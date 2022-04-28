Расшифровывается как Video assistant referee. По сути это просто возможность для судей пересмотреть эпизод еще раз и поменять свое первоначальное решение. Но в силу (а точнее слабость) консерватизма футбольных болельщиков и журналистов, введение такой очевидной функции, которая, например, давно уже существует в хоккее, долгое время всерьез не рассматривалось. Официально VAR включен в правила лишь в 2018 году.
Дабы не затягивать игру, повлиять VAR может только на ключевые события — гол, офсайд, пенальти, удаление.