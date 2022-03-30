«Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Наполи», который состоится 3 апреля 2022 года
«Аталанта»
Коллектив из Бергамо в последних турах выступал не так стабильно, как хотелось бы болельщикам и руководству. Такие результаты привели к тому, что «Аталанта» находится только на шестом месте с набранным 51 очком, а отставание от четвертого места составляет восемь очков. Чтобы попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон «черно-синим» придется набирать максимальное количество очков и надеяться на осечки прямых конкурентов.
20 марта «Аталанта» обыграла «Болонью» на выезде (1:0), а 17 числа в Лиге Европы оказалась сильнее «Байера» (1:0).
«Наполи»
«Наполи» ведет сложную борьбу за чемпионство в Италии, о котором они уже мечтают несколько сезонов подряд. Перед стартом очередного тура клуб из Неаполя занимает второе место с 63 очками в активе, что на три балла меньше, чем у лидера «Милана». Предстоящий матч будет очень сложным для коллектива и его по праву можно назвать центральным матчем дня. Неаполитанцы имеют хорошую разницу мячей (53:22) и постараются сохранить свои ворота в неприкосновенности в этот раз.
19 марта «Наполи» обыграл «Удинезе» (2:1), а 13 числа с тем же счетом оказались сильнее «Вероны». Оба матча прошли в рамках Серии А.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 2.49
- Ничья – 3.38
- Победит «Наполи» – 3.09
Статистика
- Семь из восьми последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Наполи» не проигрывает в гостях уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Аталанта» выиграла три последних матча у «Наполи»
- Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.09. Неаполитанцы гораздо больше мотивированы на победу и команде вполне по силам сломить сопротивление не самой стабильной на данный момент «Аталанты». Прогнозируем победу гостей в этом поединке.
Наполи в крайних 2-х матчах только побеждал. С идентичным счетом (2:1) были обыграны Верона и Удинезе. Можно сказать, что подопечные Спалетти реабилитировались за домашнее поражение от Милана (0:1). На данный момент неаполитанцы находятся на 2-й позиции в турнирной таблице. После 30-и туров у них 63 очка. Отставание от лидирующего Милана - 3 пункта. Я уверен, что "партенопеи" еще постараются побороться за чемпионство.
Думаю, этот матч будет интересен даже для нейтральных зрителей. Все-таки, встречаются команды, которые стараются показывать красивый футбол. Сейчас футболисты обоих коллективов должны быть в отличных физических кондициях, потому как у них было достаточно времени для того, чтобы восстановиться (во время международной паузы). Обе команды сейчас мотивированы: хозяева бьются за еврокубки, а гости - за чемпионство. Кроме того, неаполитанцы постараются взять реванш за первый круг.
Мой прогноз. Ставлю на "обе забьют - да".
Наполи в крайних 2-х матчах только побеждал. С идентичным счетом (2:1) были обыграны Верона и Удинезе. Можно сказать, что подопечные Спалетти реабилитировались за домашнее поражение от Милана (0:1). На данный момент неаполитанцы находятся на 2-й позиции в турнирной таблице. После 30-и туров у них 63 очка. Отставание от лидирующего Милана - 3 пункта. Я уверен, что "партенопеи" еще постараются побороться за чемпионство.
Думаю, этот матч будет интересен даже для нейтральных зрителей. Все-таки, встречаются команды, которые стараются показывать красивый футбол. Сейчас футболисты обоих коллективов должны быть в отличных физических кондициях, потому как у них было достаточно времени для того, чтобы восстановиться (во время международной паузы). Обе команды сейчас мотивированы: хозяева бьются за еврокубки, а гости - за чемпионство. Кроме того, неаполитанцы постараются взять реванш за первый круг.
Мой прогноз. Ставлю на "обе забьют - да".