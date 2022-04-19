Опоссум на поле, тренер лично остановил атаку соперника. Хайлайты из чемпионатов, которые не показывают по ТВ

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вчера, 09:00

Решили вновь порадовать вас красивыми и необычными моментами из далеко не самых популярных чемпионатов.

Бывший форвард «Спартака» умудрился забить вот такой гол в матче Азиатской Лиги чемпионов. Наверняка он сказал, что всё так и был задумано!

Азиатская Лига чемпионов, куда могут попасть российские клубы, настолько суровая, что там даже тренер владеет приемами из боевых искусств.

Такие приемы пригодились бы футболистам в Чемпионшипе. Инцидент произошел во время матча «Сток Сити» — «Бристоль Сити».

Говорите, что в РПЛ плохое судейство? Нам есть куда стремиться! Посмотрите, какой пенальти был назначен в поединке Африканской Лиги чемпионов. Что на это бы сказал Слуцкий?

А вот такую «пушечку» положил Джек Коулбек во вчерашнем матче «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич»!

Победный гол Барри Бэннана из «Шеффилд Уэнсдей» в матче с «МК Донс» (3:2) тоже выглядит эпично.

В одной из низших лиг Испании тренер решил... Лично прервать атаку соперника.

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Желаем, чтобы у вас ничего не валилось из рук и неделя была плодотворной!

Берите пример с этого болельщика!