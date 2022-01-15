ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

ПСЖ — «Брест». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

15 января 2022, 11:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Брест», который состоится 15 января 2022 года

ПСЖ

У парижан нет проблем с подбором игроков, но некоторые матчи не удаются команде из-за недопонимания между разными линиями. Тем не менее, ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции и набрал уже 47 очков, что на восемь баллов больше, чем у ближайшего преследователя, к тому же имея игру в запасе. В предстоящем матче на своем стадионе команда имеет отличную возможность сохранить отрыв, а может и увеличить его в случае победы.

9 января ПСЖ сыграл вничью с «Лионом» (1:1) в чемпионате, а в кубке Франции 3 числа крупно обыграл «Ванн» (4:0).

«Брест»

«Брест» выступает с переменным успехом и старается держаться в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 13 позицию и набрал 25 очков. Для клуба очень важно не опускаться ниже и избежать попадания в зону вылета, чтобы сохранить свое место в Лиге 1. «Брест» имеет отрицательную разницу мячей (26:31) и вынужден работать над линией атаки, чтобы улучшить результаты.

9 января «Брест» крупно проиграл «Ницце» (0:3), а второго числа обыграл на своем поле «Бордо» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ПСЖ – 1.261
  • Ничья – 6.54
  • Победит «Брест» – 11.67

Статистика

  • ПСЖ сыграл вничью в четырех из пяти последних матчах в Лиге 1
  • «Брест» не проигрывает на выезде уже шесть матчей подряд
  • ПСЖ выиграл у «Бреста» в десяти последних поединках
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу ПСЖ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.781. Парижский клуб имеет отличную статистику против «Бреста» и очень часто теряет очки в последних матчах, поэтому не имеет права ошибаться. Прогнозируем уверенную победу хозяев в этом поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: https://odds.ru
Все комментарии
rkuvmzwr8y79
rkuvmzwr8y79
15 января в 15:46
Футбольный клуб ПСЖ выиграет матч.
mstun8mnmmfq
mstun8mnmmfq
15 января в 15:46
Футбольный клуб ПСЖ одержит победу.
Gahi
Gahi
15 января в 12:40
Победа команды ПСЖ с Европейским гандикапом (0:1) и тотал больше 2,5. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100