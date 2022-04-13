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«Это не футбол, а искусство». Мир реагирует на тривелу Модрича – шедевр уставшего гения

вчера, 16:28
Модрич
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Ветераны вытащили «Реал» в полуфинал ЛЧ.

Лука Модрич обожает тривелу

Еще в составе «Тоттенхэма» хорват исполнял этот технически сложный прием. Речь о португальском термине, поэтому частенько приписывают «авторство» Рикардо Куарежме. Речь о передаче или ударе по воротам внешней стороной стопы. Но кто видел «банановый удар» Роберто Карлоса со штрафного именно внешней стороной стопы против Франции, тот в курсе, что португальский вингер пешком под стол ходил, а в футболе уже использовали тривелу.

Поскольку в прошлом тренеры не всегда разрешали опасные фокусы, то лишь самые смелые игроки позволяли себе рисковать. С другой стороны, у тривелы есть практический плюс – сопернику тяжелее прочитать пас, если мяч у внешней стороны стопы, а затем сразу следует обводящая передача. Вот у защитников «Челси» не получилось остановить Модрича, который отправил «Реал» в победный овертайм. Вся соль была и в качестве передачи, и в скорости принятия решения.

Если искать любителей тривелы в прошлом, то выходим на сербского хавбека Любинко Друловича, который в девяностых годах прошлого века играл в португальских клубах. Застал представителей разных поколений, бегал с Заховичем, Жарделом и Консейсау. Выигрывал трофеи с «Порту», играл в Лиге чемпионов. Но понятно, что с его именем скорее можно связывать популяризацию тривелы среди мальчишек, которые смотрели матчи того «Порту», вроде самого Куарежмы.

Одного автора этот финт не имеет, в отличие от «разворота Кройфа», «марсельской рулетки», которую до Зидана активно практиковал Марадона, или рабоны – ее сделал знаменитой аргентинец Рикардо Инфанте. Не исключено, что тривелу ввел в арсенал финтов соавтор «флип-флопа» — Ривелино. Тот самый «флип-флоп», который успешно повторял Роналдиньо, мир увидел еще на ЧМ-70. Ривелино называл тривелу «три пальца», поскольку мяч касался лишь трех пальцев на ноге.

Новое – хорошо забытое старое. И если рядовому футболисту непросто решиться на тривелу в ключевом моменте, то Модрич частенько балует публику подобными передачами. Даже когда речь о пасе в центре поля, то хорват выбирает именно сложный путь, ведь хавбек играет двумя ногами. Получается выиграть драгоценные миллисекунды, не подстраиваясь под мяч, и надо этим обязательно и часто пользоваться.

Хорват сделал разницу с «Челси»

Две голевые передачи по стоимости полуфинала Лиги чемпионов. Пас в первом матче, решающая передача во втором поединке, когда «Реал» горел 0:3 в Мадриде и вылетал. Испанцы дома не справлялись с «Шахтером» (в прошлом сезоне уступили 2:3) и «Шерифом» (1:2 прошлой осенью), поэтому не стоит так уж удивляться прыти «Челси». Скорее констатируем, что англичанам немного не повезло, особенно в первом матче, когда хет-трик Бензема сломал все планы.

Но пока у «Реала» есть великолепный Куртуа, Каземиро, Кроос, Бензема и Модрич, то у Камавинги и Винисиуса будет время, чтобы вырасти, а у Мбаппе, чтобы принять решение приехать в Мадрид. А пока тащит «старая гвардия». Причем Модричу тренер разрешает то, что позволяли Месси в «Барселоне» — хорват отчаянный «пешеход». Видели вчера, как Лука пытался закрыть позиционную оплошность защиты, но был смят Рюдигером после подачи с фланга. И во время контратак «Реала» Модрич был далеко от чужих ворот.

За весь сезон Анчелотти заставил хорвата много бегать лишь раз – против «Барселоны», когда без Бензема лепили из ветерана «ложного форварда». Но Модрич не Месси, поэтому итог помним – победа Хави со счетом 0:4. Четвертый гол «Челси» вчера не засчитали, у воспитанника «Реала» Маркоса Алонсо нашли игру рукой. Хватило бы трех точных ударов, если бы не гениальная передача Модрича. Так что не считайте его ассисты или голы, смотрите на количество пасов – 60 за матч, и их точность – свыше 90 %.

