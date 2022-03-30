Левандовски и Роналду – на ЧМ! Ибрагимович и сенсационная Северная Македония — мимо

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сегодня, 00:40

Сборные Польши и Португалии пробились на чемпионат мира. «Соккер.ру» — об их финалах плей-офф.

Фаворит в деле

Планомерно и без суеты. Где-то в этом месте мы ожидали горячей битвы топ-команд, за вылет каждой из которых было бы особенно грустно и обидно кому-то. Но четырехкратные чемпионы мира из Италии сделали все сами, уступив 67-й команде мирового рейтинга в домашнем матче. Про провал итальянцев повторяться не будем – уже многое сказано. Отметим лишь, что они тем самым еще и не оправдали надежд на яростную битву в финале своего пути отбора. Тут сошлась Португалия с Северной Македонией. И дважды снаряд балканцев в одну воронку не упал.

Португалия подошла к игре с этим соперником, выучив уроки итальянцев. Поэтому играла спокойно, уверенно и со знанием дела, нагнетая давление и создавая с завидной регулярностью голевые моменты. Возможно, их было не так много, однако оборона Северной Македонии весь запас удачи и концентрации потратила в Италии. Поэтому допускала ошибки. Причем достаточно простые.

В случае с первым голом, который на 32-й минуте забил Бруну Фернандеш, ошибка была допущена в передаче – позволили сопернику перехватить мяч. Во втором случае, когда Фернандеш оформлял дубль на 65-й минуте, дважды случился провал при создании искусственного офсайда. И Бруну расстреливал вратаря. В общем-то помарки, свидетельствующие о классе. Но это не значит, что такая команда не может выдать матч жизни, как говорят. Только выдать два таких матча подряд на заказ невозможно. И Португалия это показала, выйдя на чемпионат мира из положения, которое перед плей-офф казалось незавидным. В шестой раз подряд, между прочим.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (3) – 3 (0)

Совсем невыразительными получились показатели ударов у обеих команд. Но португальцы реализовывали свое игровое превосходство без надрыва и лишней суеты. Поэтому не устраивали какого-то шквала. Они пробили по чужим воротам почти в три раза меньше, чем итальянцы в полуфинале. И мы помним, где в итоге оказалась Италия, проиграв дома Северной Македонии (0:1). Так что не в количестве дело. Но три удара гостей совсем уж ни в какие ворота не лезут. И даже не попали в них ни разу. Хотя и португальцев только три попадания, причем два из них закончились голами Бруну Фернандеша. Португалия более чем в два раза чаще и атаковала: 50 атак против 22 насчитал УЕФА . Хотя и 22 для Северной Македонии кажется достаточно большим числом.

Владение мячом (точность передач): 64% (88%) – 36% (79%)

Тут тоже стоит отметить тотальное превосходство Португалии, которая владела мячом практически безраздельно всю игру, не позволяя сопернику развернуться. Но при этом нужно отметить высокий процент точных передач для Северной Македонии. Обычно при такой разнице в классе и контроле мяча аутсайдер имеет куда более низкий показатель точности. Но гости тут старались действовать очень аккуратно и организованно. Не хватило класса и уровня мастерства. Всего же гости сделали 271 точную передачу, тогда как у Португалии их 531.

В облегченном режиме

Этот путь плей-офф в Европе оказался укороченным из-за отсутствия России. Тут повезло Польше, которая просто сидела дома и ждала, кто кого замучает в толкотне, устроенной в полуфинале Швецией и Чехией. В дополнительное время скандинавы оказались убедительнее и победили. Но, видимо, все силы там и оставили. Потому что во многом судьбу финала решил второй тайм и даже концовка встречи, когда у шведов банально не осталось сил.

Казалось бы, что за шанс попасть на чемпионат мира нужно хвататься, цепляться и биться, забыв об усталости. Но во втором тайме матча в Польше шведы еле шевелились. Даже когда напрашивался какой-то штурм или его подобие. Слишком много энергии было потрачено на чехов. Поляки же, не показав совершенно никакой игры, никакого уровня, что даже следует из статистики, демонстрирующей, например, качество работы с мячом, сумели ухватить удачу за хвост.

Первый тайм завершился в равной борьбе со счетом 0:0. Вероятно, тут у Янне Андерссона сыграли воспоминания, и он решил повторить тот же трюк, что сделал с Чехией, которую шведы замучили тягучкой. Но тут совсем другая разница в качестве отдельных исполнителей и в свежести. К тому же шведы сами сделали подарок сопернику в начале второго тайма, когда Карлстрем сбил в своей штрафной Крыховяка, а Левандовски реализовал пенальти. Дальше Польша просто убивала игру. Последний рывок, по сути, шведы совершили на исходе часа, создав пару моментов. А потом силы их покинули.

Андерссон не прочувствовал этого момента, видимо, подвел все тот же опыт игры с чехами, когда все ресурсы были сэкономлены на финальный рывок. Он не провел замены своевременно, и шведы после 70-й минуты просто развалились. Нелепая ошибка Даниэльсона, затормаживание Ульсена привели к голу Зелиньски. Но Польша на этом отрезке могла забить и еще несколько штук подряд – сохранял для Швеции надежду еще вратарь. Скандинавы поздно среагировали, не нашли в себе сил собраться и устроить финальный рывок. Конечно, вопрос, сумели бы они спастись, сделай Андерссон замены раньше, выпусти пораньше Ибрагимовича. Но факт неизменен: эта сборная Польши даже с грозным Левандовски (его более-менее благополучно закрыли) ничего толкового не показала, и шведы могли ее брать.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (8) – 12 (6)

В матче поляков со шведами ударов тоже было не так много, но процент точности оказался достаточно высоким. Польша била реже, при этом почти каждая попытка оказывалась точной и опасной. Это во многом и обусловило успех поляков. Шведы оказались чуть более расточительными, а во втором тайме и вовсе гораздо менее острыми – тогда и решалась как раз судьба путевки на чемпионат мира. Хотя по количеству атак тут тоже примерное равенство: 36 против 31 в пользу Швеции. Снова подчеркиваем, что использование шансов и доведение до ума подходов к воротам или даже на чужую половину поля в целом – ключевой фактор успеха.

Владение мячом (точность передач): 42% (75%) — 58% (83%)

Тут тоже бы наблюдается символический перевес Швеции. Причем по обоим показателям. Можно сказать, что поляки играли по счету, когда повели, то есть почти весь второй тайм. Но после перерыва они как раз были убедительнее. Отличие в том, что Польша свой перевес во втором тайме преобразовала в голы, а Швеция – нет, несмотря на более качественный контроль мяча и лучшую работу с ним. Владение моментом оказалось важнее. При этом у Польши всего 199 точных передач за всю игру, что невероятно мало. А у Швеции 364 точных паса. В целом показатели этого раздела говорят об игре весьма низкого качества в исполнении обеих команд, которые больше боролись, чем показывали футбол.