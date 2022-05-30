«Влазния» — «Лачи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Кубка Албании «Влазния» — «Лачи», который состоится 31 мая 2022 года.
«Влазния»
«Красно-синие» с пятьюдесятью пятью очками заняли пятое место в Суперлиге Албании. Из тридцати шести матчей за сезон команда выиграла в тринадцати поединках. На пути к финальному матчу с «Лачи» в полуфинале «красно-синие» прошли «Партизани», выиграв их в серии послематчевых пенальти. Если не принимать во внимание недавний проигрыш от «Тираны», то «Влазния» демонстрирует в последних матчах неплохой футбол.
«Красно-синие» в матче заключительного 36-го тура выиграли со счётом 3:1 в гостях «Кастриоти». Апрельская игра между «Влазнией» и «Лачи» в рамках Суперлиги завершилась нулевой ничьёй.
«Лачи»
«Лачи» находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. Команда уступила десять очков первому месту. «Чёрно-белые» выиграли в восемнадцати играх за сезон и заслужили право участвовать в квалификационном раунде Лиги конференций. В полуфинале Кубка Албании «Лачи» со счётом 3:2 по сумме двух встреч выиграли «Теуту».
В последней игре чемпионата «чёрно-белые» дома в драматической игре с командой «Партизани», пропустив на четвёртой добавленной минуте, уступили со счётом 3:4.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Влазния» — 2.80
- Ничья — 2.85
- Победит «Лачи» — 2.55
- Тотал голов больше 2.5 — 2.55
- Тотал голов меньше 2.5 — 1.44
- «обе забьют — да» — 2.20
- «обе забьют — нет» — 1.64
Статистика
- Из десяти последних матчей «Влазния» проиграла в одной игре.
- «Лачи» выиграла в пяти играх из десяти за последнее время.
- Четыре из пяти последних очных встреч завершились тоталом меньше 2.5 голов за матч.
Прогноз
Статистика очных встреч указывает на преимущество «красно-синих». «Влазния» не поднялась до четвёртого места, которое даёт право на участие в Лиге конференций. Победа в Кубке Албании может компенсировать неудачи в чемпионате. Компания Pinnacle на победу «Влазнии» предлагает коэффициент 2.80.