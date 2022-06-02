Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. И дуэты, и трио всё-таки были: о братьях в сборной Мексики на ЧМ-30

1654157468

вчера, 11:11

Прошло уже более 90 лет со времени проведения первого мундиаля. Всё уже рассказано, о чём-то так и не будет никогда рассказано. Но какие-то факты даже в заслуживающих уважения источниках немного не точны. На что-то никогда не обращали внимания. Это всегда так со старыми документами, возникают новые интерпретации, новое прочтение.

Конечно, в самой Мексике очень много специалистов, занимающихся историей их футбола. У них издана масса книг, в том числе и по ЧМ -30. Я не собираюсь открывать что-то новое по этой теме. Просто попытаюсь прокомментировать некоторые архивные документы, доступные в интернете. И по возможности обновить некоторые факты.

Самым информированным на сегодня источником по истории первого мундиаля является англичанин Дин Локьер. У него интересный и насыщенный блог под названием WorldCup 1930 project, под этим же аккаунтом он много выдаёт архивной информации в твиттере, он аккумулирует данные по всем командам и по турниру в целом.

Остальные источники в основном работают по своим национальным командам.

Есть, как я уже говорил, историки и в мексиканском футболе. С одним из известных среди них, Карлосом Кальдероном, я переписываюсь, какие-то материалы он мне присылает.

Известно, что сборная Мексики путешествовала на ЧМ -30 дольше всех. В начале июня они выехали из Мехико до портового города Веракрус. Оттуда на пассажирском судне SS «Orizaba» они добрались до Нью-Йорка. А уж из Нью-Йорка вместе с командой США отплыли на другом корабле до Монтевидео. Аббревиатура SS означает пароход.

В архивах США хранятся за многие года списки пассажиров, когда-либо въезжавших или выезжавших из портов Соединённых Штатов. Это так называемые корабельные манифесты.

В этом многостраничном документе (в альбомной ориентации) есть очень много сведений и о рейсе, и о пассажирах, да и о судне, и его капитане.

Конечно, в таком документе точно указаны дата отплытия из одного порта, и дата прибытия в другой.

Но в блоге Д.Локьера немного перепутаны даты. Англичанин утверждает, что мексиканцы 3 июня 1930 г. ушли на SS «Orizaba» в сторону Гаваны, а потом 7 июня прибыли в Нью-Йорк.

В манифесте этого парохода указаны две даты: 5 и 10 июня. Из Мехико Сити делегация и впрямь выехала 3 июня на поезде. До Веракрус примерно 350 км. Но только 5 июня SS «Orizaba» вышел из Веракрус со всеми членами делегации. Это также отдельная история, мы её коснёмся позже.

Также в своём блоге Локьер пишет, что мексиканцы целых 6 дней «прохлаждались» в Нью-Йорке, так как другой пароход SS «Munargo» с командами США и Мексики стартовал в сторону Уругвая лишь 13 июня.

В действительности у мексиканцев не было столько свободных дней. 7 июня они прибыли на Кубу, в Гавану. Их там тепло принимали. Команда провела тренировку на газоне стадиона. А 10 числа они благополучно добрались до Нью-Йорка.

За два свободных дня мексиканцы прошлись по магазинам. Кстати, купили хорошие футбольные мячи.

Пароход SS «Munargo» был грузопассажирским (как и все, наверное). В мае месяце того года, да и в августе он в основном возил туристов по маршруту Нью-Йорк — Багамы — Гавана — Майами — Нью-Йорк. Это 2-3 тысячи километров на круг. Но он был способен преодолеть и 11 тысяч за рейс. Вот такой специальный рейс и был у него с 13 июня по 1 июля (или второе) по Атлантическому океану без захода в Гавану сразу в Бразилию, а в итоге в Буэнос-Айрес, с остановкой в Монтевидео.

Вероятно, поэтому в архивах нет списка пассажиров на этот рейс, так как он был, скорее всего чартерным, вне расписания.

А вот рейс из Веракрус в Нью-Йорк был обычным, и манифест со списком пассажиров есть в архиве. Есть два листа, №4 и №5. Лист — это полный альбомный разворот, две страницы на каждом таком листе.

На листе №4 из мексиканской делегации только 7 человек (выделены маркером), на листе №5 все остальные.

