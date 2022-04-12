Гол вратаря в Серии С и удар «ножницами» в Таиланде. Хайлайты из чемпионатов, которые не показывают по ТВ

«Соккер.ру» запускает новую рубрику.
Мы решили порадовать вас хайлайтами из футбольных чемпионатов, которые не пользуются популярностью. Вы их никогда не увидите по ТВ, но там тоже случается много интересного! Погнали!
Начинаем с третьей лиги Нидерландов. Посмотрите, какую красоту положили в одном из матчей данного турнира.
В Бразилии футболист «Спорт Ресифи» решил необычным образом исполнить 11-метровый.
В чемпионате Малайзии состоялся матч «Кедах» — «Паханг». Только посмотрите на 20-секундный отрезок из этого матча. Вот бы и в РПЛ такое увидеть!
А как вам такой гол из чемпионата Вьетнама?
В итальянской Серии C голкипер решил отомстить за своего коллегу по цеху (на видео выше). Встречались «Модена» и «Имолезе».
Вот такую «баночку» положили в Англии. Отличился Трой Перротт в матче «Уимблдон» — «Милтон».
В другом матче Лиги Один вратарь «Флитвуда» Алекс Кэйрнс забыл, что руками можно играть только в своей штрафной.
В поединке чемпионата Таиланда защитник отличился ударом через себя. Получилось эффектно!
Помните, что нужно быть готовым к любому развитию событий!
На этом наш выпуск завершен! Следите не только за врагами, но и за друзьями тоже!
Всем хорошей недели!
Большое спасибо за подборку! :)
Большое спасибо за подборку! :)