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ПСВ — «Гоу Эхед Иглс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

23 декабря 2021, 15:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Нидерландов ПСВ — «Гоу Эхед Иглс», который состоится 23 декабря 2021 года

ПСВ

ПСВ ведет ожесточенную борьбу за лидирующую позицию в турнирной таблице и очень редко проигрывает. Команда идет на втором месте с 40 набранными очками и отстает от «Аякса» на два пункта, при этом сыграв на один поединок меньше. В случае победы над нынешним соперником, коллектив сможет выйти на первое место, что добавит им уверенности в собственных силах. ПСВ обладает хорошей атакующей линией и уже забил 44 гола, что является вторым результатом в чемпионате.

19 декабря ПСВ уверенно обыграл «Валвейк» в чемпионате (4:1), а 15 числа одержал победу в кубке Нидерландов над «Фортуной» (2:0).

«Гоу Эхед Иглс»

Коллектив идет в середине турнирной таблицы, но последние результаты в чемпионате Нидерландов оставляют желать лучшего. «Гоу Эхед Иглс» идет на 11 месте с набранным 21 баллом и рассчитывать на более высокие места команде вряд ли стоит. В предстоящем матче с одним из лидеров чемпионата, клуб постарается зацепиться за очки и будет рад даже ничейному результату.

19 декабря «Гоу Эхед Иглс» проиграл в чемпионате «Неймегену» (0:2), а 15 числа одолела «Роду» в кубке Нидерландов (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСВ – 1.18
  • Ничья – 7.4
  • Победит «Гоу Эхед Иглс» – 15

Статистика

  • ПСВ проиграл один матч из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Гоу Эхед Иглс» уступил в трех поединках
  • «Гоу Эхед Иглс» не проигрывает на выезде уже семь матчей подряд
  • ПСВ выиграл десять последних встреч с «Гоу Эхед Иглс»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу ПСВ с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Хозяева могут выйти на первое место в турнирной таблице при условии победы и это является главным мотиватором. Прогнозируем уверенную победу ПСВ в этой встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
shlomo
shlomo
23 декабря 2021 в 15:19
Фаворит матча даже не обсуждаем...:)))
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