Пас вызвал восторг в футбольном мире

Трансферный эксперт и инсайдер Фабрицио Романо в полном восторге от действий Луки:

Ассист Луки Модрича нужно отправить в музей. Это уже не футбол, а искусство.

Хорошо, что теперь у команды другой тренер. Рио Фердинанд присоединяется к комплиментам:

Этот пас Луки Модрича заставил меня потерять голос. Это прямо незаконно. Я начал кричать Лука, Мука, или как там его зовут. Он феноменален!

Видим много красивых сравнений – что передачу должны исследовать в NASA, ведь теперь важно проверить, представляет ли Модрич человеческую цивилизацию. Такое видение поля не с нашей планеты. К слову, выбирать вместо простого решения сложное – одна из фишек Модрича.

Один из журналистов из числа фанатов «сливочных» — Лукас Наварретте, вспомнил одну давнюю историю. Сразу отметим, что в Мадриде обожают байки о Рафаэле Бенитесе, который якобы учил Роналду правильно бить штрафные, тут сказанное похоже на правду:

Всегда буду помнить, как Рафа Бенитес говорил Модричу не использовать тривелу настолько часто.

Также многие нашли старое сообщение Джеймса Мэддисона из «Лестера», датированное 2016-м годом:

Модрич – король пасов внешней стороной стопы.

Важный момент, ведь молодым российским футболистам нужно подмечать такие моменты и самим учиться. Также важно учиться уважению, ведь после матча Модрич первым делом пошел утешать своего соотечественника и друга Ковачича, и лишь затем получал поздравления от Алекса Дель Пьеро, который посетил вчера Мадрид.

Миру подарили экстраординарный пас от ветерана, в чьем возрасте многие плеймейкеры уже не играли на столь высоком уровне. В 36 лет Хави выступал за «Аль-Садд» в Катаре. В том же возрасте бегал за японский клуб «Виссел Кобе». Пирло в тридцать шесть лет готовился к переезду в Нью-Йорк, пил вино и прощался с «Ювентусом».

Зидан в возрасте Модрича уже два года отдыхал от футбола после знаменитого удара головой в грудь Матеррацци. Понятно, что спад физических показателей Модрича закономерен – Роналду тоже не такой активный, как раньше, а португалец помешан на физической подготовке. Но то, что творит на поле Лука, благодаря фактору возраста удивляет еще сильнее.

В 2012-м году Моуриньо просил фанатов «Реала» не критиковать Модрича, запастись терпением и дать ему время. Спустя десять лет хорват отмечает, что до сих пор бегает за мячом, поскольку хочет отплатить поклонникам «сливочных» за многолетнюю любовь и поддержку. Модрич — большой игрок, легенда «Реала» и мирового футбола. И самые главные слова после матча сказал сам хорватский обладатель «Золотого мяча 2018»:

Сдаваться – не выход.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 05:56
В давно свои молодые годы, с пацанами гоняли по полю, так я если и бил по воротам то только внешней стопой, не понимаю что здесь сложного, удар внешней сильней чем шечкой, если бить пыром удар еще сильней, но мяч обязательно по воробьям улетает. Вот передачи да, внешней намного сложней. Ностальгия, сейчас и не с кем мяч покатать, да и уже минут на десять максимум хватит.
В нынешние времена, все сводится к зарабатыванию бабла, посмотреть по ящику игру, поболтать здесь. Были времена....
msa79
msa79
сегодня в 00:17
Венисиус не хуже пас выдал на Безему, и это в его сопливые годы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:38
Не много снобизма по отношению к человеку, который забил гол с этого паса, а кстати, как его звали...?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ GHOSТ ОF TSUSHIMA (раскрыть)
вчера в 21:13
Ну по Хави и Иньесте ты перегнул - Модрич не лучше..., но на одной ступени с Пирло это точно.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:10, ред.
«португальский вингер пешком под стол ходил, а в футболе уже использовали тривелу.»

