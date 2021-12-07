Вытащил «Аякс» в плей-офф, забивает в каждом матче группового этапа. Аллер — герой осени в Лиге чемпионов

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вчера, 20:52

Себастьен идет за рекордом.

Вровень с Робертом Левандовски

Только один человек в текущем розыгрыше Лиги чемпионов может сравниться по результативности с польским штамповщиком голов из «Баварии». И это не Криштиану Роналду, Мохамед Салах или Лионель Месси, темп Роберта выдерживает не прижившийся в «Вест Хэме» Себастьен Аллер, который великолепно себя чувствует в «Аяксе». 11 месяцев назад родившийся во Франции и вдоволь поигравший по юности за «трехцветные» национальные команды разных возрастов форвард сборной Кот-д`Ивуара сменил Лондон на Амстердам и с тех пор наслаждается футболом.

У Аллера 31 гол и 13 результативных передач в 43 матчах за «Аякс», то есть результативных действий больше, чем выходов на поле. И ведь Себастьен клепает голы не только в матчах с веселыми соперниками по Эредивизие, он явным образом поучаствовал в 11 из 16 голов «Аякса» в Лиге чемпионов: 9 штук забил сам, еще 2 раза ассистировал партнерам. Лучший игрок турнира по системе «гол+пас» с 11 результативными действиями, а в пересчете на минуты забивает даже чаще Левандовски, вместе с которым возглавляет список лучших бомбардиров: у обоих по 9 мячей, если Роберт тратит на один гол невероятные 49 минут, то у Себастьен уходит 44 минуты на гол.

Аллер отличился в каждом своем матче в Лиге чемпионов

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов три футболиста забивали в каждом из пяти матчей со старта группового этапа: Роберт Левандовски (9 голов), Себастьен Аллер (9 голов) и Криштиану Роналду (6 голов). Поляк и португалец — амбассадоры Лиги чемпионов, у КриРО пять титулов и 140 голов, что является лучшим результатом в истории, Роберт тоже покорял вожделенную вершину и идет третьим в рейтинге бомбардиров за все время существования турнира (82 гола).

Аллер — неофит, в этом году 27-летний ивуарийский форвард дебютировал в Лиге чемпионов, так что у него всего пять матчей в рамках престижного турнира за всю карьеру. И в каждом из них он забивает. Новичкам везет? Только не в Лиге чемпионов, которая не прощает ошибок. Здесь высоко ценится и командный, и индивидуальный опыт, поэтому некоторые клубы так долго идут к триумфу, а среди лучших обычно заматеревшие «старички». 9 голов форварда «Аякса» сходу — нетривиальное событие.

15 сентября, «Спортинг» — «Аякс» (1:5). Голы Аллера (4): 2 (0:1), 9 (0:2), 51 (1:4), 63 (1:5).

28 сентября, «Аякс» — «Бешикташ» (2:0). Гол Аллера (1): 43 (2:0).

19 октября, «Аякс» — «Боруссия Д» (4:0). Гол Аллера (1): 72 (4:0).

3 ноября, «Боруссия Д» — «Аякс» (1:3). Гол Аллера (1): 84 (1:2).

24 ноября, «Бешикташ» — «Аякс» (1:2). Голы Аллера (2): 54 (1:1), 69 (1:2).

Сегодня Себастьен Аллер попытается забить в домашнем матче «Спортингу» и сделать заявку на звание лучшего бомбардира группового этапа Лиги чемпионов. Как думаете, у него получится?

Из АПЛ Аллера проводили с титулом «большое разочарование»

А ведь еще совсем недавно Себастьен разочаровывал, а не очаровывал. В 2019 году «Вест Хэм» заплатил франкфуртскому «Айнтрахту» 50 миллионов евро (45 млн фунтов) за ивуарийского форварда. Аллер и по сей день остается самым дорогостоящим новичком в истории «молотобойцев». Конечно, «Вест Хэм» провернул рекордный трансфер не для того, чтобы бороться за выживание в сезоне-2019/20. Аллер начал с трех голов в первых трех матчах, но быстро скис, а в концовке сезона и вовсе проиграл конкуренцию Майклу Антонио. Важнейшие победы в концовке сезона, позволившие «хаммерс» остаться в Премьер-Лиге, ковали другие, Себастьен наблюдал со стороны или выходил на замены в концовках.

Для «Вест Хэма» 45 миллионов фунтов — не кот чихнул, «молотобойцы» не привыкли тратить такие деньги на футболистов, но тут раскошелились и рассчитывали, что блиставший в Германии форвард, приблизившийся, как казалось, к своему пику в 25 лет, сумеет покорить и футбольную Англию. Аллер покинул «Вест Хэм» спустя полтора года и 10 голов в АПЛ , трансфером нападающего в «Аякс» лондонцы сумели вернуть около половины затраченных на приобретение ивуарийца средств. Возможно, поспешили и недостаточно верили в этого парня, тем более сейчас за спиной Антонио пустота, другим центральным нападающим так и не обзавелись, что усложняет и без того сложную задачу, поставленную перед командой Дэвидом Мойесом.

Аллер нашел свою команду

Пока «Вест Хэм» ввязался в борьбу за путевку в главный клубный турнир Старого Света с одним центральным нападающим в составе, бывший форвард «молотобойцев» уже вовсю забивает в Лиге чемпионов. В «Аяксе» Себастьен нашел свою команду и своего тренера. Эрик тен Хаг понимает сильные качества Аллера и идеально ими распоряжается:

Большинство голов в топ-футболе забивается из десятиметрового радиуса от центра ворот, поэтому очень ценно, чтобы в команде был футболист, чувствующий себя вблизи ворот как дома. Аллер — именно такой, он исключительно хорош в выборе позиции на этом ограниченном и «перенаселенном» участке. Себастьен всегда находит моменты и классно их завершает. Аллер действительно классно читает игру, он реагирует на передачи в штрафную быстрее защитников, понимает, когда нужно рвануть на ближнюю штангу, а когда следует уйти на спины оппонентов и ловить высокую подачу. Себастьен всегда думает о будущем, если бы он жил в настоящем и не предугадывал развитие событий, то не забил бы столько мячей.