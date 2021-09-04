Германия – Армения: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Германия – Армения, который состоится 05 сентября 2021 года

Германия

Сборная Германии совсем недавно получила нового тренера. Спустя много лет на мостике Йоахима Лева сменил Ханси Флик. Команда идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на один пункт от Армении, и имеет большие шансы стать лидером группы после предстоящего матча. Немцы окажут сильное давление с первых минут и наверняка захотят еще в первом тайме решить вопрос с победителем поединка.

2 сентября сборная Германии обыграла на выезде Лихтенштейн (2:0), а 29 июня уступила команде Англии в 1/8 финала Евро 2020.

Армения

Команда Армении уже многих удивила своими результатами и сейчас коллектив борется за первые два места, которые дают возможность выйти на ЧМ 2022 в Катаре или хотя бы попасть в плей-офф квалификации. Команду ждет наверняка самый сложный матч группы, выездной с главным фаворитом, поэтом зацепиться за очки будет очень сложно. Тем не менее, всех болельщиков ждет напряженный, полный борьбы поединок.

2 сентября Армения разошлась миром с Северной Македонией (0:0), а пятого июня команда уступила в товарищеском матче Швеции (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Германия – 1.1

Ничья – 11.5

Победит Армения – 26

Статистика

Армения не уходила с поля без забитого мяча в восьми из десяти последних выездных матчах

Семь из десяти последних матчей Германии на ее поле закончились тоталом больше 2.5 мячей

Германия и Армения выиграла по пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Германии в матчах с Арменией выиграла три последних матча с крупным счетам

Прогноз

Поставить на победу Германии с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Подопечные Ханси Флика являются футболистами более высокого класса, поэтому мы предполагаем, что хозяева одержат важную и уверенную победу.