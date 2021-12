История одного пенальти

1636656170

11 ноября 2021, 21:42

Речь пойдёт о событиях одного матча на чемпионате мира 1950 года. Дело давнее, более 70 лет прошло. В живых из участников того мундиаля осталось с десяток человек со всех команд. Возможно, и больше. Но в текущей ситуации в мире с пандемией точно выяснить нет возможности. В любом случае — живым или под 90, а большинству за 90 лет.

25 июня 1950 г. на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро свой первый матч в истории чемпионатов мира сыграла сборная Англии. Встречалась она с командой Чили, дебютировавшей на мундиалях ещё в 1930 году. И это был первый матч в истории сборной Англии в Южной Америке, и впервые с соперником из КОНМЕБОЛ .

Наши, отечественные, маститые футбольные историки и статистики очень убедительно утверждают, что в конце первого тайма на 43-й мин матча чилийцы не реализовали пенальти. Конкретно — Эрнан Карвальо попал в перекладину, текущий счёт матча так и остался 1:0 в пользу англичан до конца первого тайма.

Игорь Гольдес в своей «Истории чемпионатов мира» даже приводит факт, что Лоуренс Хьюз сбил Мануэля Муньоса. Это всё можно найти ныне на русскоязычном сайте eurocups-uefa.ru.

Аксель Вартанян 14.02.1914 г. на страницах общеизвестной газеты в представлении сборной Чили учитывает удар Карвальо в качестве незабитого пенальти. Через 4 года, 19.02.2018 г. А.Вартанян уже в представлении сборной Англии включает удар Карвальо в перекладину в раздел незабитых пенальти для вратаря английской команды Берта Уильямса.

Вроде всё ясно, с точностью до минуты события. Но тут есть одно «но»…

Ни английские, ни чилийские статистики, и плюс бразильские СМИ того времени, — все они ни о каком пенальти нигде ни разу не обмолвились.

Есть видео длительностью чуть менее 10 минут о том матче. Там много фото разного качества, есть видеофрагменты двух голов, а также видео других событий до, во время и после матча. В том видео нет ни слова про пенальти.

Удар в перекладину в исполнении Карвальо действительно был. Об этом писал чилийский спортивный еженедельник Estadio в №372 от 1 июля 1950 года. Перед матчем прошёл дождь. Поэтому на 2 стр. еженедельника было написано следующее: «От удара нашего парня Карвальо вздрогнули не только капли на перекладине ворот Уильямса. Вздрогнула вся Британская империя». Ни больше, ни меньше!

В том же издании указано, что во втором тайме чилиец Хорхе Робледо так точно и умно выполнил штрафной удар, что у вратаря не было ни одного шанса — но мяч вновь угодил в перекладину. Чилийцам не фартило. Но англичане по факту были сильнее.

Трудно сказать, что стало «первоисточником» для наших историков, и не сговариваясь они говорят о пенальти.

Возможно, виновато одно фото очень хорошего качества. Именно это фото я привести не могу, так как у правообладателя очень нескромные аппетиты на публикацию любых его фото. Это крупнейшее штатовское фотоагентство все прекрасно знают. Я приведу стоп-кадр из упомянутого 10-минутного фильма, там это фото идёт без штампа фотоагентства. Вот момент матча:

Подпись лаконична: «Арбитр фиксирует фол» (мой перевод по смыслу).

Но дело-то в том, что подпись под оригинальным фото (со штампом фотоагентства) представляет собой вполне себе сложносочинённое высказывание. Вот оно в оригинале: «World Cup Finals, 1950. Rio De Janeiro, Brazil. England 2 v Chile 0. 25th June, 1950. England players Aston (3) and Hughes (5) appeal after the referee awarded Chile a penalty in England's first ever World Cup match». Перевод есть под оригинальным фото на сайте eurocups-uefa.ru: «Игроки сборной Англии Джон Астон (№ 3) и Лоренс Хьюз (№ 5) апеллируют к главному арбитру матча Карлу ван дер Мееру по поводу назначенного пенальти в их ворота». Перевод опять же не дословный, с дополнительной информацией.

А вот тут и возникли сомнения. Которые и постараемся развеять (если получится).

Предлагаю немного окунуться в атмосферу того мундиаля, а конкретно — в антураж могучего стадиона «Маракана».

В те времена команды на поле этого стадиона выходили из подземных туннелей, для каждой команды свой туннель. Был и центральный туннель — для рефери и других официальных лиц. Все эти 3 туннеля были расположены вдоль трибуны Oeste, т.е. Запад. На восточной стороне был один туннель, выходящий к центральной линии поля. Кстати, туннели, а вернее ступени, ведущие из них к газону, служили местом размещения тренеров, массажистов и других лиц, имевших право находится на поле во время матча.

Вот старое фото, на котором всё станет нагляднее:

На трибуне Запад (ближней к нам), на втором ярусе, были VIP-ложи. На фото как раз хорошо видна изогнутая белая полоска, это крыша над этими ложами на ближней к нам трибуне. И хорошо видны все 3 выхода из туннелей, сразу после белой крыши.

