернасьоналя» не проигрывали в трех прошлых матчах. В Кубке либертаборес команда добилась победы над «Олимпией» (1:0) и сыграла вничью с «Олвейз Рэди» (0:0), а в чемпионате штата Гаушу была зафиксирована гостевая ничья с «Гремио» (1:1).
В 10 прошлых матчах на своем поле «Интернасьональ» одержал шесть побед (две ничьи и два поражения). При этом, пять из шести предыдущих домашних игры команды завершались выигрышем ставки ТБ(2,5).
«Спорт Ресифи»
«Спорт Ресифи» пробился в финал чемпионата штата Пернамбукано, где уступил «Наутико» в серии пенальти. До этого поражения команда не уступала соперникам на протяжении восьми матчей – пять побед и три ничьи.
В гостевых поединках «Спорт Ресифи» стал надежно действовать в обороне. Так, команда за три прошлых выезда пропустила только один гол, одержав в этой серии две победы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интернасьональ» — 1.40
- Ничья – 4.70
- Победит «Спорт Ресифи» — 8.30
Статистика
- «Спорт Ресифи» не проигрывал в 4 из 5 прошлых матчах против «Интернасьоналя»
- «Спорт Ресифи» выиграл 5 из 7 предыдущих поединка во всех турнирах
- «Интернасьональ» не побеждал в 4 из 5 последних играх во всех соревнованиях
Прогноз
Сыграть ставку на победу «Спорт Ресифи» с форой (+1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.984. «Спорт Ресифи» не уступал «Интернасьоналю» в двух последних гостевых матчах Кроме того, гости предстоящей встречи показали более достойные результаты в предыдущих поединках.