«Это не футбол, а искусство». Мир реагирует на тривелу Модрича – шедевр уставшего гения

1649856490

вчера, 16:28

Ветераны вытащили «Реал» в полуфинал ЛЧ .

Лука Модрич обожает тривелу

Еще в составе «Тоттенхэма» хорват исполнял этот технически сложный прием. Речь о португальском термине, поэтому частенько приписывают «авторство» Рикардо Куарежме. Речь о передаче или ударе по воротам внешней стороной стопы. Но кто видел «банановый удар» Роберто Карлоса со штрафного именно внешней стороной стопы против Франции, тот в курсе, что португальский вингер пешком под стол ходил, а в футболе уже использовали тривелу.

Поскольку в прошлом тренеры не всегда разрешали опасные фокусы, то лишь самые смелые игроки позволяли себе рисковать. С другой стороны, у тривелы есть практический плюс – сопернику тяжелее прочитать пас, если мяч у внешней стороны стопы, а затем сразу следует обводящая передача. Вот у защитников «Челси» не получилось остановить Модрича, который отправил «Реал» в победный овертайм. Вся соль была и в качестве передачи, и в скорости принятия решения.

Если искать любителей тривелы в прошлом, то выходим на сербского хавбека Любинко Друловича, который в девяностых годах прошлого века играл в португальских клубах. Застал представителей разных поколений, бегал с Заховичем, Жарделом и Консейсау. Выигрывал трофеи с «Порту», играл в Лиге чемпионов. Но понятно, что с его именем скорее можно связывать популяризацию тривелы среди мальчишек, которые смотрели матчи того «Порту», вроде самого Куарежмы.

Одного автора этот финт не имеет, в отличие от «разворота Кройфа», «марсельской рулетки», которую до Зидана активно практиковал Марадона, или рабоны – ее сделал знаменитой аргентинец Рикардо Инфанте. Не исключено, что тривелу ввел в арсенал финтов соавтор «флип-флопа» — Ривелино. Тот самый «флип-флоп», который успешно повторял Роналдиньо, мир увидел еще на ЧМ -70. Ривелино называл тривелу «три пальца», поскольку мяч касался лишь трех пальцев на ноге.

Новое – хорошо забытое старое. И если рядовому футболисту непросто решиться на тривелу в ключевом моменте, то Модрич частенько балует публику подобными передачами. Даже когда речь о пасе в центре поля, то хорват выбирает именно сложный путь, ведь хавбек играет двумя ногами. Получается выиграть драгоценные миллисекунды, не подстраиваясь под мяч, и надо этим обязательно и часто пользоваться.

Хорват сделал разницу с «Челси»

Две голевые передачи по стоимости полуфинала Лиги чемпионов. Пас в первом матче, решающая передача во втором поединке, когда «Реал» горел 0:3 в Мадриде и вылетал. Испанцы дома не справлялись с «Шахтером» (в прошлом сезоне уступили 2:3) и «Шерифом» (1:2 прошлой осенью), поэтому не стоит так уж удивляться прыти «Челси». Скорее констатируем, что англичанам немного не повезло, особенно в первом матче, когда хет-трик Бензема сломал все планы.

Но пока у «Реала» есть великолепный Куртуа, Каземиро, Кроос, Бензема и Модрич, то у Камавинги и Винисиуса будет время, чтобы вырасти, а у Мбаппе, чтобы принять решение приехать в Мадрид. А пока тащит «старая гвардия». Причем Модричу тренер разрешает то, что позволяли Месси в «Барселоне» — хорват отчаянный «пешеход». Видели вчера, как Лука пытался закрыть позиционную оплошность защиты, но был смят Рюдигером после подачи с фланга. И во время контратак «Реала» Модрич был далеко от чужих ворот.

За весь сезон Анчелотти заставил хорвата много бегать лишь раз – против «Барселоны», когда без Бензема лепили из ветерана «ложного форварда». Но Модрич не Месси, поэтому итог помним – победа Хави со счетом 0:4. Четвертый гол «Челси» вчера не засчитали, у воспитанника «Реала» Маркоса Алонсо нашли игру рукой. Хватило бы трех точных ударов, если бы не гениальная передача Модрича. Так что не считайте его ассисты или голы, смотрите на количество пасов – 60 за матч, и их точность – свыше 90 %.

Пас вызвал восторг в футбольном мире

Трансферный эксперт и инсайдер Фабрицио Романо в полном восторге от действий Луки:

Ассист Луки Модрича нужно отправить в музей. Это уже не футбол, а искусство.

Хорошо, что теперь у команды другой тренер. Рио Фердинанд присоединяется к комплиментам:

Этот пас Луки Модрича заставил меня потерять голос. Это прямо незаконно. Я начал кричать Лука, Мука, или как там его зовут. Он феноменален!

Видим много красивых сравнений – что передачу должны исследовать в NASA, ведь теперь важно проверить, представляет ли Модрич человеческую цивилизацию. Такое видение поля не с нашей планеты. К слову, выбирать вместо простого решения сложное – одна из фишек Модрича.

Один из журналистов из числа фанатов «сливочных» — Лукас Наварретте, вспомнил одну давнюю историю. Сразу отметим, что в Мадриде обожают байки о Рафаэле Бенитесе, который якобы учил Роналду правильно бить штрафные, тут сказанное похоже на правду:

Всегда буду помнить, как Рафа Бенитес говорил Модричу не использовать тривелу настолько часто.

Также многие нашли старое сообщение Джеймса Мэддисона из «Лестера», датированное 2016-м годом:

Модрич – король пасов внешней стороной стопы.

Важный момент, ведь молодым российским футболистам нужно подмечать такие моменты и самим учиться. Также важно учиться уважению, ведь после матча Модрич первым делом пошел утешать своего соотечественника и друга Ковачича, и лишь затем получал поздравления от Алекса Дель Пьеро, который посетил вчера Мадрид.

Миру подарили экстраординарный пас от ветерана, в чьем возрасте многие плеймейкеры уже не играли на столь высоком уровне. В 36 лет Хави выступал за «Аль-Садд» в Катаре. В том же возрасте бегал за японский клуб «Виссел Кобе». Пирло в тридцать шесть лет готовился к переезду в Нью-Йорк, пил вино и прощался с «Ювентусом».

Зидан в возрасте Модрича уже два года отдыхал от футбола после знаменитого удара головой в грудь Матеррацци. Понятно, что спад физических показателей Модрича закономерен – Роналду тоже не такой активный, как раньше, а португалец помешан на физической подготовке. Но то, что творит на поле Лука, благодаря фактору возраста удивляет еще сильнее.

В 2012-м году Моуриньо просил фанатов «Реала» не критиковать Модрича, запастись терпением и дать ему время. Спустя десять лет хорват отмечает, что до сих пор бегает за мячом, поскольку хочет отплатить поклонникам «сливочных» за многолетнюю любовь и поддержку. Модрич — большой игрок, легенда «Реала» и мирового футбола. И самые главные слова после матча сказал сам хорватский обладатель «Золотого мяча 2018»:

Сдаваться – не выход.