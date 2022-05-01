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«Эльче» — «Осасуна»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 11:00
«Эльче» — «Осасуна»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Эльче»

«Эльче» в прошлом туре сумел обыграть «Бетис» (1:0). Команда отдалилась от зхоны вылета за пять туров до конца и может позволить себе комфортно чувствовать в оставшихся матчах чемпионата.

«Осасуна»

«Осасуна» расположилась на девятой позиции. Шансов в борьбе за место в еврокубках нет абсолютно никаких. В прошлом туре команда уступила «Реалу» из Мадрида (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эльче» – 2,89
  • Ничья – 3,15
  • Победит «Осасуна» – 2,85

Статистика

  • «Эльче» в 5 из 10 последних домашних матчах одержал победу
  • «Осасуна» выиграл 2 из 5 выездных поединков
  • Ничья была зафиксирована в 3 из 5 последних встречах команд

Прогноз

В этой встрече отдадим преимущество хозяевам. Очень неплохо они смотрятся в последних встречах. Подстрахуем свой выбор нулевой форой с котировкой 1,96.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Эльче
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:11
Эльче и Осасуна, само собой, уже пересекались между собой в завершающемся чемпионате под стягом первого круга. И тогда на арене Эль Садар в Памплоне была зафиксирована ничья с результативным счетом 1:1. Жду и на этот раз примерно похожего развития событий, что должно привести к заходу моего прогноза на забитый гол хозяев за играбельный коэффициент.
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