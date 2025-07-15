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Министр спорта сообщил об эффективности системы идентификации болельщиков

вчера, 14:27

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на итоговом заседании коллегии министерства спорта рассказал о развитии системы идентификации болельщиков.

Параллельно развивается система идентификации болельщиков (СИБ). С 2022 года оформлено более 2,5 миллиона карт, только за 2024 год — свыше 900 тысяч, включая 190 тысяч детских. Более 135 тысяч карт выданы дистанционно, услуга доступна в 81 регионе и на временных пунктах у стадионов. Это дало эффект: число нарушений порядка на спортивных мероприятиях снизилось на 17,1%. При этом посещаемость выросла почти на 19% — до 2,4 млн зрителей. Среди них 18% — дети, 7% — граждане старше 55 лет. Делается акцент на комфортную, семейную атмосферу на трибунах. Порядок на стадионах — то, что нам нужно.

Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, Суперфинала Кубка страны и Суперкубка России.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:24
Я думаю, что они не любят не огласки, а наказания за свою излишнюю активность.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:16
Известно давно, что фаны не любят огласки. Любят буйствовать безнаказанно.
cska1948
cska1948
вчера в 15:02
Министр спорта сообщил об эффективности системы идентификации болельщиков
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Именно поэтому так называемые активные болельщики и не хотят приобретать карту болельщика.
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