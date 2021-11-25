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Дебютант с девятью голами, неожиданный участник плей-офф и хавбек, обогнавший Месси. Все сюрпризы ЛЧ-2021/22

25 ноября 2021, 19:57
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«Аякс» и молодые герои – в центре внимания.

Аллер – лучший форвард-дебютант в истории ЛЧ

Только три футболиста забивали в пяти стартовых матчах ЛЧ в карьере до ивуриайского нападающего «Аякса», списанного после неудачи в «Вест Хэме». Первым стал Дель Пьеро в 1995 году, вторым — Диего Коста семь лет назад, а Холанд присоединился к престижному клубу в 2019-м. Но Аллеру уже 27 лет, не молодой и рьяный. Не играет в клубе из топ-5, как соседи по рекорду. Более того, Себастьян забил целых 9 мячей в 5 турах, как и Левандовски. Снайпера с таким стартовым запасом ранее в турнире не было. Саму серию из голов в пяти первых матчах собрать сложно. В списке, помимо названых дебютантов, лишь Сергей Ребров, Роналду, Неймар и сам Роберт. Но Аллер собрал 9 точных ударов в стартовых матчах, его достижение впечатляет еще сильнее.

«Спортинг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Весной «львы» выиграли чемпионат Португалии впервые с 2002 года. Не удивительно, что для них выйти в плей-офф главного турнира – нечто новое и редкостное. Единственный раз были на этапе матчей на вылет в 2009 году, когда опередили «Шахтёр» и «Базель», но сразу нарвались на «Баварию». Немцы разнесли «Спортинг» с суммарным счетом 12:1. В этот раз, надеемся, со жребием повезет больше. Ведь вчера родной клуб Роналду обыграл основного конкурента «Боруссию» Д красиво и в атакующем ключе. Заслуженно набрал очки, необходимые для прохода дальше. Рубен Аморим оказался сильным тренером, хотя недавно в него никто не верил. Покупателям придется вывалить много денег за 23-летнего хавбека Педру «Поте» Гонсалвеша, который забил 4 мяча, отдал 1 голевую передачу и получил ценную личную награду. Без Холанда «Боруссия» Д не справилась с задачей выхода в плей-офф, уступила в гостях «Спортингу» 3:1, допуская жесткие ляпы в защите.

У Нкунку больше голов, чем у трио из атаки ПСЖ

Как шутят сами фанаты «Лейпцига», наученные горьким опытом потери Нагельсманна, Забитцера и Упамекано: Нкунку будет прекрасно смотреться в составе «Баварии» в следующем сезоне. Семь голов делают француза одним из лучших снайперов евросезона. У Месси (3 мяча), Мбаппе (2) и Неймара (0 точных ударов) суммарно меньше попаданий. А ведь речь о хавбеке, а не о центральном форварде, как Аллер или Левандовски. Удивляет, что Нкунку не вызывают в сборную Франции, но таков уж мир Дешама. Дидье может перебирать, ведь самого Бензема игнорировал много лет. Нкунку за весь прошлый сезон в ЛЧ создал 3 мяча, а теперь уже восемь – 7 ударов и 1 пас, прибавил явно.

Молодые бразильцы зажигают в Лиге чемпионов

Сначала расскажем историю одного «старенького» бразильца. Девять лет назад Жуниор Мессиас таскал холодильники после переезда в Италию на заработки. Не играл на профессиональном взрослом уровне, но из четвертой лиги поднялся в Серию А. Оказался в аренде в «Милане», и в тридцать лет забил единственный победный гол «Атлетико». Бразильских сказок в футболе немало. Алиссон, Тьяго Силва, Фирмино, Каземиро и Неймар побеждали в ЛЧ. Но хочется увидеть новую плеяду, и пришлось подождать, пока ставки известных клубов сработают. Прогресс Винисиуса заслуживает отдельного разговора, 20-летний Родриго продуктивнее в «Реале» в ЛЧ, чем Бэйл и Азар. Очень симпатично играет Антони из «Аякса» — уже 4 ассиста, больше голевых передач только у Бруну Фернандеша (5). Милитао в основе «Реала», Жезус ударно вышел на замену против ПСЖ – добыл для «Манчестер Сити» волевую победу. Жаль, что молодые Вендел, Клаудиньо и Малком сыграли не так ярко, «Зенит» в плей-офф ЛЧ не вывели.

