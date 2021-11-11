Ирландия – Португалия. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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11 ноября 2021, 12:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Ирландия – Португалия, который состоится 11 ноября 2021 года

Ирландия

Сборная Ирландии полностью провалила эту квалификацию и сейчас в турнирной таблице находится даже ниже Люксембурга, которому эксперты не предсказывали ничего хорошего. Команда смогла набрать всего лишь пять очков и просто доигрывает этот турнир, однако может повлиять на распределение мест вверху таблицы. В матче с Португалией коллектив попытается реабилитироваться перед болельщиками и составить достойную конкуренцию Роналду и компании.

12 октября Ирландия обыграла в товарищеском матче Катар (4:0), а девятого числа крупно выиграла у Азербайджана (3:0).

Португалия

Команда Португалии перед стартом очередного тура идет на втором месте и отстает от Сербии на один пункт, при этом имея одну игру в запасе. Это говорит о том, что коллектив является фаворитом на первое место и в случае успеха в оставшихся матчах попадет в Катар прямой путевкой, не утруждая себя играть в стыковых матчах плей-офф за место на главном мировом футбольном турнире.

12 октября Португалия разгромила Люксембург (5:0), а девятого числа уверенно разобралась в товарищеском матче с Катаром (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Ирландия – 10.71

Ничья – 5.11

Победит Португалия – 1.346

Статистика

Португалия выиграла пять последних поединков с общим счетом (16:2)

Ирландия на своем поле проиграла только два из десяти матчей за последнее время

Португалия выиграла два последних матча у Ирландии

Три последних матча между сборными на поле Ирландии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Португалия будет нацелена на результат, поэтому постарается сыграть аккуратно, а Ирландия не станет слишком открываться. Прогнозируем поединок с малым количеством забитых мячей.