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вчера, 17:02

Расшифровывается как Video assistant referee. По сути это просто возможность для судей пересмотреть эпизод еще раз и поменять свое первоначальное решение. Но в силу (а точнее слабость) консерватизма футбольных болельщиков и журналистов, введение такой очевидной функции, которая, например, давно уже существует в хоккее, долгое время всерьез не рассматривалось. Официально VAR включен в правила лишь в 2018 году.