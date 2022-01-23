Зиеш — о голе в девятку «Тоттенхэму»: «Подумал, что пробил слишком сильно»

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вчера, 22:42

Полузащитник «Челси» поделился впечатлениями от гола, забитого им в ворота «Тоттенхэма» (2:0) в 23-м туре АПЛ . На 47-й минуте Зиеш из-за пределов штрафной поразил ворота соперника, попав в левую от игрока девятку.

Насколько хорош был этот гол? Думаю, на 10 из 10. Я сначала подумал, что пробил, возможно, слишком сильно, но в итоге мяч попал в сетку.