Лист №4:

На данном листе под номером 3 указан Гаспар Вальехо, 27 лет, клерк, гражданин Мексики, постоянно проживающий в столице. Это никто иной как арбитр, также входивший в состав делегации. Он отработал на турнире в двух матчах в качестве лайнсмена, в том числе в полуфинале Аргентина — США . Гаспар Вальехо — самый первый представитель судейского корпуса на мундиалях от Северной и Центральной Америк.

Обратите также внимание, что среди пассажиров был 9-месячный ребёнок с мамой, оба подданные Британского короля­­­.

Самое интересное не на этой странице разворота (на так называемой, чётной стороне) — интересное на нечётной. Вот и она (соответствующие строки также маркированы цветом):

В колонке 17 указан близкий родственник и его адрес. В кол.18 дан пункт конечного назначения для каждого пассажира. В 19 и 20 колонках отмечается наличие купленного билета до места назначения и указано кто оплатил этот билет. Сразу видно на листе №4 есть один пассажир без билета, но ехал он из Мексики в Мексику, по делам заскочив в Нью-Йорк, — это был консул.

Так вот арбитр Вальехо и футболист Хесус Кастро (следующий в списке за арбитром) сами оплатили свой проезд.

А вот за игрока Фелипе Оливареса по прозвищу «Marrana» (номер 21 в списке) заплатила Мексиканская федерация футбола.

С номера 27 по номер 30 на листе №4 перечислены: тренер Хуан Луке де Серральонга (испанец по происхождению), вратарь Оскар Бонфильо, второй вратарь Исидоро Сота и знаменитый Рафаэль Гарса Гутьеррес, по прозвищу «Рекорд». Вот за этих четверых заплатила Уругвайская федерация футбола. Хотя известно, что уругвайцы компенсировали всем командам проезд и проживание 17 игроков.

Очень интересно проследить, что написано для каждого члена делегации в колонке 7 «призвание или род деятельности». Выясняется, что Хесус Кастро был столяром-плотником. А вратарь Исидоро Сота и вовсе был зубным врачом.

Зато основной голкипер Оскар Бонфильо был настоящим военным, да не просто рядовым — он был целый майор. А его отец Мануэль (указан в родственниках) и вовсе был генералом.

Майорское звание Бонфильо имел уже в 1928 году, так как на Олимпиаду в Амстердаме он ездил именно в таком звании.

Всего трое футболистов из сборной Мексики на ЧМ -30 являлись игроками клуба «Марте» (Марс, Бог войны). Это вроде нашего ЦСКА , все игроки имели воинские звания. Да не просто там какой-то рядовой или сержант. Это была команда генералов. До 1931 г. такая «служба» игроков не тяготила. Но последовал приказ всем военнослужащим (кто числился таковыми) пройти срочную военную службу. Естественно, почти все игроки команды перешли в «гражданский» клубы, в основном в «Necaxa».

Но Оскар, сын генерала, продолжал оставаться военным.

Отметим также, что Исидоро Сота (в отличии от своего брата Эрнесто, см. лист №5) в качестве ближайшего родственника указал третьего своего брата. Правда самого младшего из трёх братьев Сота звали не Хосе (как в документе), а Хорхе, он был на 10 лет моложе самого Исидоро.

Переходим к листу №5:

Номер 2 на этом листе — это глава мексиканской делегации, а также старший брат второго вратаря, — Эрнесто Сота, легендарный бомбардир клуба «Америка».

Обратим внимание на род занятий. Ефраин Амескуа был оказывается портным. Любопытно, что первый в этом списке Мануэль Росас имел прозвище «Chaquetas», что значит костюмы, (мне нравится более похожее слово жакеты), именно во множественном числе его называли. А возникло это прозвище из-за того, что Мануэль когда-то работал в швейном ателье. Такие вот повороты.

Последний в списке на этом листе Иларио Лопес, игрок «Марте», а значит военный. Третьим игроком военного клуба был Раймундо Родригес (номер 7), но его записали как клерка.

С этими тремя военными была история при отправлении из Веракрус. Заграничные паспорта всем игрокам выдали 3 июня, надо полагать ещё в столице. 4 и часть 5 июня у трёх игроков клуба «Марте» была напряжённая пора. Вопрос стоял вообще о невыезде из страны.

Дело в том, что военное ведомство не подсуетилось и вовремя не оформило разрешение на выезд за пределы страны этим военнослужащим на 3 месяца. В таком же положении оказался и арбитр Вальехо.

