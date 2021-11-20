«Байер» — «Бохум». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Бохум», который состоится 20 ноября 2021 года
«Байер»
Клуб из Леверкузена продолжает играть без побед в Бундеслиге и перед стартом очередного тура занимает только шестое место с 18 очками. После уверенного старта в коллективе возникли проблемы, которые не позволяют стабильно добиваться результата и тренерскому штабу следует срочно вносить изменения. В предстоящем матче с новичком чемпионата команда может побороться за победу и прервать неприятную серию.
07 ноября «Байер» сыграл вничью с «Гертой» (1:1), а 30 октября проиграл на своем поле «Вольфсбургу» (0:2). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.
«Бохум»
«Бохум» несмотря на статус новичка в Бундеслиге, старается цепляться за победы в матчах, где имеет на это шанс. Коллектив выиграл три из пяти последних встреч в Бундеслиге и находится на 12 позиции с 13 очками. Клуб мало забивает и имеет отрицательную разницу мячей (10:18). Матч с «Байером», который очень жаждет победы, станет настоящим испытанием для футболистов «Бохума», которые только адаптировались к сильнейшей Лиге Германии.
07 ноября «Бохум» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:0), а 31 октября минимально уступил на выезде «Боруссии» М (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.48
- Ничья – 4.62
- Победит «Бохум» – 7.53
Статистика
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» проиграл пять из десяти домашних матчей на своем поле во всех турнирах
- «Бохум» проиграл пять из шести матчей на выезде за последнее время
- Пять последних матчей между клубами на поле «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей.
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.653. Оба клуба регулярно забивают в ворота друг друга и показывают зрелищный интересный футбол. Предполагаем, что предстоящий поединок будет богат на большое количество забитых мячей.