Только вот португальский вингер отточил этот навык до совершенства, поэтому у большинства тривела ассоциируется именно с ним.
Rattlehead
Rattlehead ответ СергейКрут72 (раскрыть)
вчера в 20:06
Та же история с разворотом Кройфа. который практиковал тот же Пеле задолго до голландца.
bublikyo
bublikyo
вчера в 19:58
рад, что в отличии от Барселоны все золотые мячи за победы достались не только Роналду но и такому замечательному трудяге как Модрич
Dan_Madrid
Dan_Madrid
вчера в 19:15
Не пойму, причём тут Модрич, когда реал пропускал голы? Он должен был перепрыгнуть Рюдигера? Или он заставил начо вырываться в центр поля. Модрич прессингует, обостряет, держит мяч, обводит. Он все ещё в отличной форме. А все голы, пропущенные от Челси, это нехватка нормальных номинальных центральных защитников. Один милитао, и то не играл.
karnager
karnager ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
да, получится хороший тренер, в коррупционных скандалах уже засветился
vova505
vova505
вчера в 18:31
Я один из поклонников Модрича
Прекрасный игрок!!!

Спасибо за информацию автору!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:30
Когда Лука Модрич по праву один из лучших игроков последнего десятилетия. Пиком его карьеры стал 2018 год, за который он выиграл лигу чемпионов, стал победителем клубного чемпионата мира и серебряным призёром чемпионата мира в России. В следствии чего стал обладателем «Золотого мяча».
Карьера катится к закату, но если честно, то посмотрев его игру как то не особо верится.
Здоровья и удачи Модричу, пусть играет сколько сможет и приносит болельщикам радость от своей игры.
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:22
Модрич великолепен,спасибо ему за этот гениальный пас
Если бы не это его креативное решение то Реала бы не было в полуфинале!
FenixSL
FenixSL
вчера в 18:18
да да
надо об игре говорить
а не о судьях
адекватные фаны это понимают

но особо обидчивые каталонцы, даже сюда нос свой суют
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:11
Шикардос отдал
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:40
Луке Модричу уже 36, осенью будет 37 и лучшие годы уже позади, но он ещё может показывать класс в противостояниях с лучшими командами мира.
Всегда нравились противостояние игроков хорватской сборной Луки Модрича и Ивана Ракитича. Как же сборной Хорватии повезло иметь в составе этих игроков.
Не знаю сколько ещё Модрич будет играть, но ему точно следует переходить на тренерскую работу. С его светлой головой и видением поле из него как мне кажется получится хороший тренер.
амурец
амурец
вчера в 17:31, ред.
Вот это и есть настоящая голевая передача, да Модрич не Месси, если он делает голевую то она шикарная, а не пинок Мессиму сторону игрока который забивает благодаря индивидуал ным навыкам, а потом кричат про гениальные пасы Месси, вот пасы Модрича это шедевр
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 16:56, ред.
Креатив это всегда искусство... Да, Модрич это не Месси... Но он великолепен!!!... Жаль, что не все это понимали или, точнее, не хотели понимать в 18-м году, когда он взял ЗМ... Имя одного мы точно знаем...
СергейКрут72
СергейКрут72
вчера в 16:52
Что за фантазии, Модрич придумал "тривелу" или Ривелино или ещё кто-то. Ещё в 1958 году бразилец Вава так забивал. Вроде, французам. А, может, и шведам
GHOSТ ОF TSUSHIMA
GHOSТ ОF TSUSHIMA
вчера в 16:38, ред.
Модрич-это гений! Спасибо Моуриньо за то,что он его подписал тогда.Модрич как Дрогба раскрылся в более позднее время. Нереально крутой талант и техника.

По-моему он лучше Хави и Иньесты,по крайней мере стоит на одной ступени,но выше.В 36 лет те доигрывали,а Модрич тащит Реал.

Бензема хорош,но если бы и Модрич не был бы так хорош,то Реал сейчас не боролся за то,что он борется.

Модрич-мотор команды!
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