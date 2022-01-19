«Уотфорд» — «Норвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Норвич», который состоится 21 января 2022 года
«Уотфорд»
Команда попала в очень сложную ситуацию и находится очень близко к зоне вылета. «Уотфорд» занимает спасительную 17 позицию и набрал только 14 очков, опережая ближайшего соперника на один пункт. Главной целью коллектива является сохранение прописки в АПЛ, поэтому от него ждут набранных баллов в ближайших матчах, а поединок с последней командой турнирной таблицы станет для этого хорошей возможностью.
15 января «Уотфорд» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а восьмого числа крупно проиграл «Лестеру» (1:4) в кубке ФА.
«Норвич»
«Канарейки» одержали важную победу в прошлом туре чемпионата Англии и смогли подняться вверх сразу на две позиции. Сейчас «Норвич» находится на 18 месте с 13 набранными баллами, однако ситуация все также оставляет желать лучшего. Предстоящий матч называют игрой «за шесть баллов», ведь в случае успеха, команда сможет покинуть зону вылета, обретя дополнительную уверенность в собственных силах.
15 января «Норвич» выиграл важный матч у «Эвертона» (2:1), а 12 числа на выезде уступил «Вест Хэму» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уотфорд» – 2.06
- Ничья – 3.63
- Победит «Норвич» – 3.66
Статистика
- «Уотфорд» не может выиграть восемь матчей подряд во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Норвича» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Уотфорд» выиграл пять из последних поединков у «Норвича»
- «Норвич» смог забить только в трех из десяти последних выездных поединков
Прогноз
Поставить на победу «Уотфорда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Клуб играет на своем поле и выиграл все последние матчи у нынешнего оппонента. Предполагаем, что и в этот раз хозяева окажутся сильнее, набрав три важнейших очка в турнирную таблицу.