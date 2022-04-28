«Зандхаузен» — «Шальке»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 19:15

«Зандхаузен»

«Зандхаузен» идет на 14-м месте во второй Бундеслиге. Отрыв от зоны переходных матчей составляет восемь очков. В целом команда может расслабиться и сыграть без давления. В прошлом туре удалось обыграть «Нюрнберг» (4:2).

«Шальке»

Пятиматчевая победная серия «Шальке» прервалась в прошлом туре поражением от «Вердера» (1:4). На текущий момент команда идет на втором месте, но отрыв от третьего и четвертого места составляет два и три очка, соответственно.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зандхаузен» – 4,06

Ничья – 3,94

Победит «Шальке» – 1,82

Статистика

«Занхдхаузен» уступил в одном из пяти последних домашних матчей

«Шальке» выиграл три гостевых поединка

В трех последних междусобойчиках «Шальке» победил

Прогноз

Мы считаем, что в этой игре никто не будет идти на неоправданные риски. В этом случае целесообразно заиграть тотал меньше 3 мячей с коэффициентом 1,73.