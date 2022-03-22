Унизительное поражение в Класико показало, что «Реалу» летом нужно нечто большее, чем Килиан Мбаппе

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вчера, 21:36

Какой план у «Королевского клуба»?

Магия после победы над ПСЖ испарилась

Фанаты мадридского «Реала» встретили автобус «Барселоны» на подъезде к «Сантьяго Бернабеу» дерзким чантом: «И где ваш любимый Лионель Месси?» Вроде как и вечных соперников подкололи потерей лучшего игрока, и заодно напомнили о том, как недавно разобрались с Месси и ПСЖ в Лиге чемпионов. Хотя лучше бы беспокоились о том, где Карим Бензема. Травма французского нападающего отбросила «Реал» назад во всех смыслах и в игровом, и в эмоциональном.

Странные решения Карло Анчелотти привели к катастрофе, «Барселона» с хирургической точностью ампутировала у «Реала» самое ценное, мадридцы выглядели нелепыми разрозненными — с Модричем на позиции ложной девятки, с Винисиусом и Родриго в широченных фланговых позициях, в километрах от товарищей по команде. Набравшая высоту команда Хави отправила размякший «Реал» в нокаут, обнулив самооценку лидеров Ла Лиги за два месяца до конца сезона.

Победа в чемпионате может получиться пирровой

Преимущество «Мадрида» над ближайшим преследователем в Примере составляет 9 очков, и это по-прежнему колоссальный задел за 9 туров до окончания чемпионата. На руку «Реалу» и тот факт, что разгром от «Барсы» пришелся на последний перед международной паузой тур. Футболисты разъедутся по сборным, переключатся на новые задачи, а у тренерского штаба есть время, чтобы проанализировать ошибки и разработать антикризисные меры. «Реал» не должен упустить титул, но разговоры об уплаченной за него цене будут актуальны.

Намеки на это были и до Класико, но сейчас очевидно, что «Реал» весь сезон топтался на одном месте, команда не развивалась, а только реагировала на обстоятельства, двигаясь от матча к матчу. Анчелотти не рискует, он выбрал путь застоя для достижения сиюминутной цели, «Барселона» не первой вытащила «Реал» из теплой ванны, просто сделал это наиболее жестоко.

Кто-то прибавил индивидуально, но «Мадрид» не стал сильнее как команда, а использование узкой обоймы футболистов ограничивает саму возможность прогресса. «Реал» по-прежнему может победить любого соперника, когда Анчелотти может бросить лучшие силы на поле, но в конце сезона все меньше шансов, что все лидеры будут здоровыми и отдохнувшими. С Бензема матч с «Барселоной» мог сложиться иначе, но ресурс для компенсации кадровых потерь даже не отсутствует, он категорически не предусмотрен.

Биполярный «Реал»

На само деле, дуэль с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов до наступления «времени Бензема» мало чем отличалась от того, что происходило в Класико. Разница в том, что ПСЖ не так преуспел в завершении своих моментов, как «Барселона». Два с половиной часа «Реал» играл плохо, но потом Бензема воспользовался ужасной ошибкой Джанлуиджи Доннаруммы, которая надломила психологически неустойчивую команду Маурисио Почеттино и вылилась в чудо-камбэк, который затмил, но не отменил проблемы «Реала».

В Эль Класико в какой-то момент сломался уже сам «Мадрид», бодро начавший игру, но павший жертвой самоубийственных тактических решений. С разницей в полторы недели команда Карло Анчелотти побывала по обе стороны успеха, хотя оба больших матча подчеркнули — и героический, и провальный, подчеркнули отсутствие у «Реала» надежных системных опор: ставка делается на индивидуальный класс, проблески гениальности Бензема, Модрича, Винисиуса и Куртуа и ментальные качества.

Такой подход и предопределяет «эффект хамелеона»: когда все необходимые для рецепта победы ингредиенты в наличии, могут сыграть гениально, но стоит потерять Бензема, свежесть и уверенность в своих силах — распадаются до состояния «некоманды». Организованные и построенные на внятных игровых принципах коллективы не склонны к таким перепадам, но опирающийся на мастерство отдельных футболистов и сиюминутные обстоятельства «Реал» ожидаемо склонен к «биполярочке».

Нужна перезагрузка

Контрольной точкой прошлого сезона стало поражение от «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда много говорили о том, что команда себя исчерпала и нуждается в переменах, но удачный старт сезона при Анчелотти заставил забыть об этом. Да и Карло не тот тренер, который стремится к переменам. Случившиеся прошлым летом перестановки создали иллюзию эффекта новизны, но «Реал» поменялся спонтанно, а не планово.

Спонтанно образовалась пара центральных защитников Эдер — Алаба, в какой-то момент превзошедшая ожидания, спонтанно прибавил Винисиус. Однако глубинные проблемы никуда не делись. Может быть, и к лучшему, что не удалось подписать Мбаппе прошлым летом, ведь такой впрыск чистого мастерства мог еще сильнее замылить взгляд при оценке «Реала».

Теперь же вполне очевидна, как минимум, одна важная мысль: «Мадрид» слишком мало и плохо играет в свой футбол и слишком надеется на ошибки соперников в больших матчах. Ошибки ПСЖ открыли «сливочным» дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Барселона» не ошибалась, и мы увидели экзекуцию. А сколько в этих матчах «Реал» создал сам за счет осмысленных позиционных атак и командного прессинга? Не так много. И это настоящая боль для клуба с такими амбициями.

Опытный «Реал» в иных матчах шикарно реагирует и находит оригинальные решения в рамках зеленого прямоугольника, но команде не хватает четких инструкций, чтобы диктовать условия и вести игру на своих условиях. Летом на «Сантьяго Бернабеу» прибудет Килиан Мбаппе, но «Мадриду» мало инъекции мастерства в атакующую мышцу, нужны структурные и идеологические изменения, даже если некоторые из них поначалу покажутся слишком болезненными. И, честно говоря, Анчелотти совсем не похож на того, кто готов «резать мясо».