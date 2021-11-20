«Байер» — «Бохум». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 ноября 2021, 12:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Бохум», который состоится 20 ноября 2021 года

«Байер»

Клуб из Леверкузена продолжает играть без побед в Бундеслиге и перед стартом очередного тура занимает только шестое место с 18 очками. После уверенного старта в коллективе возникли проблемы, которые не позволяют стабильно добиваться результата и тренерскому штабу следует срочно вносить изменения. В предстоящем матче с новичком чемпионата команда может побороться за победу и прервать неприятную серию.

07 ноября «Байер» сыграл вничью с «Гертой» (1:1), а 30 октября проиграл на своем поле «Вольфсбургу» (0:2). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.

«Бохум»

«Бохум» несмотря на статус новичка в Бундеслиге, старается цепляться за победы в матчах, где имеет на это шанс. Коллектив выиграл три из пяти последних встреч в Бундеслиге и находится на 12 позиции с 13 очками. Клуб мало забивает и имеет отрицательную разницу мячей (10:18). Матч с «Байером», который очень жаждет победы, станет настоящим испытанием для футболистов «Бохума», которые только адаптировались к сильнейшей Лиге Германии.

07 ноября «Бохум» обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (2:0), а 31 октября минимально уступил на выезде «Боруссии» М (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.48

Ничья – 4.62

Победит «Бохум» – 7.53

Статистика

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Байер» проиграл пять из десяти домашних матчей на своем поле во всех турнирах

«Бохум» проиграл пять из шести матчей на выезде за последнее время

Пять последних матчей между клубами на поле «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей.

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.653. Оба клуба регулярно забивают в ворота друг друга и показывают зрелищный интересный футбол. Предполагаем, что предстоящий поединок будет богат на большое количество забитых мячей.