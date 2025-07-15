Министр спорта сообщил об эффективности системы идентификации болельщиков

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на итоговом заседании коллегии министерства спорта рассказал о развитии системы идентификации болельщиков.

Параллельно развивается система идентификации болельщиков (СИБ). С 2022 года оформлено более 2,5 миллиона карт, только за 2024 год — свыше 900 тысяч, включая 190 тысяч детских. Более 135 тысяч карт выданы дистанционно, услуга доступна в 81 регионе и на временных пунктах у стадионов. Это дало эффект: число нарушений порядка на спортивных мероприятиях снизилось на 17,1%. При этом посещаемость выросла почти на 19% — до 2,4 млн зрителей. Среди них 18% — дети, 7% — граждане старше 55 лет. Делается акцент на комфортную, семейную атмосферу на трибунах. Порядок на стадионах — то, что нам нужно.