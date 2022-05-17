«Бернли» пропустил меньше МЮ, а Гюндоган — важнейший игрок «Сити». 7 фактов об АПЛ, которые трудно принять на веру

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вчера, 21:25

Занимательная статистика.

Английский сезон подходит к концу. Сегодня «Ливерпуль» постарается продлить чемпионскую интригу до последнего игрового дня Премьер-Лиги победой над «Саутгемптоном». «Соккер.ру» тем временем делится забавными статистическими фактами, которые вам захочется перепроверить.

1. «Бернли» пропустил меньше голов, чем «Манчестер Юнайтед»

Наверняка этот факт удивит тех, кто следит за АПЛ краем глаза или отключился от потока событий после прекращения официальных трансляций на территории России. При всем том, что МЮ провел ужасный сезон, команда занимает шестую строчку в турнирной таблице, а Давид Де Хеа персонально был хорош, в то время как «Бернли» еще не обезопасил себя от вылета в Чемпионшип. Тем не менее Ник Поуп доставал мяч из сетки своих ворот реже, чем Де Хеа — 50 раз против 56. И ведь испанца прикрывает защита общей стоимостью 200+ миллионов фунтов с капитаном Магуайром и многократным победителем Лиги чемпионов Вараном. Как же так?

2. Джон Стоунз — «король воздуха» в АПЛ

Вряд ли Джон Стоунз наберет много голосов в опросе на звание сильнейшего центрального защитника Премьер-Лиги. Первую строчку оспорят его напарник Рубен Диаш и Вирджил ван Дейк, которые имеют репутацию «сторожевых башен»: мимо них не проскочишь, а на втором этаже с этими ребятами лучше и вовсе не тягаться. А вот тут неувязочка: Стоунз, которого традиционно ставят на ступень, а то и на несколько ступеней ниже ван Дейка и Диаша является лучшим футболистом Премьер-Лиги по игре на втором этаже. У Джона 84.2% выигранных дуэлей. Интересно, что на втором месте в списке Натан Аке, а только потом идут Диаш и ван Дейк.

3. Алиссон чаще выбивает мяч от ворот, нежели Эдуар Менди

Алиссон Бекер — современный вратарь, который силен при нейтрализации выходов один на один и хорош в игре ногами. Складывается впечатление, что «Ливерпуль» почти всегда разыгрывает мяч, пользуясь техническим оснащением своего бразильского голкипера. Эдуар Менди на фоне Алиссона выглядит представителем «старой школы» с хорошей игрой на линии, простыми и эффективными решениями в начальных фазах атак. Вот только статистика утверждает, что эти образы не соответствуют действительности: в то время как Алиссон выносит мяч от ворот в 45.2% случаях, у Менди этот показатель составляет 34.5%. Сформировавшееся на основе субъективных наблюдений впечатление о принципах начала атак «Ливерпуля» и «Челси» оказалось искаженным.

4. «Эвертон» получил в шесть раз больше красных карточек, чем «Бернли»

Еще одно сравнение с «Бернли», причем теперь по другую строну прямой конкурент «кларетовых» в борьбе за выживание. У «Бернли» за годы работы Шона Дайча сложилась вполне определенная репутация: это такие лесники-мясники, которые вырывают необходимые результаты с плотью соперников. У «ирисок», напротив, нет репутации грязной команды, в «Эвертоне» собраны техничные игроки, у многих из которых не задался сезон. Тем удивительнее, что у «Эвертона» 6 красных карточек, а у «Бернли» всего одна. Правда, по общему количеству фолов имеем небольшой перевес в пользу «кларетовых» — 443:428.

5. Фред точнее всех в АПЛ бьет по воротам

Может быть, это ошибка? Здесь наверняка должен быть Мохамед Салах, Сон Хын-Мин или, в крайнем случае, Криштиану Роналду. Каждое это предположение — ошибочно, потому что наиболее эффективным исполнителем ударов среди всех футболистов АПЛ является критикуемый Фред. У бразильца 9 попаданий в створ при 15 попытках (60%), при этом он забил 4 гола, то есть каждый четвертый его выстрел приводил к забитому мячу. И ведь 9 из 15 ударов Фред нанес из-за пределов штрафной, что делает его достижение еще более необъяснимым.

6. Илкай Гюндоган — самый важный игрок «Манчестер Сити» и самый эффективный во всем чемпионате

Сначала разберемся с терминами. Самый важный игрок — тот, при чьем присутствии на поле команда набирает максимальное количество очков. В «Манчестер Сити» навскидку хочется выделить Кевина Де Брюйне или Рубена Диаша, может быть, даже Жоау Канселу, проводящего классный сезон, или Эдерсона. Однако статистика иного мнения. Больше всего очков команда Хосепа Гвардиолы набирает с Гюндоганом на поле — 2.58 балла в среднем игру. Конечно, это можно объяснить тем, что Илкай в этом сезоне является игроком ротации и чаще играет против соперников из нижней части таблицы, тем не менее его цифры впечатляют. Всем бы таких теневых героев, и странно, что «Ман Сити» не предпринимает попыток сохранить хавбека в составе.

7. У Майкла Олисе («Кристал Пэлас») показатель ожидаемых голевых передач лучше, чем у Де Брюйне

Список лучших ассистентов Премьер-Лиги возглавляет Мохамед Салах, с чьих передач партнеры забили 13 голов. У его товарища по «Ливерпулю» Александера-Арнольда 12 ассистов, а по ожидаемых голевым пасам (xA) Трент лидирует в АПЛ — 12.71 xA всего и 0.41 в среднем за игру. На втором месте по качественному числу созданных моментов за матч Майкл Олисе с 0.28 xA. Это чуть больше, чем у Кевина Де Брюйне, который создает чуть больше четверти гола в каждой игре — 0.27 xA.

Однако здесь нужно учесть, что Олисе только 12 раз выходил в стартовом составе «Кристал Пэлас» и еще в 14 матчах Патрик Виейра выпускал его на замену. Среднее время одной игры у Майкла — 44 минуты, меньше тайма. И он все равно создает больше признанного мастера последнего паса Де Брюйне, проводящего на поле в среднем 73 минуты. На самом деле, это результат мирового уровня, а к 20-летнему Олисе стоит пристально присмотреться. В следующем сезоне парень может выйти на новую орбиту по реальным показателям результативности.