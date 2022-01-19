«Уотфорд» — «Норвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 января 2022, 16:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Норвич», который состоится 21 января 2022 года

«Уотфорд»

Команда попала в очень сложную ситуацию и находится очень близко к зоне вылета. «Уотфорд» занимает спасительную 17 позицию и набрал только 14 очков, опережая ближайшего соперника на один пункт. Главной целью коллектива является сохранение прописки в АПЛ , поэтому от него ждут набранных баллов в ближайших матчах, а поединок с последней командой турнирной таблицы станет для этого хорошей возможностью.

15 января «Уотфорд» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а восьмого числа крупно проиграл «Лестеру» (1:4) в кубке ФА .

«Норвич»

«Канарейки» одержали важную победу в прошлом туре чемпионата Англии и смогли подняться вверх сразу на две позиции. Сейчас «Норвич» находится на 18 месте с 13 набранными баллами, однако ситуация все также оставляет желать лучшего. Предстоящий матч называют игрой «за шесть баллов», ведь в случае успеха, команда сможет покинуть зону вылета, обретя дополнительную уверенность в собственных силах.

15 января «Норвич» выиграл важный матч у «Эвертона» (2:1), а 12 числа на выезде уступил «Вест Хэму» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 2.06

Ничья – 3.63

Победит «Норвич» – 3.66

Статистика

«Уотфорд» не может выиграть восемь матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Норвича» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Уотфорд» выиграл пять из последних поединков у «Норвича»

«Норвич» смог забить только в трех из десяти последних выездных поединков

Прогноз

Поставить на победу «Уотфорда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.06. Клуб играет на своем поле и выиграл все последние матчи у нынешнего оппонента. Предполагаем, что и в этот раз хозяева окажутся сильнее, набрав три важнейших очка в турнирную таблицу.