«Худшее унижение за нашу долгую и славную историю». Реакция на провал сборной Италии

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вчера, 12:55

Итальянцы снова мимо чемпионата мира.

После жеребьевки стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира 2022 года весь футбольный мир скорбел об утрате одной из сильных сборных — у Италии и Португалии была одна путевка в Катар на двоих, предполагалось, что они выяснят отношения в финале стыков после того, как разберутся с Турцией и Северной Македонией.

Португальцы свою задачу выполнили, обыграли Турцию со счетом 3:1, а вот «Скуадра Адзурра» сенсационно уступила Северной Македонии, пропустив роковой выпад отчаянно оборонявшихся весь матч соперников на 90+2 минуте. Сборная Италии не сыграет на втором кряду чемпионате мира, а страна, которая меньше года назад праздновала победу на Евро-2020, окуналась в футбольный траур.

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии:

Победа на Евро принесла мне самую большую радость, которую я когда-либо испытывал на профессиональном уровне. Это же самое большое разочарование. К сожалению, это футбол, в футболе случаются невероятные вещи, некоторые матчи бывают такими, у нас было так много возможностей. Начиная с чемпионата Европы, удача, которая сопровождала нас, отвернулась и превратилась в невезение. Начнем с того, что мы вообще не должны были попадать в такую ситуацию. Но сегодня мы сделали все возможное для победы, и об этом трудно даже говорить. Теперь нам придется познать, что такое страдания.

Джорджо Кьеллини, защитник и капитан сборной Италии:

Это поражение трудно объяснить. Большое разочарование, мы показали хорошую игру, но не смогли забить. С сентября по сегодняшний день мы совершали ошибки и поплатились за них. Я горжусь нашей сборной, которая отдала всё, ясно, что мы раздавлены, внутри нас останется большая пустота. Мы надеемся, что эта пустота даст нам толчок к тому, чтобы начать всё сначала, я все еще надеюсь на это, потому что Манчини показал себя отличным тренером и может помочь нам наладить игру. У нас много хороших молодых игроков, и мы постараемся победить на следующем Евро и выйти на ЧМ -2026.

Жоржиньо, полузащитник сборной Италии:

Мне очень больно, я до сих пор не понимаю, что произошло. Я не думаю, что у нас были проблемы с созиданием, мы доминировали и создавали моменты. Но реализовать их не смогли. Мы играли хорошо, прошлым летом выиграли Евро-2020, но в последних матчах допустили небольшие ошибки и не смогли оправиться. Они стали решающими. Мне до сих пор больно думать о двух нереализованных пенальти в матчах против Швейцарии. Это будет преследовать меня до конца жизни. Два раза выйти к «точке» и не суметь помочь своей команде, своей стране... этот груз навсегда останется на моих плечах.

Марко Верратти, полузащитник сборной Италии:

Мы разочарованы. Эта команда могла успешно выступить на чемпионате мира. У нас была рекордная беспроигрышная серия… Очень трудно принять то, что случилось. Мы все знаем, что команда отдала все силы. Мы в одночасье превратились из победителей в лузеров, это очень жестоко.

Габриэле Гравина, президент Федерации футбола Италии:

Мне искренне жаль наших фанатов. Большая радость, которую мы испытали летом, не испарилась, но также появилась большая горечь из-за этого поражения. Мы этого не ожидали. Нам нужно понять, как действовать дальше, например, решить проблему нехватки игрового времени у нашей молодежи. Я надеюсь, что Манчини останется. Он вместе с нами привержен этому проекту, и я верю, что он, как и все итальянцы, сумеет оправиться от этого вылета. Хочу, чтобы он остался во главе команды.

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии:

Я не удивлен выходом Северной Македонии. Каждый такой матч как финал, а в финалах всякое может быть. Мы выиграли первый стыковой матч, а теперь должны выиграть и второй. С Македонией будет очень тяжело.

Франко Камоцци, футбольный агент и советник владельца «Спартака» Леонида Федуна:

Невыход на ЧМ — позор. Нет оправдания такому результату. Проблема не в том, что нужно менять тренера… Хватит обвинять тренеров — это футболисты выходят на поле и играют. Нужно просто принять тот результат, который был зафиксирован на поле. Ещё нужно избавиться от ощущения, что мы самая сильная сборная только потому, что носим футболки сборной Италии. Давайте начнём с того, кем мы являемся на данный момент. Восстановим сильную сборную Италию вместе с Манчини!

Сorriere dello Sport:

Мимо нас проходит еще один чемпионат мира, второй подряд, который итальянцы с грустью будут смотреть по телевизору. Жуткое поражение, наше футбольное Ватерлоо, материализовалось через две минуты после истечения основных 90 минут матча. Трайковски застал Доннарумму врасплох, уничтожил Италию и превратил стадион в Палермо в бездыханную пустыню. Европейский триумф спустя девять месяцев превращается в самый страшный кошмар. Пожалуй, худшее унижение за нашу долгую и славную историю. 35 тысяч болельщиков, собравшихся на «Ренцо Барбера», освистали неудачников. Миллионы у телевизоров прокляли их.

La Gazzetta dello Sport:

Завтра Италия проснется в самом жутком кошмаре, который только мог случиться с нашим футболом. Перед матчем с Северной Македонией суеверные болельщики вслух даже не говорили о возможности поражения, о непопадании на чемпионат мира. А если в воздухе повисал немой вопрос, все бросались убеждать друг друга с напускным оптимизмом, что снаряд не попадает в одну воронку дважды. Не может сборная Италии пропустить два чемпионата мира подряд. Просто не может. Мы верили в это. И тем труднее принять обрушившуюся на нас безграничную горечь. Мы не едем на ЧМ второй раз подряд, потому что итальянский футбол так и остался недоразвитым, сколько бы мы себя ни обманывали после летнего триумфа на «Уэмбли». То было счастливое исключение, сейчас перед нами разверзлась суровая реальность.

Альдо Каззулло, футбольный журналист: