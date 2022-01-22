«Лидс» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 22 января 2022 года

«Лидс»

«Лидс» не показывает той игры, которая была даже в прошлом сезоне. Результатом выступлений клуба в этом футбольном году становится лишь текущее 15 место с набранными 22 очками. Тем не менее, в последних двух играх коллектив набрал максимальное количество очков и подарил надежду болельщикам на более успешные результаты в следующих поединках. Разница мячей в АПЛ у «Лидса» также оставляет желать лучшего (24:39).

16 января «Лидс» обыграл на выезде «Вест Хэм» (3:2), а девятого числа уступил тому же «Вест Хэму» (0:2) в кубке ФА .

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» остаются без побед в последних матчах, что существенно напрягает болельщиков и новое руководство клуба. Команда идет на предпоследнем месте и набрала всего 12 очков, тем самым ставя себя под угрозу свое место в АПЛ на будущий сезон. Чтобы исправить результаты новому тренерскому штабу нужны усиления и грамотно выстроенная оборона, ведь за половину сезона «Ньюкасл Юнайтед» пропустил уже 43 мяча.

15 января «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1), а восьмого числа в Кубке Английской лиги проиграл «Кембридж Юнайтед» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 2.05

Ничья – 3.76

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 3.72

Статистика

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Лидс» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Восемь из десяти последних матчей команд на поле «Лидса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лидса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Кажется, что после двух последних туров команда нашла свою игру и имеет большие шансы на победу в предстоящей встрече. Прогнозируем победу хозяев.