Серия А уже не та. Ветераны лиги не верят в высокий уровень чемпионата Италии

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вчера, 23:49

Эмоциональная реакция, с которой многие на полуострове согласятся.

Еще до матча Италии против Северной Македонии 38-летний Горан Пандев, который сейчас играет с Буффоном в «Парме», сделал показательное заявление:

Сборная Италии включает в себя множество добротных молодых футболистов. Выиграть чемпионат Европы, одолев Англию у неё дома, очень тяжело. Манчини и его команда сделали весомый вклад в историю. Однако если сравнивать с тем, что было 20 лет назад, когда я пришёл в эту лигу, технический уровень стал ниже. Поэтому многие старики вроде меня, Ибрагимовича, Кьеллини и Квальяреллы играют так здорово.

Уже после поражения фаворита мысль развил Антонио Кассано, которому палец в рот не клади – откусит:

Я не дружу с Манчини, но уважаю его за труд. Многие выбирают имя его сменщика в сборной Италии. Но таким дуракам стоит понять, что у Италии посредственная сборная. Сколько раз я говорил это в последние годы? У Иммобиле 180 голов в Серии А, а в составе сборной Италии он даже мяч остановить не может. Инсинье в трудный момент тоже пропадает. Манчини сотворил волшебство на Евро-2020. Должны ли мы гнать его в отставку? Почему провалилась сборная? Потому что Серия А – отстой. Забиваешь в трех матчах и сразу попадаешь в сборную.

Дело сейчас не в конкретных именах, хотя у поражения всегда стараются найти одного отца. Дело в самой теме об уровне Серии А здесь и сейчас, особенно когда сравниваешь с великим прошлым.

Серия А — посредственная лига

Итальянцы из прошлого выше классом. Все познается в сравнении, и параллели не в пользу настоящего. Слова, что у сборной Италии-2020 состав не такой, как у Италии-2006, вы могли прочитать на «Соккер.ру» еще в дни чемпионата Европы. На правду не обижаются. Доннарумма хороший вратарь, но пока не Буффон. Каннаваро и Неста не уступят крутым Кьеллини и Бонуччи. Но как раз эти два ветерана, пожалуй, самые звездные из состава Манчини. Пирло точно не хуже Жоржиньо. Тотти, Дель Пьеро и Индзаги не ниже уровнем, чем Иммобиле, Кьеза и Белотти. У Липпи были крутые футболисты, в Серии А 90-х и начала нового века играли невероятные мастера.

Раньше уровень легионеров был еще выше. Дзанетти, Зеедорф, Сенсини, Станкович, Недвед, Креспо, Руй Кошта, Кафу, Алдаир, Шевченко, Батистута, молодой бразилец Роналдо, Михайлович, Тюрам… Список можно продолжать, и в нем найдется место тому же Зидану. Раньше легионеры из Серии А получали «Золотые мячи», как Кака, Шевченко и Недвед. А до этого выигрывали Веа, Зидан и Роналдо. Сейчас представить, что герой сезона в чемпионате Италии опередит всех в подобном опросе, довольно сложно.

Клубы из Серии А давно не выигрывали ЛЧ . «Интер» в 2010 году был последним, хотя помним методы Моуриньо – настроил всю команду на тотальную защиту, контратаки и вытерпел до финала, где Милито разобрался с «Баварией». Четкая победа, заслуженная, но не благодаря преимуществу в технике над «Барселоной» и компанией. Серии А тяжело конкурировать с АПЛ или Ла Лигой в международном поле, «Ювентус» выходил в финалы Лиги чемпионов, но неизменно в них проигрывал. А теперь не может пройти «Вильярреал» — победителя Лиги Европы.

В Италии стало меньше выдающихся тренеров. Наставники хорошие, но посмотрите на немецко-испанский легион в АПЛ . Клопп или Тухель не мечтают поработать в Серии А. И Гвардиола туда не спешит. В чемпионат попадает потускневший Моуриньо, у которого не получилось в «Манчестер Юнайтед», а потом даже в «Тоттенхэме». Причем Жозе не возглавил «Ювентус» или «Интер», а пошел в «Рому», которой даже за четвертое место надо хорошенько повоевать. Симеоне не решился бросить любимый «Атлетико» ради любимого «Интера». Школа времен Сакки, Липпи и Каппело не переросла в новую из тех, кто готов выходить в финалы ЛЧ . Из итальянских наставников ближе всех к такому матчу Анчелотти, но работает в «Реале», но не всегда удачно, как показал Эль Класико.

Почему Серия А крутая

Неиссякаемый поток своих талантов. Если все так плохо, то кто тогда выиграл Евро-2020? Да, чистая «звездность» у многих ниже, чем раньше, но это не отменяет мастерство и класс. Кассано и Пандев немножко напоминают бабушек у подъезда, которые смотрят на молодых девушек в коротких шортах и комментируют их проход мимо понятным словом. Доннарумма, Жоржиньо и Верратти играют за рубежом, но Берарди, Пеллегрини, Иммобиле, Барелла, Кьеза или Бастони – классные футболисты. На подходе новые и новые игроки, пускай федерацию и клубы можно поругать за то, что осовременить систему подготовки, как в Испании, Франции или Англии, не сумели.

Клубное величие, которое приманивает легионеров. Салах играл в Серии А, Роналду снизошел. Дибала, Влахович, сам великий и ужасный Ибрагимович – все связывали себя с итальянским футболом. Даже Месси в какой-то момент купил квартиру в Милане и подумывал о переходе в «Интер». Клубное величие позволяет многим знаменитым командам заполучить классных легионеров в будущем. Конечно, фактор денег играет на «Барселону», «Реал» и клубы из АПЛ , как показывает последний финансовый отчет о доходах, но клубы Серии А именитые и не нищие. Тот же «Милан» коснулся дна, а теперь снова мечтает о Скудетто.

Понимание, что отстают по многим параметрам. В Серии А не только старики у власти. Молодые светлые головы понимают, сколько всего надо сделать. Начиная от реконструкции стадионов и заканчивая рекламой «кальчо» среди самих итальянцев. Если в 90-х страна буквально жила футболом, то после удара коронавирусом все не так весело в плане интереса к футболу. АПЛ может лопнуть, если подумают, что выше развиваться некуда, а вот Серия А, понимая падение международных результатов клубов и просчеты на различном уровне, способна учесть ошибки и развиваться в ближайшие десять лет.

Вернулась широкая борьба за чемпионство. То, о чем во Франции, Германии или даже АПЛ могут лишь мечтать. В Испании пул для будущих чемпионов обычно ограничен двумя клубами, а «Атлетико» появляется на горизонте пару раз за десять лет. До недавнего времени «Ювентус» брал титулы год за годом, как «Бавария». Но кризис в Турине и включение «Интера» переписали историю. Пока в АПЛ даже «Челси» сложно угнаться за «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» лишь раз коснулся чемпионского кубка, в Италии может быть третий чемпион за три года. «Милан» и «Наполи» мечтают о большом успехе. И в следующем сезоне интрига может быть настоящей, волнующей. В этом горниле выкуют больших чемпионов.

На вкус и цвет все фломастеры разные. Тот же Агбонлахор назвал Бундеслигу «лигой Микки-Мауса», комментируя голевые рекорды Левандовски. Но Серия А для десятков миллионов людей по всему миру одна из самых родных, потому что с детства и юности. Такие чемпионаты не уходят в тень навечно, поэтому эмоции после вылета Италии улягутся, а «кальчо» останется.