«Интернасьональ» — «Спорт Ресифи»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:35

«Интернасьональ»

Футболисты «Интернасьоналя» не проигрывали в трех прошлых матчах. В Кубке либертаборес команда добилась победы над «Олимпией» (1:0) и сыграла вничью с «Олвейз Рэди» (0:0), а в чемпионате штата Гаушу была зафиксирована гостевая ничья с «Гремио» (1:1).

В 10 прошлых матчах на своем поле «Интернасьональ» одержал шесть побед (две ничьи и два поражения). При этом, пять из шести предыдущих домашних игры команды завершались выигрышем ставки ТБ (2,5).

«Спорт Ресифи»

«Спорт Ресифи» пробился в финал чемпионата штата Пернамбукано, где уступил «Наутико» в серии пенальти. До этого поражения команда не уступала соперникам на протяжении восьми матчей – пять побед и три ничьи.

В гостевых поединках «Спорт Ресифи» стал надежно действовать в обороне. Так, команда за три прошлых выезда пропустила только один гол, одержав в этой серии две победы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интернасьональ» — 1.40

Ничья – 4.70

Победит «Спорт Ресифи» — 8.30

Статистика

«Спорт Ресифи» не проигрывал в 4 из 5 прошлых матчах против «Интернасьоналя»

«Спорт Ресифи» выиграл 5 из 7 предыдущих поединка во всех турнирах

«Интернасьональ» не побеждал в 4 из 5 последних играх во всех соревнованиях

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Спорт Ресифи» с форой (+1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.984. «Спорт Ресифи» не уступал «Интернасьоналю» в двух последних гостевых матчах Кроме того, гости предстоящей встречи показали более достойные результаты в предыдущих поединках.