«Дерби Каунти» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1640588692

27 декабря 2021, 10:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич», который состоится 27 декабря 2021 года

«Дерби Каунти»

Команда имеет значительные финансовые проблемы, за что была крупно оштрафована в турнирной таблице Чемпионшипа (21 очко). Таким образом коллектив идет на последнем месте, имея в активе всего четыре пункта и сохранить место во второй по силе лиге Англии будет очень сложно, ведь отставание от спасительного 21 места составляет целых 17 баллов. Матч с «Вест Бромвичем» обещает быть напряженным и интересным, несмотря на определенные факторы, не касающиеся напрямую футбола.

11 декабря «Дерби Каунти» обыграл «Блэкпул» (1:0), а четвертого числа уступил на выезде «Бристоль Сити» (0:1).

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» находится в группе лидеров и непосредственно борется за самые высокие места, которые по итогу сезона дадут право выхода в АПЛ . Клуб занимает четвертое место с 41 очком, но от лидера отстает всего на четыре балла. Два из трех прямых конкурентов испытывают большие проблемы с результатами, поэтому не исключено, что «Вест Бромвич» после ближайших туров сможет подняться на одну или две позиции.

17 декабря «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Барнсли» (0:0), а 11 числа команда обыграла на своем поле «Рединг» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дерби Каунти» – 5.9

Ничья – 3.55

Победит «Вест Бромвич» – 1.66

Статистика

«Вест Бромвич» проиграл всего два матча из последних десяти, а «Дерби Каунти» уступил в четырех встречах

«Дерби Каунти» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

Три последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Дерби Каунти» выиграл три из шести последних матчей у «Вест Бромвича»

Прогноз

Поставить на победу «Вест Бромвича», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.66. Гости находятся в группе лидеров и приложат все усилия для победы над морально подавленным соперником. Прогнозируем сложную победу «Вест Бромвича» на выезде.