ЦСКА – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 июля 2022, 19:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Сочи», который состоится 23 июля 2022 года

ЦСКА

«Армейцы» стали немногими, кто смог начать этот сезон с победы, и теперь футболисты чувствуют уверенность в своих силах, которая поможет в следующих поединках. У команды много долгов перед «Сочи», поэтому поединок смело можно назвать принципиальным и интересным. Обе команды выиграли первый тур, поэтому существует большая вероятность, что победитель этой пары сможет возглавить турнирную таблицу уже после двух сыгранных туров.

16 июля ЦСКА спокойно разобрался с «Уралом» на своем поле (2:0), а седьмого числа в товарищеской встрече уверенно обыграл тот самый «Сочи» (2:1).

«Сочи»

Клуб с южной части России также порадовал своих болельщиков победой и не собирается останавливаться на достигнутом. Прошлый сезон можно считать формированием команды, которая способна играть на высоком уровне и создавать конкуренцию большинству клубов Премьер-Лиги России. В матче с ЦСКА у гостей будет сложная задача, но при выполнении указаний тренерского штаба, команда может рассчитывать на приемлемый результат.

17 июля «Сочи» обыграл на выезде «Торпедо» в чемпионате (3:1), а восьмого числа сыграл вничью с «Химками» в товарищеской встрече (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 2.2

– 2.2 Ничья – 3.45

Победит «Сочи» – 3.25

Статистика

Восемь из десяти последних матчей ЦСКА завершились исходом «обе забьют — нет»

завершились исходом «обе забьют — нет» «Сочи» не проигрывают на выезде уже девять матчей подряд

Три матча между клубами за последнее время на поле ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз