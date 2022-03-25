Фиаско Италии, блеск Бэйла, удача Португалии и мучения Швеции. Прошли полуфиналы плей-офф ЧМ в Европе

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сегодня, 01:48

Италия, Турция, Австрия и Чехия уже не попадут в Катар. «Соккер.ру» — о полуфиналах плей-офф.

Италия – мимо чемпионата мира

Конечно, главная сенсация едва ли не всего отборочного турнира случилась в Палермо. Здесь самый титулованный участник европейского плей-офф принимал самого скромного участника: четырехкратные чемпионы мира из Италии, действующие чемпионы Европы против 67-й сборной в рейтинге – Северной Македонии.

Никто не верил, что тут вообще возможна интрига, но, наверное, все больше внимания привлекалось к этой игре по мере того, как на табло держались нули. А время шло. Сама же игра указывала на то, что рано или поздно итальянцы забьют, потому как их территориальное преимущество было огромным.

И обстреливали ворота гостей подопечные Роберто Манчини весьма интенсивно. Только за первый тайм они нанесли 16 ударов по чужим воротам. Правда, в створ попали только трижды. Но у Северной Македонии за тайм вообще была только одна попытка. Зато точная, надо сказать. В любом случае отсутствие голов воспринималось до последнего как случайность.

Даже когда шли финальные минуты, верилось разве что в дополнительное время, где Италия, конечно, должна была раскатать скромного соперника. Но вера близких и далеких зрителей тут не играла роли. Главное значение имела вера самих игроков Северной Македонии в себя. И вот они, кажется, были убеждены, что способны сотворить чудо, поскольку терпели и бодались до конца. И стоило Италии расслабиться чуть больше, готовясь морально к еще получасу игры, как она была наказана.

Трайковски в компенсированное время зарядил под штангу, а Доннарумма среагировать не успел. И даже после этого итальянцы могли спасти лицо, но упустили очередной момент. В итоге встреча закончилась с 32 ударами итальянцев, но точными из них были только пять. Эта чудовищная разница показывает недонастрой и недостаточную собранность игроков Манчини на стадии завершения атак.

Толку от восьми ударов Берарди, семи ударов Иммобиле и пяти ударов Флоренци не было. А вот у Северной Македонии было всего четыре удара, и два в створ. И один гол. И все четыре удара нанес Трайковски.

Турция чуть не спаслась

Не такой драматичной, но не без нотки трагедии получился второй полуфинал в этом «пульке». Португалия обидным образом не смогла выиграть отборочную группу, уступив Сербии в компенсированное время. А теперь судьба возвращала команде Криштиану Роналду должок. Первую часть матча португальцы контролировали и воплотили этот контроль в разнице на табло.

На 15-й минуте Отавио счет открыл, а на 42-й второй мяч забил Жота. Португалия била больше и точнее, мячом владела 63 процента времени. Турки найти себя не могли. Но во втором тайме португальцы рановато стали играть по счету, пусть он вместе с содержанием игры и слишком обнадеживал, вселял самоуверенность.

Поплатились возрождением интриги, поскольку на 65-й минуте Йилмаз один мяч отыграл. Сокращение разрыва уже заставило португальцев нервничать, а турки воодушевились, включили свой азарт. И в самом конце матча могли вернуть равный счет. Фонте свалил в штрафной Унала и привез пенальти.

Но лучший турецкий бомбардир Йилмаз умудрился не попасть в створ. В такой ключевой момент! Этот эпизод стал важнейшим в игре. После этого турки, конечно, стали рисковать, раскрываться. Роналду пару раз имел шанс забить, одна попытка привела мяч в перекладину. А утихомирить гостей сумел Нуньес, который забил третий мяч португальцев и вывел их в финал своего отборочного пути. Они, наверное, ждали там Италию. Но сыграют за выход на ЧМ -2022 с Северной Македонией. Причем на своем поле.

Уэльс отфутБЭЙЛил Австрию

Шансы Уэльса и Австрии на выход в финал их пути плей-офф казались равными. И в таких случаях все решают нюансы. Например, родное поле Кардиффа или проснувшийся лидер, звезда. О Бэйле в таком статусе уже давно не говорят, однако когда он попадает в сборную, с ним порой случается перерождение. Загораются глаза, снова появляется молодецкая удаль, прыть, характер, креативность.

Когда встал вопрос о том, чтобы вытащить Уэльс в финал пути плей-офф, Бэйл явил себя во всей красе. Хотя в целом первый тайм валлийцы провели неважно. Они почти не владели мячом, ударов было поровну – по шесть. Но в середине тайма Бэйл сумел открыть счет шикарным исполнением штрафного. Не менее красиво Гарет увеличил отрыв в счете в начале второго тайма. И вроде бы судьба австрийцев была решена. Но как это принято говорить, счет не отражал содержания игры. Поэтому Уэльсу приходилось терпеть и терпеть.

Особенно с середины второго тайма, когда Забитцер один мяч отыграл и разрыв стал минимальным. В конце матча Австрия уже забыла об обороне, все силы бросила вперед, но валлийцы выстояли и вырвали путевку в финал. 66 процентов времени мячом владела Австрия, она нанесла 16 ударов против 14 у Уэльса. Но таких лидеров, как Бэйл, у австрийцев на этот раз не оказалось. Уэльс финальный матч своего пути плей-офф примет в Кардиффе. Но состоится он летом, поскольку полуфинал между Шотландией и Украиной был перенесен на июнь.

Перетягивание каната в Швеции

В матче Швеции и Чехии явный фаворит не угадывался, и команды даже по ходу встречи решили не раскрывать карты. Почти вся игра проходила в осторожной возне, в какой-то толкотне, разбавляемой желтыми карточками. Но для веселья даже до красной никто не дотянул. Зато дотянули до дополнительного времени.

В основное же эти команды нанесли по восемь ударов и по разу попали в створ. За 90 минут. Складывалось порой ощущение, что они со стартового свистка готовы были на серию пенальти. Хотя по ходу основного времени матча Чехия чуть лучше раскачалась и могла дожать шведов, будь поточнее Кухта и Гавел. А вот на дополнительное время чехов вообще не хватило. Швеция уже взяла мяч и стала давить. Давление привело к голу Квайсона на 110-й минуте. Чехи были так замучены, что даже подобия штурма в конце не устроили. Теперь шведы сразятся с Польшей на ее поле за право выступить в Катаре.