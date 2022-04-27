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27 апреля 2022, 20:59

Придуман для повышения зрелищности игры, а именно, чтобы нападающие не толпились всю игру у чужих ворот в ожидании мяча.

Если игрок, в момент, когда ему отдают пас, стоит к чужим воротам ближе, чем предпоследний игрок соперника, то он «попадает в офсайд» (также можно сказать «в положение вне игры»). После офсайда мяч передается обороняющейся в том эпизоде команде.

Данное правило стабильно рождает скандалы даже во времена VAR , т.к. есть нюансы. Например, в офсайд не могут попасть руки (потому что ими нельзя забить гол). А еще не фиксируется нарушение, если в момент паса «адресат» стоял на своей половине поля, т.к. такое расположение футболиста, как правило, не дает ему хороших шансов на гол.



Ну а если в матч не подвезли VAR , то жаркие споры практически обеспечены — не эволюционировал еще человек до способности чертить ровную линию глазами, одновременно с этим фиксируя расположение 22 игроков, да еще бегая по бровке поля.

Также есть понятие «Пассивный офсайд».