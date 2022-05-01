«Эльче» — «Осасуна»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Эльче»
«Эльче» в прошлом туре сумел обыграть «Бетис» (1:0). Команда отдалилась от зхоны вылета за пять туров до конца и может позволить себе комфортно чувствовать в оставшихся матчах чемпионата.
«Осасуна»
«Осасуна» расположилась на девятой позиции. Шансов в борьбе за место в еврокубках нет абсолютно никаких. В прошлом туре команда уступила «Реалу» из Мадрида (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эльче» – 2,89
- Ничья – 3,15
- Победит «Осасуна» – 2,85
Статистика
- «Эльче» в 5 из 10 последних домашних матчах одержал победу
- «Осасуна» выиграл 2 из 5 выездных поединков
- Ничья была зафиксирована в 3 из 5 последних встречах команд
Прогноз
В этой встрече отдадим преимущество хозяевам. Очень неплохо они смотрятся в последних встречах. Подстрахуем свой выбор нулевой форой с котировкой 1,96.