«Астон Вилла» — «Ливерпуль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль», который состоится 10 мая 2022 года

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» провела стабильный сезон, но по его итогам не сможет претендовать на зону еврокубков. Тем не менее, можно отметить, что работа Стивена Джерарада в клубе оказалась полезной. Команда занимает 11 место и набрала 43 балла. Предстоящий матч с «Ливерпулем» важен больше для соперника, однако коллектив может внести изменения в распределение сил вверху таблицы и напрямую повлиять на чемпионство.

7 мая «Астон Вилла» обыграла на выезде «Бернли» (3:1), а 30 апреля на своем поле оказалась сильнее «Норвича» (2:0).

«Ливерпуль»

Команда потеряла очки в прошлом туре, но отставание в три очка от «Манчестер Сити» за три тура до конца чемпионата позволяет болельщикам надеяться на общий успех. «Ливерпуль» занимает второе место с 83 баллами и чтобы оставить за собой шансы на чемпионство, обязан выигрывать все оставшиеся туры и надеяться, что «горожане» как минимум проиграют один свой матч. «Красные» сильно мотивированы на победу, поэтому матч обещает быть интересным и результативным.

7 мая «Ливерпуль» разошелся миром с «Тоттенхэмом» (1:1), а 3 числа обыграл в Лиге Чемпионов «Вильярреал» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 7.2

Ничья – 4.7

Победит «Ливерпуль» – 1.45

Статистика

«Ливерпуль» не проигрывает уже 14 матчей во всех турнирах

Пять последних домашних матчей «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ливерпуль» проиграл две из трех последних встреч «Астон Вилле»

В шести последних матчах между клубами был зафиксирован тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Гости обязаны побеждать и продолжать чемпионскую гонку, а единственной мотивацией хозяев будет их главный тренер, который является легендой соперника.