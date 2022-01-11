«Его удивительный талант было видно сразу». От египетской сенсации — к статусу мировой футбольной суперзвезды

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вчера, 18:54

More, Salah, more.

В эти минуты сборная Египта матчем против Нигерии начинает борьбу за Кубок Африканских Наций, на котором Мохамед Салах рассчитывает подтвердить статус главной футбольной знаменитости целого континента. Вингер «Ливерпуля» вдохновляет новое поколение арабов и африканцев своим примером, а «Соккер.ру» напоминает, как Салах пришел к своему нынешнему статусу. Мо прошел головокружительный путь, полный препятствий и соблазнов прежде, чем оказался на вершине.

До 14 лет Мохамед летал ниже радаров

Салах родом из обеспеченной семьи, для него футбол не был единственной возможностью спастись от бедности и нужды. Заки, отец Мохамеда, был мелким чиновником и владел бизнесом по экспорту жасмина, он и привил сыну любовь к футболу. Заки в молодости играл в любительской команде и всячески поощрял мечту сына стать профессиональным спортсменом. Правда, юношеская карьера Мохамеда развивалась вяло, несмотря на техническое оснащение мальца: маленького и щуплого Салаха забраковали несколько клубов, а в действительно конкурентную среду Мо попал только в 14 лет, когда его пригласил столичный «Мокавлун».

Для подрастающего футболиста и его семьи этот переход означал большой стресс, ведь до базы «Мокавлуна» в Каире от дома Салаха в Нагриге добираться три часа, а тренировки пять раз в неделю. Конечно, это влияло на учебу, мать переживала, что сумасшедший график жизни не по плечу сыну-подростку, но Мохамед привлек на помощь все египетские силы и не собирался сдаваться. В конце концов, переход в «Мокавлун» оказался судьбоносным, ведь Салах не только оказался в профессиональном клубе, но и попал на радары людей, которые впоследствии помогли ему построить карьеру. Прежде всего речь о Саше Эмпахере, основателе футбольного агентства SPOCS.

Цель — Европа

Эмпахер стал идеологом карьеры Салаха. Увидев необработанный алмаз в действии, агент добился встречи с Мохамедом и его семьей, которым с ходу обозначил свою идею: парень способен засиять в Европе, но должен уехать из Египта как можно скорее, если его предел желаний распространяется дальше и выше статуса локального героя. 19-летний Салах не был основным в «Мокавлуне», сидел на скамейке, потому что в команде существовала определенная иерархия, ставка делалась на опытных футболистов.

Эмпахер утверждает, что сразу понял, что имеет дело с потрясающим талантом, а после близкого знакомства с Салахом и его семьей убедился, что парень хорошо воспитан и целеустремлен. Началась эпопея с переездом в Европу, новоиспеченные агенты Мохамеда буквально ходили по клубам и предлагали взять на попечение талантливого парня. Никто не хотел связываться с молодым игроком, который до сих пор играл только в Египте. Была собрана внушительная коллекция отказов прежде, чем «Базель» пригласил Салаха на просмотр.

Салах вышел на пиковую мощность позже европейских сверстников

Может быть, помните Салаха в «Базеле»? Парень насколько стремительный, настолько же неэффективный из-за своей бездумности. Он выделялся в Швейцарии за счет своих базовых скиллов, которые с тех пор остались неизменным, но конвертировать их в голы и ассисты получалось не всегда и через боль. Молодого Салаха можно сравнить с Винисиусом до нынешнего сезона: феноменальная игра во всем, что касается реализации и вообще принятия решений в последней трети поля.

За полтора сезона в «Базеле» Мохамед забил 20 голов в 80 матчах — не слишком впечатляющий результат, учитывая уровень сопротивления на внутренней арене. Конечно, были классные перформансы на европейской арене, но в середине сезона-2013/14, когда Салаха призвал «Челси», 22-летний вингер все еще казался «сырым» талантом. И это проблема всех африканцев, засиживающихся слишком долго у себя дома.

Салах буквально сел в последний вагон поезда, переехав в Европу в 20 лет, хотя для кого-то и это было бы слишком поздно, огромный талант помог Мохамеду приобрести необходимые знания, пусть и с опозданием. В «Челси» рассмотрели скиллы египтянина, но не учли, что ему нужно чуть больше времени на запуск своей собственной топ-версии. Салах взял разгон в Италии, куда его списали быстро потерявшие интерес к молодому футболисту лондонцы, в 23-24 года Мо преодолел порог футбольного взросления, а в 25 взорвался в «Ливерпуле», забив 32 гола за сезон в АПЛ .

Правила ФИФА против африканцев

Салах довольно поздно вышел на пик, он потерял несколько лет развития в Египте, хотя мог выстрелить намного раньше, окажись в академии европейского клуба в 15-16 лет. На сегодняшний день на законных основаниях этого сделать нельзя, ведь ФИФА запрещает африканским талантам подписывать контракты с европейскими клубами до достижения 18-летнего возраста. К этому моменту многие «новые Салахи и Мане» уже потеряны безвозвратно.

Яркий путь Мохамеда к вершинам подчеркивает одну из глобальных проблем всего африканского футбола: в Африке полно талантов, для развития которых не хватает ресурсов: инфраструктуры, знаний и специалистов. Кубок Африканских Наций — еще один шанс для всего континента показать на мировой арене, а некоторые футболисты могут незамедлительно получить контракты и сменить клубную прописку уже зимой. Далеко не всем светят лавры Салаха, но прорвавшийся к звездам Мохамед остается прекрасным ориентиром для футболистов из Африки.