11-я команда Бундеслиги сыграет в Лиге чемпионов. Только факты об «Айнтрахте» и его пути к Кубку УЕФА

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19 мая 2022, 12:16

Уникальные ребята.

1. Лигу Европы выиграла команда, прошедшая весь путь в этом турнире

Первым делом отмечаем «происхождение» победителя и финалиста Лиги Европы: в решающем матче турнира сошлись команды, игравшие на групповой стадии ЛЕ , хотя перед стартом плей-офф болельщики и специалисты ждали триумфа скорее от кого-то из мощных выходцев из Лиги чемпионов. С «Барселоной» разобрался «Айнтрахт», дортмундскую «Боруссию» и «РБ Лейпциг» выбил «Рейнджерс», задолго до финала вылетели «Севилья», «Порту» и «Аталанта».

2. «Айнтрахт» не потерпел ни одного поражения в Лиге Европы 2021/22

Идеальный триумф «Айнтрахта», ведь в 13 матчах Лиги Европы у «орлов» ни одного поражения: одержали семь побед и шесть раз сыграли вничью. Финал против «Рейнджерс» принес ничью после 120 минут игрового времени, определить победителя помогла серия пенальти. Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер после матча тоже говорил о непобедимости своей команды в Лиге Европы:

Невероятно! Это был наш 13-й матч в Лиге Европы, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона. Перед матчем я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома.

Все матчи «Айнтрахта» в Лиге Европы 2021/22:

Групповой этап: «Фенербахче» — 1:1; 1:1; «Антверпен» — 1:0; 2:2; «Олимпиакос» — 3:1; 2:1.

1/8 финала: «Бетис» — 2:1; 1:1.

1/4 финала: «Барселона» — 1:1; 3:2.

1/2 финала: «Вест Хэм» — 2:1; 1:0.

Финал: «Рейнджерс» — 1:1 (5:4 по пенальти).

3. «Айнтрахт» — первый немецкий победитель одноматчевого финала Кубка УЕФА /Лиги Европы

Два последних двухмачтевых финала Кубка УЕФА в сезонах 1995/96 и 1996/97 выиграли немецкие клубы — «Бавария» и «Шальке», но после перехода на одноматчевые финалы у представителей Бундеслиги дела шли не очень здорово: только два финалиста (дортмундская «Боруссия» и «Вердер») и ни одной победы. До вчерашнего вечера. «Айнтрахт» стал первым клубом, одержавшим победу в одноматчевом финале турнира и первым за последние 25 лет обладателем Кубка УЕФА из Германии. А еще «орлы» прервали десятилетнюю англо-испанскую гегемонию в Лиге Европы: команды из этих стран совместными усилиями выиграли 10 предыдущих розыгрышей.

4. В завершившемся розыгрыше Бундеслиги «Айнтрахт» занял только 11-ю строчку

Лигу Европы выиграл середняк Бундеслиги. В завершившемся чемпионате «Айнтрахт» набрал 42 очка (10В 12Н 12П) и только по дополнительным показателям опередил «Вольфсбург» и «Бохум», у которых такое же количество очков. Понятно, что в какой-то момент успешные выступления в Лиге Европы и концентрация на этот турнире стали фактором, влияющим на результаты на внутренней арене, но разница воплощений команды Глазнера все равно впечатляет. Видимо, это знаменитый кубковый характер.

5. «Айнтрахт» во второй раз в истории выиграл Кубок УЕФА

В продолжение разговора о кубковом характере следует отметить вот какие обстоятельства. За всю свою историю «Айнтрахт» лишь однажды становился чемпионом Германии (в 1959 году), зато выиграл пять Кубков Германии. А международных побед у «орлов» теперь две, оба раза «Айнтрахт» выигрывал Кубок УЕФА с разницей в 42 года.

В сезоне 1979/80 четыре немецких клуба оккупировали полуфинальную стадию: «Штутгарт», «Бавария», гладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт». «Орлы» из Франкфурта-на-Майне сначала разобрались с «Баварией» в полуфинале, причем совершили бодрый камбэк — выиграли дома 5:1 в овертайме после поражения 0:2 в первом матче. В финале против «Боруссии» решило правило выездного гола — домашние 1:0 оказались предпочтительнее гостевых 2:3.

6. «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы через 11 лет после вылета из Бундеслиги

История «Рейнджерс» накануне финала в Севилье пересказывалась много-много раз: знаменитый шотландский клуб за какие-то десять лет с хвостиком пережил банкротство и лишился лицензии на осуществление футбольной деятельности, начал эпоху возрождения с четвертого дивизиона и уже успел выиграть чемпионат Шотландии под началом Стивена Джеррарда после своего чудесного воскрешения.

Но ведь у «Айнтрахта» тоже были невеселые приключения, пусть и не настолько эпичные. По итогам сезона 2010/11 «орлы» заняли 17-е место в Бундеслиге и отправились во второй дивизион. Потребовался всего год, чтобы вернуться, однако в 2016-м «Айнтрахт» снова был близок к понижению в классе: пришлось биться с «Нюрнбергом» в стыках, все решил гол Хариса Сеферовича на 66-й минуте ответного матча.

7. «Айнтрахт» впервые в истории сыграет в матче за Суперкубок УЕФА и на групповой стадии Лиги чемпионов

«Айнтрахт» принимал участие в розыгрыше турнира для сильнейших клубов Европы лишь однажды — в сезоне 1959/60. Кстати, тогда «орлы» набросали 12 голов в ворота «Рейнджерс» в полуфинале (6:1; 6:3) а в решающем матче уступили «Реалу» на «Хэмпден Парк» в Глазго — 3:7.