ПСЖ — «Брест». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 января 2022, 11:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Брест», который состоится 15 января 2022 года

ПСЖ

У парижан нет проблем с подбором игроков, но некоторые матчи не удаются команде из-за недопонимания между разными линиями. Тем не менее, ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции и набрал уже 47 очков, что на восемь баллов больше, чем у ближайшего преследователя, к тому же имея игру в запасе. В предстоящем матче на своем стадионе команда имеет отличную возможность сохранить отрыв, а может и увеличить его в случае победы.

9 января ПСЖ сыграл вничью с «Лионом» (1:1) в чемпионате, а в кубке Франции 3 числа крупно обыграл «Ванн» (4:0).

«Брест»

«Брест» выступает с переменным успехом и старается держаться в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 13 позицию и набрал 25 очков. Для клуба очень важно не опускаться ниже и избежать попадания в зону вылета, чтобы сохранить свое место в Лиге 1. «Брест» имеет отрицательную разницу мячей (26:31) и вынужден работать над линией атаки, чтобы улучшить результаты.

9 января «Брест» крупно проиграл «Ницце» (0:3), а второго числа обыграл на своем поле «Бордо» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.261

– 1.261 Ничья – 6.54

Победит «Брест» – 11.67

Статистика

ПСЖ сыграл вничью в четырех из пяти последних матчах в Лиге 1

сыграл вничью в четырех из пяти последних матчах в Лиге 1 «Брест» не проигрывает на выезде уже шесть матчей подряд

ПСЖ выиграл у «Бреста» в десяти последних поединках

выиграл у «Бреста» в десяти последних поединках Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз