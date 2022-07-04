«Дроэда Юнайтед» — «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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04 июля 2022, 19:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» — «Дандолк», который состоится 8 июля 2022 года.

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер Дивизиона Ирландии. Команда набрала после двадцати одной игры двадцать два очка. С начала сезона «Дроэда» поразила ворота своих соперников двадцать два раза, а в ответ пропустила тридцать пять. С минимальным счётом «дроги» взяли верх над «Шемрок Роверс» в матче семнадцатого тура на своём поле. В гостях разошлись миром с «Богемиан». В двадцатого туре «Дроэда» раскатала ничью с командой «Дерри Сити». На своём поле в игре двадцать первого тура «дроги» сыграли вничью со «Слайго Роверс».

В прошлом туре уверенно со счётом 3:0 «Сент-Патрикс Атлетик» обыграл «Дроэду Юнайтед».

«Дандолк»

«Бело-чёрные» занимают второе место в чемпионате Ирландии. Команда отстаёт на десять очков от «Шемрок Роверс», которые занимают первую строчку турнирной таблицы, но у «Дандолка» на две игры больше в запасе, чем у «роверсов». С начала сезона команда пропустила четырнадцать мячей, забила тридцать один. На своём поле в игре восемнадцатого тура «бело-чёрные» одержали победу над «Сент-Патрикс Атлетик» с минимальным счётом. Забив гол за десять минут до конца матча, «Дандолк» обыграл «Шемрок Роверс» в матче двадцатого тура. В товарищеской игре «бело-чёрные» выиграли «Ларн» из Северной Ирландии. С «Шелбурном» в позапрошлом туре «Дандолк» сыграл вничью.

Дома «бело-чёрные» уверенно со счётом 3:0 в свою пользу завершили поединок с «ЮКД».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 4.30

Ничья – 3.65

Победит «Дандолк» – 1.76

Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 2.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

«Дроги» уступили в пяти поединках из десяти последних.

Одиннадцать матчей подряд «Дандолк» не уступает своим соперникам.

Четыре из пяти последних игр «бело-чёрных» завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Дандолк» в апреле этого года со счётом 4:1 уже обыгрывал «Дроэду». В гостях это будет сделать сложнее, но «бело-чёрные» с этой задачей справятся. Компания Pinnacle на победу команды «Дандолк» предлагает коэффициент 1.76. Беспроигрышная серия из одиннадцати матчей превратится в серию из двенадцати после этой игры, но исходом этого поединка будет именно победа гостей.