«Лилль» и «Зальцбург» приятно удивили

Чемпионы Франции в Лиге 1 идут на двенадцатом месте, видим аналог истории «Спартака» — дома и в еврокубках разные результаты. «Доги» лидируют в группе с «Севильей» и «Вольфсбургом», а австрийцы идут следом. В последнем туре все может измениться, ведь испанцы и немцы сыграют против австрийцев и французов соответственно. Две победы обеспечат им прямые путевки, так что группа «G» становится самой интересной накануне последнего тура – редкая, где все участники еще имеют шансы пройти дальше. Пока Гурвеннек и Яйссле не спешат радоваться, но понимают – достаточно ничьих в шестом туре, чтобы именно их команды отправились в плей-офф.

Наступает эра молодых успешных наставников

Шутки, что у сорокалетнего Каррика после одной игры столько же проходов в плей-офф ЛЧ, как у Сульшера, принимаются. Но Майкл – временный наставник, а с МЮ связывают Рангника. Но есть и другие успешные молодые люди, кроме Каррика. Например, 36-летний Аморим работает со «Спортингом» больше года, стал чемпионом, взял Суперкубок, а теперь после десяти побед подряд во всех турнирах вывел в плей-офф ЛЧ. После ухода Джесси Марша на повышение в «Лейпциг» его в Зальцбурге сменил 33-летний Маттиас Яйссле. Немецкая тренерская школа не перестает радовать, «Ред Булл» уверенно лидирует в австрийской Бундеслиге и неплохо дерется в Лиге чемпионов. Хави всего 41 год, испанец будет доверять молодежи в «Барселоне». Кофельдту из «Вольфсбурга» лишь 39 лет, хотя даже Симоне Индзаги по тренерским меркам в 45 лет еще юный наставник, и уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

«Аякс» снова в роли очарования групповой этапа

Отчасти успехи главного клуба Амстердама объясняются жребием. В компании с ПСЖ и «Манчестер Сити» не забили бы 16 голов в 5 играх, пропустив всего 3. Но уже известны 11 из 16 участников плей-офф, и голландцы со «Спортингом» там единственные не из топ-5. Так что тен Хаг заслужил комплименты, а его атакующая машина – право сыграть в раунде на выбывание. «Аякс» терял важных игроков, вроде Онана, Де Лигта, Зиеша, Де Йонга или Ван де Бека, но старина Тадич тащит в атаке. Ему помогает упомянутый выше Антони, а стабильность менеджеров – Овермарс, Ван дер Сар и тен Хаг на своих местах, позволяет играть красиво, как завещал Йохан Кройф. «Аякс» — редкий мировой клуб с настоящей философской базой.

За время работы тен Хага одержали 137 побед в 185 матчах, забивая по 2.74 гола в среднем за игру, держат марку. Голландцы – красавцы, пять побед подряд выводят на чистое первое место. Осталось получить хороший жребий, ведь с первого места можно нарваться на «Зальцбург», а можно на «Барселону», «Интер» или «Ювентус». Впрочем, атакующий «Аякс» не испугать именитыми соперниками, у них самих впечатляющая коллекция кубков чемпионов, уверенности клубу и его первой команде не занимать.

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Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
26 ноября в 04:37
Аякс и Интера и Барсу и Юве и даже ПСЖ прихлопнет на легке.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
25 ноября в 21:14
А Дзюба!!!!???? Опять забыли про лучшего!?)))
Roger Young
Roger Young
25 ноября в 20:54
Спасибо. Классная статья
Agamaga........
Agamaga........
25 ноября в 20:46
Аллер удивляет, забивает на уровне Левандовски и, поджигает фанатов криша. На сегодняшний день Аллер намного лучше Карима, которому пророчат левый ЗМ.
S.Т.A.L.K.E.R
S.Т.A.L.K.E.R
25 ноября в 20:12
Роналду(6) забил больше трио атаки ПСЖ😂😂😂 Мбаппе(2) месси(3) Неймар(0))))))
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