Во время матча трибуна Запад не была сильно заполнена, в отличие от трибуны Leste (Восток).

Чилийцы выходили из правого туннеля, на флагштоке у того выхода висел их флаг. Англичане, соответственно, выходили из левого туннеля (если смотреть с трибуны Запад). Только вот по жребию, левая половина поля на первый тайм досталась чилийцам.

По границе второго яруса по всему периметру трибун были размещены рекламные баннеры. Надписи на баннерах не менялись по ходу всего турнира. По ним мы и будем ориентироваться. К тому же, на восточной стороне симметрично центральной линии поля на том рекламном поясе находились часы, справа и слева от центра. Между часами располагались надписи с названиями играющих команд и текущий счёт между названиями. Левые часы всегда показывали текущую минуту каждого тайма. А вот на правых часах стрелки всегда показывали 12-00, т.е. часы не были запущены. Смею предположить, что они были для овертаймов, но это всего лишь моё предположение.

Такие же парные часы с названиями команд были и за каждыми воротами. И была еще одна пара часов, но без названий команд между ними примерно над выходом из левого туннеля на трибуне Запад.

Чтобы реально представить всё вышеперечисленное, предлагаю панорамное фото 1950 года перед матчем Бразилия — Югославия из чилийского издания Estadio. Тут и выходы из туннелей, и флагштоки с флагами, и несколько пар часов и крыша лож. Ну, и 142 тысячи зрителей — на тот день это была самая рекордная посещаемость на чемпионатах мира с 1930 года.

Как уже говорилось, на видео есть запись обоих голов сборной Англии в том матче. Вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=JqEMu89hHY0. Первый гол с отметки 5-53.

Но самое интересное — это фото первого гола из-за правой стойки ворот сборной Чили. Вот оно:

Тут мы видим рекламный пояс, две пары центральных часов с названиями команд и счётом 0:0 (пока). И над головой вратаря Серхио Ливингстона обратите внимание на рекламу пива FAIXA AZUL (Синяя Лента). Эта надпись была ещё в одном месте, но почти за воротами и попадала в кадр сильно издали. А эта была на трибуне Восток на уровне штрафной площади.

Если вы посмотрели видео первого гола, то видели противоположную трибуну на уровне этой же штрафной площади. Надписей там на рекламном поясе мало, но хорошо видны VIP-ложи, пара часов без названий команд между ними. И пустую центральную трибуну на втором ярусе.

А теперь новое фото, это уже второй тайм, англичане в верховой борьбе были острее.

Сразу же бросается в глаза реклама пива (cerveja по-португальски) FAIXA AZUL, центральные часы со счётом 2:0, один туннельный выход под ними. И битком забитый второй ярус — это трибуна Восток.

В первом тайме это были ворота сборной Англии, которые играли в белых футболках. И если верить нашим историкам, то именно в эти ворота должен был исполнять Эрнан Карвальо тот самый пенальти.

Самое время вспомнить вновь фото с подписью о пенальти:

Снято с газона, но угол обзора практически тот же, что и на предыдущем фото, т.е. с угла на угол. Рекламу пива FAIXA AZUL вы видите? Нет её, вместо этого реклама печенья AYMORE. А это значит, что это фрагмент ВТОРОГО тайма.

Это, во-первых.

Во-вторых. Даже если на переднем плане мы видим линию вратарской площади, то 11-метровая отметка была бы где-то в районе ног англичанина под №5 или чилийца под №9.

В-третьих. Вы когда-нибудь видели, чтобы судья при назначении пенальти обеими руками куда-то показывал в разнонаправленные стороны? Нет, такое могло быть только при назначении штрафного удара. По-английски, конечно, penalty значит штраф. Но этим термином в значении штрафного удара никто не пользуется, в ходу free kick (direct и indirect, т.е. свободный по-нашему).

Там, где кончается рекламный баннер справа, на втором ярусе самая большая плотность «населения», это зоны справа и слева от пустующей центральной трибуны второго яруса над ложами. Это трибуна Запад. Мы даже не видим ещё лож, а значит и центра поля по бровке.

Это к тому, что снимок сделан очень хорошей оптикой с сильным зумом с угла поля на угол. И не факт, что на переднем плане мы видим линию вратарской площади. Вполне может статься, что это граница штрафной площади. Какой уж тут пенальти?

Повторю — я не знаю источников информации наших историков про тот «пенальти». Просто предположил, что источником могло быть и фото, подпись к которому подвигло на расследование.

Но факты — упрямая вещь. Фото сделано во втором тайме. Других фото о таком значимом событии, как пенальти, нет. Вопрос: а было ли оно, событие?

Я приведу фото с решающего матча Бразилия — Уругвай

Ракурс тот же. Трибуну вы теперь и сами без проблем узнаёте. Смотрите как с высоты человеческого роста видны лицевая линия, линия вратарской площади, сама «точка». И только сильный зум мог приблизить линию вратарской (скорее всего) так, что часы (то бишь середина трибуны) были бы уже не видны.

На фото первый тайм. Роке Масполи переводит мяч на угловой. Именно в эти ворота уругвайцы забьют два гола. Это уже точно!