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Опоссум на поле, тренер лично остановил атаку соперника. Хайлайты из чемпионатов, которые не показывают по ТВ

вчера, 09:00
Опоссум
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Решили вновь порадовать вас красивыми и необычными моментами из далеко не самых популярных чемпионатов.

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш умудрился забить вот такой гол в матче Азиатской Лиги чемпионов. Наверняка он сказал, что всё так и был задумано!

Азиатская Лига чемпионов, куда могут попасть российские клубы, настолько суровая, что там даже тренер владеет приемами из боевых искусств.

Такие приемы пригодились бы футболистам в Чемпионшипе. Инцидент произошел во время матча «Сток Сити» — «Бристоль Сити».

Говорите, что в РПЛ плохое судейство? Нам есть куда стремиться! Посмотрите, какой пенальти был назначен в поединке Африканской Лиги чемпионов. Что на это бы сказал Слуцкий?

А вот такую «пушечку» положил Джек Коулбек во вчерашнем матче «Ноттингем Форест» — «Вест Бромвич»!

Победный гол Барри Бэннана из «Шеффилд Уэнсдей» в матче с «МК Донс» (3:2) тоже выглядит эпично.

В одной из низших лиг Испании тренер решил... Лично прервать атаку соперника.

На этом наш выпуск завершен! Делайте свою работу до конца.

Желаем, чтобы у вас ничего не валилось из рук и неделя была плодотворной!

Берите пример с этого болельщика!

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Lu4nik (раскрыть)
вчера в 17:35
А, что не так?
По моему прикольно было и Вагнер тогда красавчик был.
Lu4nik
Lu4nik ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:52
а Вагнера ты за что так?))
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:39
Спасибо, классная подборка!

Пенальти в африканской ЛЧ порадовал. После этого кто-то еще заикается о равном статусе и квалификации футбольной лиги на этом континенте?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:21
Интересная подборка.
Что только не случается на футбольном поле. Кстати несколько роликов напомнили мне наш чемпионат. У нас тоже много животных выбегало на поле, особенно запомнились собака и Вагнер Лав.
Похожий гол Рыкова с центра поля и владения приёмами и одним местом Вадима Евсеева.
Да, что говорить в нашем футболе постоянно что-нибудь случается, а вот таких подборок не припомню. Так, что пожелание делайте похожие подборки про наш чемпионат, как по сезону, так и из прошлых лет.
monah-10
monah-10
вчера в 09:10
Теперь и коленями играть нельзя, пенальти блин.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:08
Главное попасть в Азию , а там разберемся !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:06
Все видосы посмотрю, спасибо!
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