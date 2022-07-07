Из истории отборочных матчей и игр финальных стадий Кубка мира. Шведский путь или О чём поведал календарь

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07 июля 2022, 11:28

Грядущий финальный турнир Кубка мира, который пройдёт в ноябре-декабре 2022 г. в Катаре — и впрямь по срокам совсем необычный. Очень много устоявшихся сроков проведения таких турниров сдвинуто. Рассмотрим поподробнее календарную тему.

Раньше часть предыдущих чемпионатов мира хоть и проводились зимой, но в Южном полушарии, когда в Северном настоящее лето.

30 июня 2022 г., менее, чем за 5 месяцев до начала 22-го мундиаля, сайт IFFHS (Международной федерации футбольной истории и статистики) опубликовал любопытную таблицу. В ней отражены две даты для каждого мундиаля с 1930 года. Правда, как раз для 1930 года есть всего одна дата из двух.

Речь идёт о промежутке времени между последним матчем отборочного цикла каждого чемпионата мира и днём начала финальной стадии соответствующего турнира.

Вот эта таблица:

Не удивляйтесь тому, что в последней строке данной таблицы значится ещё не наступившая дата окончания отборочного турнира.

Такое время — то пандемия, то ещё какой форс-мажор — расписания матчей пересматривались много раз. Казалось бы, уже и календарь всего турнира в Катаре составлен с указанием всех команд, дат, времени матчей и места их проведения. А вот отборочный турнир ещё не завершился.

21 сентября 2022 г. будет проведён по существу уже никому не нужный, но от этого не перестающий быть принципиальным, матч в зоне КОНМЕБОЛ Бразилия — Аргентина.

Почему ненужный? Да все участники мундиаля от Южной Америки уже определены, в турнирной таблице перестановок не будет при любом исходе предстоящего матча.

Принципиальным матч будет или просто товарищеским — сказать трудно, но скорее второе. Кто будет «рубиться» всерьёз за 2 месяца до чемпионата мира? Ну, если только найдёт коса на камень…

А теперь немного статистики вокруг заявленной темы.

Сборная Бразилии участвовала во всех предыдущих чемпионатах мира, т.е. в их финальных стадиях. А вот в отборочных матчах бразильцы играли не так часто. В 8 отборочных циклах сборная Бразилии не сыграла ни одного матча.

Дважды они были хозяевами мундиалей (1950 и 2014 гг.) и по сему были освобождены от отборочных матчей. И хотя, как известно, Бразилия является пентакампеоном, но вот в отборочных кампаниях они не участвовали всего четырежды после завоевания чемпионства — к ЧМ -62, ЧМ -66, ЧМ -74 и ЧМ -98. После турнира 2002 г. действующие чемпионы мира участвуют в отборочных матчах следующего цикла на общих основаниях.

Ещё дважды бразильцы завоевали путёвки в финальную стадию из-за отказа единственного соперника в группе — так было перед ЧМ -34 (отказ Перу) и перед ЧМ -38 (отказ Аргентины).

Впервые в своей истории сборная Бразилии будет играть отборочный матч чемпионата мира, который по срокам будет последним в цикле. Никогда до этого бразильцы не играли в самых поздних квалификационных матчах к Кубку мира.

Впервые в самом последнем квалификационном матче чемпионата мира будут играть две команды, которые будут участниками предстоящего мундиаля — никогда до этого такого не было.

Впервые в истории самый последний отборочный матч будет проведён в сентябре. До этого самым популярным месяцем окончания отборочных треволнений был ноябрь — в этом месяце заканчивали 8 последних отборочных циклов (с ЧМ -90 по ЧМ -18). А до ЧМ -90 последний матч отбора 5 раз игрался в декабре — с ЧМ -62. Выбились из общего графика отборочные циклы к ЧМ -74 и ЧМ -82.

В отборе к ЧМ -74 пара Югославия — Испания играла в феврале 1974 года дополнительный 3-й матч между собой на нейтральном поле. Югославы минимально победили и завоевали путёвку. Два ничейных матча (дома и в гостях) между этими командами и одинаковое количество очков вкупе с одинаковой разностью после игр в отборочной группе потребовали дополнительного матча для определения единственного обладателя заветной путёвки на мундиаль.

