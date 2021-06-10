Польша – Словакия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:51

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч ЕВРО-2020 Польша – Словакия, который состоится 14 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.

Польша

На счету Польши только 3 победы в 10 предыдущих поединках во всех турнирах. В этой серии поляки смогли победить Андорру в квалификации ЧМ -2022. В этом же отборе сборная сыграла вничью с Венгрией (3:3) и уступила в гостях Англии (1:2).

Перед стартом ЕВРО-2020 Польша провела два контрольных поединка, в которых команда сыграла вничью с Россией (1:1) и Исландией (2:2). Отметим, что в 5 из 6 предыдущих играх сборной выиграла ставка на «обе забью – да».

Словакия

Словакия идет на серии из пяти поединков без поражений. В квалификации Чемпионата мира сборной удалось победить дома Россию (2:1), а также разделить очки с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).

В процессе подготовки к ЕВРО-2020 Словакия встречалась с Болгарией (1:1) и Австрией (0:0). К вышесказанному добавим, что в 3 из 4 предыдущих играх команды случался обмен голами.

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 1.854

Ничья – 3.300

Победит Словакия – 5.500

Статистика

В 5 последних очных встречах команд 3 победы одержала Словакия

В 3 предыдущих поединках между Польшей и Словакией выиграла ставка ТМ(2,5)

Польша побеждала в 8 из 10 прошлых матчах Чемпионата Европы

Польша забивала минимум 2 гола в 4 предыдущих поединках турнира

Прогноз

Разместить ставку, что в этом матче забьют голы обе команды, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.20. Польша пропускала и забивала в 3 последних матчах, а Словакия позволяла соперникам отличатся в своих воротах в 3 и 4 прошлых играх.