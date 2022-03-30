«Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Наполи», который состоится 3 апреля 2022 года

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо в последних турах выступал не так стабильно, как хотелось бы болельщикам и руководству. Такие результаты привели к тому, что «Аталанта» находится только на шестом месте с набранным 51 очком, а отставание от четвертого места составляет восемь очков. Чтобы попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон «черно-синим» придется набирать максимальное количество очков и надеяться на осечки прямых конкурентов.

20 марта «Аталанта» обыграла «Болонью» на выезде (1:0), а 17 числа в Лиге Европы оказалась сильнее «Байера» (1:0).

«Наполи»

«Наполи» ведет сложную борьбу за чемпионство в Италии, о котором они уже мечтают несколько сезонов подряд. Перед стартом очередного тура клуб из Неаполя занимает второе место с 63 очками в активе, что на три балла меньше, чем у лидера «Милана». Предстоящий матч будет очень сложным для коллектива и его по праву можно назвать центральным матчем дня. Неаполитанцы имеют хорошую разницу мячей (53:22) и постараются сохранить свои ворота в неприкосновенности в этот раз.

19 марта «Наполи» обыграл «Удинезе» (2:1), а 13 числа с тем же счетом оказались сильнее «Вероны». Оба матча прошли в рамках Серии А.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 2.49

Ничья – 3.38

Победит «Наполи» – 3.09

Статистика

Семь из восьми последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Наполи» не проигрывает в гостях уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Аталанта» выиграла три последних матча у «Наполи»

Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.09. Неаполитанцы гораздо больше мотивированы на победу и команде вполне по силам сломить сопротивление не самой стабильной на данный момент «Аталанты». Прогнозируем победу гостей в этом поединке.