Кстати, отборочная кампания к ЧМ -74 была первой и долгое время оставалась единственной, в которой матчи проводились в 4 последовательных годах. Начало было положено 14 ноября 1971 г. матчем Мальта — Венгрия. Остальные 223 матча были сыграны в 1972 и 1973 годах. И плюс уже упоминавшийся дополнительный матч Югославия — Испания в феврале 1974 года. Тот отборочный цикл длился 27 месяцев (без одного дня).

Отбор к ЧМ -82 от Азии и Океании был многоступенчатым. На конечной стадии 4 команды оспаривали 2 путёвки. Китай и Новая Зеландия в очных встречах вничью сыграли в Пекине, а в Окленде выиграли новозеландцы. Но по итогам того группового турнира безоговорочное 1-е место (и путёвку) завоевал Кувейт. А вот Китай и Новая Зеландия набрали в итоге одинаковое количество очков при одинаковой разности. Этой паре также пришлось играть дополнительный матч, который состоялся уже в 1982 году: 10 января, на нейтральном поле в Сингапуре Китай уступил. Кстати, тот матч в Сингапуре обслуживал бразильский арбитр Ромуальдо Арппи Фильо, который в 1986 г. судил финал Аргентина — Германия.

Долгое время квалификация к ЧМ -74 была самой длительной отборочной кампанией. Дольше она длилась только в 21 веке, к ЧМ -14 и ЧМ -18 (чуть более 29 и 32 месяцев соответственно).

Отборочный цикл нынешнего чемпионата мира растянулся также на 4 года, стартовав 6 июня 2019 г. сразу пятью матчами в азиатской зоне. С учётом сентябрьского отложенного матча Бразилия — Аргентина длительность квалификации к ЧМ -22 составит более 39 месяцев. А это уже более 1000 дней, а точнее 1203.

Самыми скоротечными отборы были для турниров до 1954 г. включительно. Причём для турниров 1938, 1950 и 1954 годов потребовалось менее 11 месяцев для проведения всех квалификационных матчей. Да и для турнира 1934 года фактически потребовалось также менее 11 месяцев, так как 29 апреля 1934 г. были сыграны последние 3 матча в европейских группах.

Но вмешалась политика. Сборная Мексики, завоевавшая полноценную путёвку и уже прибывшая на мундиаль, была принуждена чиновниками ФИФА сыграть ещё один, «самый решающий» матч с США . О той ситуации с мексиканцами мною было более подробно рассказано ранее, в статье Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

Если уж быть совсем точным, то самым скоротечным оказался отборочный турнир ЧМ -50 — он длился всего 317 дней, отбор к ЧМ -38 был на 2 дня длиннее.

Отборочный турнир к ЧМ -74 впервые длился более 2 лет, (а фактически 2 года и 3 месяца без одного дня).

Сайт IFFHS обратил внимание на последний день отборочных кампаний мундиалей. Я же хочу немного коснуться первых матчей в отборочном цикле.

Например, сборная Швеции открывала отборочные турниры к трём чемпионатам мира подряд — ЧМ -34, ЧМ -38 и ЧМ -50.

О статистических, климатических и прочих нюансах самого первого в истории отборочного матча чемпионатов мира, сыгранного между Швецией и Эстонией, я рассказывал ранее в статье Первый матч и сразу «камни преткновения»

Шведы в том отборе к ЧМ -34 были в одной группе с Эстонией и Литвой. В группе было сыграно всего 2 матча, все в июне 1933 года: 11 числа шведы обыграли на своём поле Эстонию 6:2, а 29 числа на выезде выиграли 2:0 в Канаусе. И завоевали путёвку на ЧМ -34, хотя остальные команды вступили в борьбу в сентябре-октябре 1933, а то и в 1934 году.

