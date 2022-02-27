«Брага» — «Санта Клара». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Брага» — «Санта Клара», который состоится 28 февраля 2022 года

«Брага»

Коллектив провел сложный поединок с «Шерифом» в Лиге Европы и старается восстановиться перед предстоящим поединком. В чемпионате «Брага» идет на четвертом месте и набрала 12 очков в пяти последних турах. В активе клуба 44 набранных балла и на семь пунктов отстает от ближайшего соперника. В игре с середняком «Брага» постарается набрать три очка и продолжить погоню за первой тройкой турнирной таблицы.

24 февраля «Брага» обыграла в серии пенальти «Шериф» (3:0) в Лиге Европы, а 20 числа обыграла на выезде «Тонделу» в чемпионате (1:0).

«Санта Клара»

Команда идет в середине турнирной таблицы и вряд ли может претендовать на высокие места по итогам сезона. «Санта Клара» идет на 12 позиции и набрала 25 очков. Тем не менее, плотность турнирной таблицы очень высокая и несколько успешных матчей могут существенно поднять клуб на несколько позиций. Коллектив имеет неудовлетворительную статистику забитых и пропущенных мячей (27:42), что говорит о необходимости укрепления защитной линии.

21 февраля «Санта-Клара» сыграла вничью с «Портимоненси» (1:1), а 12 числа минимально уступила на выезде «Бенфике» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брага» – 1.568

Ничья – 4.24

Победит «Санта Клара» – 6.34

Статистика

«Брага» выиграла шесть поединков из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей «Санта Клары» завершились исходом «обе забьют»

«Брага» выиграла три из четырех последних матчей с «Санта-Кларой»

Три из четырех матчей между клубами на поле «Браги» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Браги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.568. Хозяева стабильно выступают и выиграли практически все последние поединки. Предполагаем, что и в этот раз «Брага» одержит победу в 1-2 мяча.