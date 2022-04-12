Гол вратаря в Серии С и удар «ножницами» в Таиланде. Хайлайты из чемпионатов, которые не показывают по ТВ

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вчера, 09:46

«Соккер.ру» запускает новую рубрику.

Мы решили порадовать вас хайлайтами из футбольных чемпионатов, которые не пользуются популярностью. Вы их никогда не увидите по ТВ, но там тоже случается много интересного! Погнали!

Начинаем с третьей лиги Нидерландов. Посмотрите, какую красоту положили в одном из матчей данного турнира.

В Бразилии футболист «Спорт Ресифи» решил необычным образом исполнить 11-метровый.

В чемпионате Малайзии состоялся матч «Кедах» — «Паханг». Только посмотрите на 20-секундный отрезок из этого матча. Вот бы и в РПЛ такое увидеть!

А как вам такой гол из чемпионата Вьетнама?

В итальянской Серии C голкипер решил отомстить за своего коллегу по цеху (на видео выше). Встречались «Модена» и «Имолезе».

Вот такую «баночку» положили в Англии. Отличился Трой Перротт в матче «Уимблдон» — «Милтон».

В другом матче Лиги Один вратарь «Флитвуда» Алекс Кэйрнс забыл, что руками можно играть только в своей штрафной.

В поединке чемпионата Таиланда защитник отличился ударом через себя. Получилось эффектно!

Помните, что нужно быть готовым к любому развитию событий!

На этом наш выпуск завершен! Следите не только за врагами, но и за друзьями тоже!

Всем хорошей недели!