В конце концов всё устаканилось, и все благополучно отбыли на SS «Orizaba» в Нью-Йорк. Хотя уже были разработаны на крайний случай планы Б и В, определились с кораблями, на которых армейцы и арбитр могли поспеть к отплытию SS «Munargo» из Нью-Йорка 13 июля.

Что касается байки о том, что английским языком владел только вратарь, «генерал» Бонфильо, то данный документ это не подтверждает. Английским владел лишь Рафаэль «Рекорд».

В команде Мексики был один игрок, родившийся не на территории Мексики. Роберто Гайон был сыном мексиканского дипломата и родился в Коста-Рике. Как видно из правой страницы листа №5, он в 1920 г. был в Риме. А вот и сама эта страница:

Почему-то только у Хуана Карреньо указано, что он в 1928 г. уже был в Нью-Йорке. Скорее всего, это была поездка в Амстердам на Олимпиаду. Но он был не один там из этого состава. Странно. Надо уточнять у мексиканских коллег.

Хуан Карреньо по прозвищу «Trompito» является автором самых первых голов в истории сборной Мексики на двух крупных турнирах: сначала на Олимпиаде 1928 против Испании (проиграли 1:7), затем против Франции на ЧМ -30 (проиграли 1:4).

Родители и Карреньо, и братьев Росас жили поблизости на одной улице в Мехико, улица Hamburgo. Это самый центр города, во всём этом микрорайоне порядка двух десятков улиц с названиями европейских городов.

Под номером 6 на этом листе идёт полузащитник Альфредо Санчес по прозвищу «Viejo». Он родом из города Орисаба. Это старинный город в провинции Веракрус, расположен рядом с вулканом Орисаба. И пароход, на котором они плыли, назван также «Орисаба».

И как уже отмечали выше — шеф делегации Эрнесто Сота (номер 2), старший брат второго вратаря Исидоро, в качестве близкого родственника указал отца (в отличии от брата-вратаря). Фамилию отца напечатали через «l», а не через «t». И вообще, в имени этих двух братьев основная отцовская фамилия не напечатана, а дана в сокращении «S.». Это неправильно. Фамилия матери (в их случае Garcia) даётся после отцовской, нередко вообще не указывается.

Билеты на пароход для всех игроков, указанных на листе №5, оплатила Мексиканская федерация.

Название гостиницы, в которой должны были остановится все члены делегации, также указано, это «Пенсильвания» на Манхэттене.

Что ни лист рассматриваемого нами манифеста, то сплошные родственники. Оба брата Росас оказались на одном листе. А вот ещё две пары родных братьев раскидало по разным листам. Подробно о составе каждой пары братьев было рассмотрено в главе Братские узы.

Про трио братьев Росас, прибывших на ЧМ -34, но так и не сыгравших на нём, говорилось в главе Ни трио, ни дуэта.

И вот выходит, что у мексиканцев их первое трио было уже на первом чемпионате мира. Только это были братья Сота. Играл только один из них — Исидоро был в воротах в матче с Чили. Старший брат Эрнесто был руководителем делегации (jefe по-испански, шеф). И младшего брата 18-летнего Хорхе (может в шутку) «приобщили» к мундиалю — пусть только в проездных документах. Но факт зафиксирован.

Дадим в конце редко встречающееся фото арбитра Гаспара Вальехо и трёх братьев-футболистов Сота.

В бразильской газете был запечатлён в полный рост элегантный и судя по всему высокий человек. В манифесте его рост не указан с точностью до дюймов:

И фото не менее элегантных трёх братьев Сота Гарсиа, по старшинству:

Эрнесто:

Исидоро:

И Хорхе:

В качестве фото для обложки я взял фрагмент общего снимка делегации на ЧМ -30. Из 11 человек на этом фото в данной главе были упомянуты все. Все 6 братьев из мексиканской делегации присутствуют на фото.

В верхнем ряду стоят оба брата Росас, Мануэль лицо спрятал. Между ними Франсиско Гарса Гутьеррес. По краям стоят родившийся в Коста-Рике Гайон (самый низкий) и Фелипе Оливарес. В цивильном костюме шеф делегации Эрнесто Сота.

Сидят (слева направо) вратарь Оскар Бонфильо, тренер Хуан Серральонга, второй вратарь Исидоро Сота, Альфредо Санчес в своей неизменной повязке и Рафаэль Гарса Гутьеррес «Рекорд».

Намеренно не упоминаю про данные о возрасте игроков из манифеста. В этих данных так много ошибок. Ну не мог шеф делегации быть в возрасте 24 лет, когда он родился в XIX веке.