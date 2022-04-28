Если игрок находится в офсайде, но никак не повлиял на эпизод, то это называют «пассивным офсайдом». Самое важное то, что пассивный офсайд не является нарушением, а значит, если в этой же атаке забьют гол, то его не отменят. И также, если мяч перейдет к команде соперника, то наличие пассивного офсайда ни на что уже не влияет.
Но определить, насколько офсайд был пассивным бывает затруднительно даже с помощью VAR, т.к. всегда есть аргументы, что, например, игрок отвлекал внимание защитников или перекрывал обзор вратарю.