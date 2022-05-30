«Влазния» — «Лачи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Кубка Албании «Влазния» — «Лачи», который состоится 31 мая 2022 года.

«Влазния»

«Красно-синие» с пятьюдесятью пятью очками заняли пятое место в Суперлиге Албании. Из тридцати шести матчей за сезон команда выиграла в тринадцати поединках. На пути к финальному матчу с «Лачи» в полуфинале «красно-синие» прошли «Партизани», выиграв их в серии послематчевых пенальти. Если не принимать во внимание недавний проигрыш от «Тираны», то «Влазния» демонстрирует в последних матчах неплохой футбол.

«Красно-синие» в матче заключительного 36-го тура выиграли со счётом 3:1 в гостях «Кастриоти». Апрельская игра между «Влазнией» и «Лачи» в рамках Суперлиги завершилась нулевой ничьёй.

«Лачи»

«Лачи» находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. Команда уступила десять очков первому месту. «Чёрно-белые» выиграли в восемнадцати играх за сезон и заслужили право участвовать в квалификационном раунде Лиги конференций. В полуфинале Кубка Албании «Лачи» со счётом 3:2 по сумме двух встреч выиграли «Теуту».

В последней игре чемпионата «чёрно-белые» дома в драматической игре с командой «Партизани», пропустив на четвёртой добавленной минуте, уступили со счётом 3:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Влазния» — 2.80

Ничья — 2.85

Победит «Лачи» — 2.55

Тотал голов больше 2.5 — 2.55

Тотал голов меньше 2.5 — 1.44

«обе забьют — да» — 2.20

«обе забьют — нет» — 1.64

Статистика

Из десяти последних матчей «Влазния» проиграла в одной игре.

«Лачи» выиграла в пяти играх из десяти за последнее время.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились тоталом меньше 2.5 голов за матч.

Прогноз

Статистика очных встреч указывает на преимущество «красно-синих». «Влазния» не поднялась до четвёртого места, которое даёт право на участие в Лиге конференций. Победа в Кубке Албании может компенсировать неудачи в чемпионате. Компания Pinnacle на победу «Влазнии» предлагает коэффициент 2.80.