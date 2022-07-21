ЦСКА – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Сочи», который состоится 23 июля 2022 года
ЦСКА
«Армейцы» стали немногими, кто смог начать этот сезон с победы, и теперь футболисты чувствуют уверенность в своих силах, которая поможет в следующих поединках. У команды много долгов перед «Сочи», поэтому поединок смело можно назвать принципиальным и интересным. Обе команды выиграли первый тур, поэтому существует большая вероятность, что победитель этой пары сможет возглавить турнирную таблицу уже после двух сыгранных туров.
16 июля ЦСКА спокойно разобрался с «Уралом» на своем поле (2:0), а седьмого числа в товарищеской встрече уверенно обыграл тот самый «Сочи» (2:1).
«Сочи»
Клуб с южной части России также порадовал своих болельщиков победой и не собирается останавливаться на достигнутом. Прошлый сезон можно считать формированием команды, которая способна играть на высоком уровне и создавать конкуренцию большинству клубов Премьер-Лиги России. В матче с ЦСКА у гостей будет сложная задача, но при выполнении указаний тренерского штаба, команда может рассчитывать на приемлемый результат.
17 июля «Сочи» обыграл на выезде «Торпедо» в чемпионате (3:1), а восьмого числа сыграл вничью с «Химками» в товарищеской встрече (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 2.2
- Ничья – 3.45
- Победит «Сочи» – 3.25
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей ЦСКА завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Сочи» не проигрывают на выезде уже девять матчей подряд
- Три матча между клубами за последнее время на поле ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. «Армейцы» на своем поле постараются захватить преимущество с первых минут и довести дело до победного конца. Прогнозируем успех хозяев в этом поединке.