Нидерланды – Турция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Нидерланды – Турция, который состоится 07 сентября 2021 года

Нидерланды

Сборная Нидерландов идет на втором месте и отстает от Турции на одно очко. У команды все в порядке в турнирном значении, однако, коллектив помнит обидное поражение от турецкой команды в первом круге и постарается взять реванш, тем самым захватив лидерство в группе. Матч обещает быть богатым на голы и интересным, ведь хозяева с первых минут пойдут в атаку, надеясь на быстрый гол и успешное окончание поединка.

4 сентября сборная Нидерландов разгромила Черногорию (4:0), а первого сентября команда не смогла обыграть на выезде Норвегию (1:1).

Турция

Турция еще не проигрывала в этой квалификации, одержав три победы и два матча сведя к ничейному результату. Команду ждет самый сложный матч, который станет настоящим испытанием для коллектива. Не стоит скрывать, что в этой встрече турецких футболистов устроит даже ничья, поэтому команда постарается сыграть в закрытый футбол, где главной целью станет сохранение своих ворот.

4 сентября Турция обыграла на выезде Гибралтар (3:0), а первого числа команда сыграла вничью с Черногорией (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победят Нидерланды – 1.342

Ничья – 5.51

Победит Турция – 8.95

Статистика

Нидерланды проиграли только один матч из последних десяти встреч во всех турнирах, а Турция уступила в трех поединках

Семь из десяти последних матчей Нидерландов закончились исходом «обе забьют — нет»

Шесть из семи последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Нидерланды не могут обыграть Турцию уже три матча подряд

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.877. Турция будет играть от обороны, а поэтому хозяевам придется взламывать оборону соперника на протяжении матча. Предполагаем, что много голов болельщики не увидят, а исход матча решат один-два мяча.