Отборочная группа, в которой играли шведы, оказалась единственной, из которой из 3 команд путёвку получал только победитель группы. В других 4 группах из 3 команд путевки получали первые две. Но играли все от 1 до 2 матчей максимум. Своеобразным рекордсменом отборочных матчей стала команда Кубы — она провела целых 6 квалификационных матчей к ЧМ -34.

Такое количество матчей в одном отборочном цикле европейские команды сыграли впервые только в отборе к ЧМ -66. С тех пор стали формировать группы как правило из 4 команд, а не из 3, по крайней мере в Европе. Ну, а лучшие команды Северной и Центральной Америки в отборе к ЧМ -66 сыграли тогда по 8 матчей каждая.

Впервые в отборочном турнире группа из 4 команд была сформирована к ЧМ -38. И в той группе оказались Швеция и Германия, а также Финляндия и вновь Эстония. И вновь шведы самыми первыми сыграли два матча в том цикле, и вновь это было в июне (1937 г.) — 16 числа дома они обыграли финнов 4:0, а 20 числа снова дома переиграли Эстонию 7:2.

В той группе впервые в истории отборочных матчей в Европе каждая из команд сыграла по 3 матча. Как и ожидалось, путёвки завоевали Германия и Швеция, немцы дома переиграли шведов 5:0.

Отборочный турнир к ЧМ -50 стартовал в 1949 году. Первый матч в том цикле провела сборная Швеции — и снова в июне: 2 числа дома они обыграли Ирландию 3:1.

Затем 2 октября шведы разгромили сборную Финляндии 8:1. До этого в сентябре финны проиграли 1:3 Ирландии. А 9 октября дома сыграли с ирландцами вничью. И снялись с соревнования. ФИФА пришлось исключить матч Финляндии со Швецией, а вот 2 игры с Ирландией финнам оставили.

Швеция 13 ноября 1949 г. победила 3:1 в гостях Ирландию и завоевала путёвку в третий раз подряд.

Почему такое пристальное внимание к Швеции?

Во-первых, уже было сказано, что это единственная команда, которая трижды открывала отборочные циклы. Во-вторых, все 3 раза шведы завоёвывали путёвку на мундиаль. Но и это ещё не всё. Во всех трёх турнирах финальной стадии Швеция входила в восьмёрку сильнейших команд планеты.

На ЧМ -34 в четвертьфинале их остановила Германия. На ЧМ -38 Швеция играла в матче за 3-е место, проиграв Бразилии. На ЧМ -50 команда Швеция играла в финальной группе, где заняла почётное 3-е место, опередив Испанию.

На турнирах финальной стадии 1938 и 1950 гг. сборная Швеции свой последний матч играла в день закрытия турниров. В 1938 г. впервые в истории матч за 3-е место игрался в один день с финалом. По сему для сборной Швеции (и Бразилии, конечно) ЧМ -38 закончился 19 июня, как и для финалистов Италии с Венгрией. Более ни разу матч за 3-е место не играли в один день с финалом.

На ЧМ -50 ни финального, ни матча за 3-е место по регламенту не было. Но фактически 16 июля 1950 г. сборная Швеции, обыграв в очном поединке Испанию 2:1, завоевала 3-е место. В тот же день Уругвай стал чемпионом мира ещё раз.

Получается, что на двух мундиалях (подряд!) команда Швеции прошла по времени самый длинный путь — от самого первого отборочного матча, до последнего дня Кубка мира.

И пусть сыграно шведами было не так много матчей в тех турнирах, но речь идёт именно об отрезке времени, когда они продолжали борьбу за трофей, дольше всех остальных команд на каждом конкретном чемпионате мира (включая отборочный турнир).

Так было с 16 июня 1937 по 19 июня 1938 годов, 4-е место в мировой табели о рангах. Швеция сыграла 5 матчей (2 отборочных и 3 в финальной стадии).

Так было и со 2 июня 1949 по 16 июля 1950 годов, 3-е место на ЧМ -50. Сыграно 7 матчей (2 отборочных (первый матч с финнами отнесли позже к товарищеским) и 5 в финальной стадии).

