«Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Брюгге» — «Юнион Сент-Жиллуаз», который состоится 27 января 2022 года

«Брюгге»

Чемпион Бельгии не показывает такой же стабильной игры, как в прошлом сезоне и результатом этого стало только текущее третье место в турнирной таблице. «Брюгге» набрал 44 очка и уже на девять пунктов отстает от лидера, который по совместительству является и нынешним соперником «Юнион Сент-Жиллуаз». В предстоящем матче ожидается упорная борьба, в которой футболистов «Брюгге» устроит только победа.

23 января «Брюгге» сыграл вничью со «Стандардом» (2:2), а 15 числа команда обыграла на своем поле «Сент-Трюйден» (2:0).

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Лидер чемпионата Бельгии проводит очень сильный сезон и давно не проигрывает в чемпионате. Клуб набрал уже 53 очка и в пяти последних турах потерял лишь два очка. Чтобы сохранить отрыв и не подпустить к себе прямых конкурентов, коллективу необходимо не проиграть в этой встрече, а победа и вовсе укрепит лидерство. «Юнион Сент-Жиллуаз» имеет хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (45:30).

23 января «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл на своем поле «Генк» (2:1), а 18 числа команда крупно победила «Серен Юнайтед» (4:0) на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 2.31

Ничья – 3.63

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 3.09

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Брюгге» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл семь из восьми последних выездных матчей

«Брюгге» выиграл три последних матча у «Юнион Сент-Жиллуаз»

«Брюгге» не проигрывает на своем стадионе уже пять матчей подряд

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.787. Команды борются за чемпионство и постараются много атаковать. Предполагаем, что зрителей порадует результативная встреча.