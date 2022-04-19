Опоссум на поле, тренер лично остановил атаку соперника. Хайлайты из чемпионатов, которые не показывают по ТВ

Решили вновь порадовать вас красивыми и необычными моментами из далеко не самых популярных чемпионатов.
Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш умудрился забить вот такой гол в матче Азиатской Лиги чемпионов. Наверняка он сказал, что всё так и был задумано!
Азиатская Лига чемпионов, куда могут попасть российские клубы, настолько суровая, что там даже тренер владеет приемами из боевых искусств.
Такие приемы пригодились бы футболистам в Чемпионшипе. Инцидент произошел во время матча «Сток Сити» — «Бристоль Сити».
Говорите, что в РПЛ плохое судейство? Нам есть куда стремиться! Посмотрите, какой пенальти был назначен в поединке Африканской Лиги чемпионов. Что на это бы сказал Слуцкий?
А вот такую «пушечку» положил Джек Коулбек во вчерашнем матче «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич»!
Победный гол Барри Бэннана из «Шеффилд Уэнсдей» в матче с «МК Донс» (3:2) тоже выглядит эпично.
В одной из низших лиг Испании тренер решил... Лично прервать атаку соперника.
На этом наш выпуск завершен! Делайте свою работу до конца.
Желаем, чтобы у вас ничего не валилось из рук и неделя была плодотворной!
Берите пример с этого болельщика!
По моему прикольно было и Вагнер тогда красавчик был.
По моему прикольно было и Вагнер тогда красавчик был.
Пенальти в африканской ЛЧ порадовал. После этого кто-то еще заикается о равном статусе и квалификации футбольной лиги на этом континенте?
Пенальти в африканской ЛЧ порадовал. После этого кто-то еще заикается о равном статусе и квалификации футбольной лиги на этом континенте?
Что только не случается на футбольном поле. Кстати несколько роликов напомнили мне наш чемпионат. У нас тоже много животных выбегало на поле, особенно запомнились собака и Вагнер Лав.
Похожий гол Рыкова с центра поля и владения приёмами и одним местом Вадима Евсеева.
Да, что говорить в нашем футболе постоянно что-нибудь случается, а вот таких подборок не припомню. Так, что пожелание делайте похожие подборки про наш чемпионат, как по сезону, так и из прошлых лет.
Что только не случается на футбольном поле. Кстати несколько роликов напомнили мне наш чемпионат. У нас тоже много животных выбегало на поле, особенно запомнились собака и Вагнер Лав.
Похожий гол Рыкова с центра поля и владения приёмами и одним местом Вадима Евсеева.
Да, что говорить в нашем футболе постоянно что-нибудь случается, а вот таких подборок не припомню. Так, что пожелание делайте похожие подборки про наш чемпионат, как по сезону, так и из прошлых лет.