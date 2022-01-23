Зиеш — о голе в девятку «Тоттенхэму»: «Подумал, что пробил слишком сильно»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш поделился впечатлениями от гола, забитого им в ворота «Тоттенхэма» (2:0) в 23-м туре АПЛ. На 47-й минуте Зиеш из-за пределов штрафной поразил ворота соперника, попав в левую от игрока девятку.
Насколько хорош был этот гол? Думаю, на 10 из 10. Я сначала подумал, что пробил, возможно, слишком сильно, но в итоге мяч попал в сетку.
В матче с «Челси» «Тоттенхэм» впервые проиграл в АПЛ при Антонио Конте.
Но только вот у синих с наконечником нападения проблема. То не может попасть по мячу, то бьет прямо во вратаря, то по птицам. Вот придут в себя Канте, Вернер и Хаверц после болезни и купят вингбэка и все будет тип топ)))
Но только вот у синих с наконечником нападения проблема. То не может попасть по мячу, то бьет прямо во вратаря, то по птицам. Вот придут в себя Канте, Вернер и Хаверц после болезни и купят вингбэка и все будет тип топ)))