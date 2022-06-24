«Ривер Плейт» – «Ланус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Ривер Плейт» – «Ланус», который состоится 26 июня 2022 года
«Ривер Плейт»
После серии неудачных поединков «Ривер Плейт» наконец смог одержать победу и немного поправить свое турнирное положение. Сейчас, команда занимает 14 место с пятью баллами, однако этого все равно очень мало для клуба такого масштаба. В предстоящем домашнем поединке с «Ланус» хозяева могут сделать еще один важный шаг и в случае победы отыграть еще несколько позиций в турнирной таблице.
20 июня «Ривер Плейт» разгромил на выезде «Унион» (5:1), а 16 числа на выезде минимально уступил «Колон» (0:1).
«Ланус»
«Ланус» также далек от лидирующей группы в новом этапе чемпионата Аргентины, хоть и проиграл всего один матч. Коллектив набрал пять очков и расположился на 16 позиции, уступая «Ривер Плейт» по дополнительным показателям. Матч обещает быть очень сложным, поскольку хозяева и так растратили много очков в стартовых турах, но возможности и моменты у ворот соперника у футболистов определенно будут появляться.
19 июня «Ланус» на своем поле обыграл «Колон» (1:0), а 15 числа команда проиграла на выезде «Атлетико Тукуман» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ривер Плейт» – 1.43
- Ничья – 4.5
- Победит «Ланус» – 7.6
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Лануса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ривер Плейт» проиграл только два поединка из десяти последних на своем поле
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три последних матча между клубами завершились победами «Ривер Плейта»
Прогноз
Поставить на победу «Ривер Плейт», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. Коэффициент на победу хозяев не такой большой, однако в этой встрече рекомендуем не рисковать и сыграть надежно.