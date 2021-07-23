«Стандард» — «Генк»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:13

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч первого тура чемпионата Бельгии «Стандард» — «Генк», который состоится 23 июля 2021 года в Льеже.

«Стандард»

Минувший сезон в чемпионате Бельгии получился для «Стандарда» неудачным. Основную часть Высшей лиги команда завершила в зоне Лиги Конференций, где она проиграла четыре заключительных поединка и заняла последнее место в турнирной таблице.

На подготовительных сборах «Стандард» отметился только одной победой, обыграв в контрольной встрече «Серкль Брюгге» (3:2). Также команда три последних контрольных матча завершила вничью – «Ренн» (3:3), «Мехелен» (2:2) и «Ланс» (1:1).

«Генк»

«Генк» уже принял участие в одном официальном поединке в новом сезоне. В матче за Суперкубок Бельгии команда уступила «Брюгге» (2:3). Ударная концовка прошлого сезона в бельгийской Высшей лиге не позволила «Генку» обойти лидера, который оказался лучше за счет дополнительных показателей.

Последний контрольный поединок команда провела 19 июля. В нем с крупным счетом 5:2 был обыгра «Маастрихт» (5:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стандард» — 2.76

Ничья – 3.72

Победит «Генк» — 2.37

Статистика

«Генк» побеждал в 5 из 6 прошлых матчах чемпионата

В 5 из 6 предыдущих матчах «Стандарда» в лиге забивалось минимум три гола

В 5 из 6 последних играх «Генка» в чемпионате сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Генка» с форой (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.689. «Стандард» не побеждал соперника в трех очных встречах кряду. При этом, у хозяев был заметный кризис на фоне прошлого сезона, тогда, как гости стабильно побеждали.