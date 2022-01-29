«Данди» — «Сент-Миррен». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Шотландии «Данди» — «Сент-Миррен», который состоится 29 января 2022 года

«Данди»

«Данди» является одним из аутсайдеров чемпионата Шотландии и вынужден бороться за выживание. Команда набрала 17 очков и занимает 11 место в чемпионате, а отставание от ближайшего оппонента составляет четыре пункта. Чтобы побороться за более высокие места коллективу необходимо набирать очки в каждом матче, что сделать будет очень непросто, учитывая последние результаты. Клуб очень много пропускает (39 мячей), что является худшим результатом в чемпионате.

26 января «Данди» сыграл вничью с «Сент-Джонстоном» (0:0), а в кубке Шотландии 22 числа оказался сильнее «Дармбатона» (1:0).

«Сент-Миррен»

После серии неудач «Сент-Миррен» набрал шесть очков в двух последних поединках и старается ворваться в первую шестерку турнирной таблицы, которая даст право сыграть в верхней части в плей-офф. На данный момент коллектив занимает восьмое место с 25 очками и отстает на три пункта от прямых конкурентов. Матч с одним из аутсайдеров подарит хорошие шансы коллективу на важные три балла.

25 января «Сент-Миррен» минимально обыграл «Абердин» (1:0), а в кубке Шотландии 22 января на выезде одолели «Эйр» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Данди» – 2.91

Ничья – 3.14

Победит «Сент-Миррен» – 2.74

Статистика

Пять из шести последних матчей «Данди» завершились исходом «обе забьют -нет»

«Сент-Миррен» выиграл три последних матча во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сент-Миррен» выиграл четыре из семи последних матчей с «Данди» на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Сент-Миррена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.74. Коллектив борется за попадание в первую шестерку и имеет хорошую статистику матчей с нынешним оппонентом. Прогнозируем минимальную победу «Сент-Миррена» в этом противостоянии.