Никакой другой команде не довелось хотя бы в рамках одного розыгрыша Кубка мира пройти по времени от самого первого матча в отборе (по календарю) до последнего дня, когда становятся известны чемпион или команда, занявшая 3-е место.

И этого мало. Ведь в составе сборной Швеции и на ЧМ -38, и на ЧМ -50 был Эрик Нильссон. Свой первый официальный матч за сборную Эрик сыграл 19 июня 1938 года, в последний день мундиаля, в матче за 3-е место с Бразилией. В отборочной кампании к ЧМ -38 он не участвовал.

А вот через 12 лет именно Эрик Нильссон был капитаном шведской команды, которая 2 июня 1949 г. сыграла первый отборочный матч к ЧМ -50. Сыграл Эрик и во втором отборочном матче с Ирландией, и во всех 5 матчах на полях Бразилии во время чемпионата мира. В шведской сборной был только ещё один игрок, который сыграл во всех 7 матчах турнира Кубка мира 1950 года — это защитник Суне Андерссон (см. фото ниже).

Получается, что эти двое игроков — единственные, кто в одном конкретном розыгрыше Кубка мира сыграли не только во всех матчах своей сборной, но и по календарю играли в самый первый день отборочного турнира, и в самый последний день финальной стадии.

Последний раз команды, которые отобрались на мундиаль, играли в самых первых матчах отбора в 2003 году. 6 сентября отборочный турнир стартовал в Южной Америке, играли Парагвай, Аргентина и Эквадор, а на следующий день Бразилия. Эквадор дошёл на ЧМ -06 до 1/8 финала, бразильцы и аргентинцы играли в четвертьфинале, лишь Парагвай не вышел в плей-офф.

Повторение шведского графика сегодня вряд ли возможно. Сегодня очень много команд в квалификации, приходится сначала проводить предварительные матчи среди совсем экзотических стран что в азиатском регионе, что в зоне КОНКАКАФ .

Путаница с фотографиями

В качестве обложки данной статьи дана цветная иллюстрация из шведского журнала. Это состав сборной Швеции перед первым их матчем, с Италией, на ЧМ -50 в Бразилии.

Как всегда на данном сайте, я не могу в обложке дать всю фотографию целиком, обрезалась подпись. Одно мучение с обложками, но админы почему-то считают, что у них всё нормально. Приходится дублировать фото.

Теперь имена футболистов даны, всё понятно.

Тот же самый состав был у шведов и на первом их матче в финальной группе против Бразилии на «Маракане». И фото есть похожее, только чёрно-белое. Это очень хорошего качества фотография от известного фотоагентства GI. Но я дам это фото со своими подписями:

На этом фото два игрока в верхнем ряду поменялись местами по сравнению с цветной иллюстрацией — второй и третий слева. Это Карл Палмер (он ниже ростом) и Хассе Йеппссон. Остальные на тех же местах, что и на фото с матча против Италии.

Однако знаменитое фотоагентство упорно «сватает» эту чёрно-белую фотографию матча 1950 года как фото с финального матча чемпионата мира 1958 года между Швецией и Бразилией. И, разумеется, приводит фамилии игроков из 1958 года.

С двумя футболистами они не ошиблись — Леннарт Скоглунд и вратарь Карл Оскар «Калле» Свенссон играли с бразильцами не только на ЧМ -50, но и в финале ЧМ -58. Только в 1958 г. Калле был уже без кепки.

Второй справа на фото сидит Эрик Нильссон. Над ним стоит вихрастый блондин Скоглунд. С вратарём понятно. На этом фото нет Брора Мельберга, он также играл и на ЧМ -50, и на ЧМ -58.

Лирическое отступление о среднем

Знаете ли вы, что в отборе к ЧМ -38 при равенстве очков дополнительным показателем была не разность забитых и пропущенных, а так называемое среднее значение забитых и пропущенных (делили забитые на пропущенные).

Например, в группе 3 были Югославия и Польша. Поляки сначала дома победили 4:0. Югославы на своём поле победили поскромнее — 1:0. У Польши средний показатель оказался = 4,00 (4 / 1), а у югославов он = 0,25 (1 / 4).