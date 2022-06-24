«Ривер Плейт» – «Ланус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 18:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Ривер Плейт» – «Ланус», который состоится 26 июня 2022 года

«Ривер Плейт»

После серии неудачных поединков «Ривер Плейт» наконец смог одержать победу и немного поправить свое турнирное положение. Сейчас, команда занимает 14 место с пятью баллами, однако этого все равно очень мало для клуба такого масштаба. В предстоящем домашнем поединке с «Ланус» хозяева могут сделать еще один важный шаг и в случае победы отыграть еще несколько позиций в турнирной таблице.

20 июня «Ривер Плейт» разгромил на выезде «Унион» (5:1), а 16 числа на выезде минимально уступил «Колон» (0:1).

«Ланус»

«Ланус» также далек от лидирующей группы в новом этапе чемпионата Аргентины, хоть и проиграл всего один матч. Коллектив набрал пять очков и расположился на 16 позиции, уступая «Ривер Плейт» по дополнительным показателям. Матч обещает быть очень сложным, поскольку хозяева и так растратили много очков в стартовых турах, но возможности и моменты у ворот соперника у футболистов определенно будут появляться.

19 июня «Ланус» на своем поле обыграл «Колон» (1:0), а 15 числа команда проиграла на выезде «Атлетико Тукуман» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ривер Плейт» – 1.43

Ничья – 4.5

Победит «Ланус» – 7.6

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Лануса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ривер Плейт» проиграл только два поединка из десяти последних на своем поле

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних матча между клубами завершились победами «Ривер Плейта»

Прогноз

Поставить на победу «Ривер Плейт», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. Коэффициент на победу хозяев не такой большой, однако в этой встрече рекомендуем не рисковать и сыграть надежно.