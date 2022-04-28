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вчера, 16:42

Если игрок находится в офсайде, но никак не повлиял на эпизод, то это называют «пассивным офсайдом». Самое важное то, что пассивный офсайд не является нарушением, а значит, если в этой же атаке забьют гол, то его не отменят. И также, если мяч перейдет к команде соперника, то наличие пассивного офсайда ни на что уже не влияет.