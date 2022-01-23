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Зиеш — о голе в девятку «Тоттенхэму»: «Подумал, что пробил слишком сильно»

вчера, 22:42
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш поделился впечатлениями от гола, забитого им в ворота «Тоттенхэма» (2:0) в 23-м туре АПЛ. На 47-й минуте Зиеш из-за пределов штрафной поразил ворота соперника, попав в левую от игрока девятку.

Насколько хорош был этот гол? Думаю, на 10 из 10. Я сначала подумал, что пробил, возможно, слишком сильно, но в итоге мяч попал в сетку.

В матче с «Челси» «Тоттенхэм» впервые проиграл в АПЛ при Антонио Конте.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:45
Льорис думал, что мяч не попадет в сетку, спокойно стоял и смотрел)
протон
протон
сегодня в 03:45
Заслуженно. Пересмотреть хочется ещё много раз.
kust07
kust07
сегодня в 00:37
Всегда так думай
протон
протон
вчера в 23:59
Идеальная траектория получилась
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 23:54
Шикарно положил!
Carl Lewis
Carl Lewis ответ azkan (раскрыть)
вчера в 23:31
Вообще-то, Тухель должен изучать его траектории движения, и учить их так взаимодействовать, чтобы он и другие кто может - били так. Ну да, один человек бьет по мячу, но как другие действуют тогда, когда он еще готовит удар. Роберто Карлос когда-то бил молниеносные удары - это другое, такие забивают по-другому. Он молодец конечно, крученый мяч, еще и сильно бил по мячу. Видно что тренировал, но нужно чаще бить, если ты знаешь что у тебя есть такой козырь. И Тухель знает - я уверен! Так что, мы еще увидим такие голы! Всем здоровья!
azkan
azkan ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 23:09
Да он бил, да не туда)) Сегодня многое у него получалось.
azkan
azkan
вчера в 23:08
Сегодня Зиеш был похож немного сам на себя. Забил гол красавец, делал хорошие передачи, а Тухель верил в него и выпускал его в старте. Оправдал доверие.
Но только вот у синих с наконечником нападения проблема. То не может попасть по мячу, то бьет прямо во вратаря, то по птицам. Вот придут в себя Канте, Вернер и Хаверц после болезни и купят вингбэка и все будет тип топ)))
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 23:08
Лихо залетел.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:03
Нужно ча՛сто бить, парень! БЕЙ!
shlomo2
shlomo2
вчера в 23:00
Хороший, такой породистый гол получился
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:48
Гол конечно красавец!
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