«Эльче» — «Осасуна»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 11:00

«Эльче»

«Эльче» в прошлом туре сумел обыграть «Бетис» (1:0). Команда отдалилась от зхоны вылета за пять туров до конца и может позволить себе комфортно чувствовать в оставшихся матчах чемпионата.

«Осасуна»

«Осасуна» расположилась на девятой позиции. Шансов в борьбе за место в еврокубках нет абсолютно никаких. В прошлом туре команда уступила «Реалу» из Мадрида (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 2,89

Ничья – 3,15

Победит «Осасуна» – 2,85

Статистика

«Эльче» в 5 из 10 последних домашних матчах одержал победу

«Осасуна» выиграл 2 из 5 выездных поединков

Ничья была зафиксирована в 3 из 5 последних встречах команд

Прогноз

В этой встрече отдадим преимущество хозяевам. Очень неплохо они смотрятся в последних встречах. Подстрахуем свой выбор нулевой форой с котировкой 1,96.