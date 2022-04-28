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VAR

вчера, 17:02
VAR

Расшифровывается как Video assistant referee. По сути это просто возможность для судей пересмотреть эпизод еще раз и поменять свое первоначальное решение. Но в силу (а точнее слабость) консерватизма футбольных болельщиков и журналистов, введение такой очевидной функции, которая, например, давно уже существует в хоккее, долгое время всерьез не рассматривалось. Официально VAR включен в правила лишь в 2018 году.

Дабы не затягивать игру, повлиять VAR может только на ключевые события — гол, офсайд, пенальти, удаление.

Mikki
АВТОР
Mikki
Футбольные термины
БЛОГ
Футбольные термины
Источник: Soccer.Ru
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