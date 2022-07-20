«Будё-Глимт» — «Йерв»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 июля 2022, 20:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Йерв», который состоится 23 июля 2022 года.

«Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Высшей лиги Норвегии. С начала сезона «жёлтые» набрали двадцать пять очков. Команда отстаёт от первого места на восемь очков. За четырнадцать матчей «Глимт» поразил ворота своих соперников тридцать раз, пропустив при этом восемнадцать голов. В 1/8 квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт», забив три мяча, в сухую обыграл фарерский клуб «Клаксвик». На своём поле в матче тринадцатого тура «жёлтые» с разгромным счётом одержали победу над «Сарпсборгом 08». В ответном матче с «Клаксвиком», проигрывая в два мяча после первого тайма, «Глимт» сумел забить необходимый гол. Несмотря на проигрыш, по сумме двух встреч в следующий этап прошёл «Будё-Глимт». В четырнадцатом туре в гостях «жёлтые» выиграли команду «Хам-Кам», забив пару голов под конец второго тайма.

В следующем квалификационном этапе Лиги чемпионов «Глимт» проиграл с минимальным счётом 0:1 североирландскому «Линфилду» на их поле.

«Йерв»

«Йерв» занимает предпоследнее место в чемпионате Норвегии. За четырнадцать матчей команда набрала одиннадцать очков. С начала сезона «росомахи» пропустили двадцать пять голов, а забили только десять. В 1/32 Кубка Норвегии «жёлто-синие» после дополнительного времени взяли верх над «Фрамом». На девяностой минуте матча в игре двенадцатого тура Шротер, забив гол в ворота «Хёугесунна», принёс победу с минимальным счётом своей команде. С «Мольде» в гостях «росомахи» разошлись миром. Открыв счёт в матче первыми, «жёлто-синие» уступили в позапрошлом туре с разницей в один гол «Русенборгу» на выезде.

В матче четырнадцатого тура со счётом 1:2 «Йерв» проиграл дома «Сандерфьорду».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Будё-Глимт» – 1.15

Ничья – 8.20

Победит «Йерв» – 16.00

Победит «Будё-Глимт» с форой -2.5 – 2.09

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.36

Тотал голов меньше 2.5 голов – 3.00

Статистика

«Будё-Глимт» на своём поле из двадцати последних поединков не уступил своим соперникам ни разу.

За последнее время «Йерв» проиграл в семи играх из десяти.

Три из пяти последних матчей «Глимт» завершил исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Йерв» для «Будё-Глимта» именно тот соперник, в поединке с которым необходимо набирать очки. Если уступить им, то разрыв с первым местом станет ещё больше. На своём поле «Глимт» может быть доволен только победой и с большим счётом. Компания Pinnacle на победу клуба «Будё-Глимт» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.09. Задача для «жёлтых» вполне по силам. В 2017 году, когда эти команды последний раз встречались, «Глимт» победил «росомах» с общим счётом 8:1 по сумме двух встреч.