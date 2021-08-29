«Труа» – «Монако»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» — «Монако», который состоится 29 августа 2021 года

«Труа»

Команда только в этом году смогла получить повышение в классе и теперь имеет возможность выступать в Лиге 1. Коллектив не очень удачно начал чемпионат, набрав всего одно очко за три стартовых матча. Предстоящий матч с «Монако» станет очень сложным для хозяев, ведь у команды Нико Ковача также есть проблемы в чемпионате и команда нуждается в очках. «Труа» постарается играть вторым номером, надеясь на контратаки у ворот соперника.

22 августа «Труа» сыграл вничью в чемпионате Франции со «Страсбуром» (1:1), а 15 числа команда уступила «Клермону» (0:2).

«Монако»

Последние поединки для клуба сложились очень неудачно. Уже в дополнительное время команда покинула Лигу Чемпионов и проиграла последний матч в чемпионате. Клуб не может пока одержать победу в Лиге 1, что вызывает серьезное беспокойство у руководства и болельщиков. В матче с новичком главного чемпионата Франции, у коллектива есть отличный шанс одержать первую победу в чемпионате.

25 августа «Монако» сыграл вничью с «Шахтером» (2:2, доп. время), а 21 числа на своем поле уступил «Лансу» в чемпионате Франции (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Труа» – 4.85

Ничья – 3.82

Победит «Монако» – 1.8

Статистика

«Труа» выиграл только одну игру из последних десяти встреч, а «Монако» одержал три победы

«Труа» забивает более 25 матчей подряд на своем стадионе

«Монако» выиграл три последних матчей с «Труа»

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда Нико Ковача очень разочарована своим вылетом из Лиги Чемпионов и неудачными выступлениями в чемпионате. Предполагаем, что гости одержат уверенную победу в этом поединке.